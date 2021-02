Economía Almería se mantiene como líder andaluza en exportación hortícola martes 23 de febrero de 2021 , 15:17h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia Andalucía bate su récord en exportaciones agroalimentarias en 2020 con 11.255 millones de euros y un superávit de 7.040 millones











Las exportaciones agroalimentarias de Andalucía cerraron el ejercicio de 2020 con un nuevo récord de exportaciones al alcanzar los 11.255 millones de euros, su mejor registro histórico desde que existen datos homologables (1995), a la vez que aportan un superávit comercial también récord de 7.040 millones a la economía regional.



Según datos de Extenda, este nuevo récord supone un incremento de las ventas del 0,6% respecto a 2019, favorecido por el avance en buena parte de sus grandes mercados comunitarios, pero, sobre todo, en mercados más lejanos que aportan diversificación a la factura internacional, con China como el que más crece del Top 10 (+20,9%), y Marruecos (+56%), Australia (+18,9%) y Arabia Saudita (+11,5%), entre los que más suben del Top 20.



El consejero delegado de Extenda, Arturo Bernal, ha subrayado “el papel fundamental que ha jugado el sector agroalimentario andaluz en el comercio exterior de Andalucía en un año tan difícil como 2020, con la pandemia afectando intensamente a la actividad económica mundial”. “En esta coyuntura, la industria agroalimentaria andaluza se ha erigido como el pilar del sector exterior, con cuatro de cada diez euros exportados por Andalucía en 2020 y una gran contribución a la salvaguarda del tejido exportador y al superávit comercial récord que ha logrado la región en 2020, de 3.159 millones”, ha señalado.



Bernal ha reconocido el “enorme compromiso y fortaleza” del sector de alimentación y bebidas de Andalucía, “que ha seguido creciendo en un contexto adverso y abasteciendo de productos saludables y de calidad no sólo al mercado nacional y europeo, sino también a mercados lejanos y muy exigentes de Asia, África-Oriente Medio y Oceanía, sabiendo aprovechar las oportunidades que han ido surgiendo para conservar e incluso avanzar en su negocio exterior”.



Las ventas internacionales registradas en este periodo, unidas a unas importaciones por valor de 4.215 millones, arrojan una tasa de cobertura del 267%, casi el doble que la media nacional (150%), lo que significa que Andalucía vende al exterior casi el triple de alimentos y bebidas de los que compra al mundo. Actualmente, las exportaciones agroalimentarias de la comunidad suponen el 21,3% del total nacional (52.804 millones).

Récord de empresas exportadoras

De este hito son responsables las empresas exportadoras del sector, que en 2020 sumaron un total de 3.729, lo que supone un crecimiento del 2,5% respecto a 2019 y su cifra récord desde que existen registros, un dato especialmente significativo en la coyuntura de crisis que demuestra el dinamismo del sector.



De ellas, un alto porcentaje, casi la mitad (47%), son exportadoras regulares, aquellas que llevan al menos cuatro años consecutivos de ventas, que ascendieron a un total de 1.744 en 2020 y crecieron un 0,5%, concentrando el 93% de todas las exportaciones del agroalimentario andaluz.





Importante diversificación hacia Asia, África y Oceanía

Europa es el principal destino del sector agroalimentario andaluz, en cuyos principales mercados aumentaron las ventas en 2020, destacando la subida de Suiza (11º) con un aumento del 35% hasta los 156 millones, aunque también se producen crecimientos muy significativos en Asia, África y Oceanía, con lo que el sector consigue fortalecer en 2020 su posición internacional a través de la diversificación geográfica de sus ventas.



Así, China es el mercado que más crece de los diez primeros, un 20,9%, situándose ya como el octavo destino del agro andaluz, con 331 millones de euros (2,9% del total). Entre los 20 primeros mercados es Marruecos el que más crece (15º destino), con un 56% más de ventas, hasta los 107 millones; mientras que Australia (19º destino) incrementa su dato un 18,9%, hasta los 95 millones; y Arabia Saudita cierra el Top 20 de destinos con un aumento del 11,5% hasta los 81 millones.



Las grandes economías europeas continúan ocupando los primeros puestos, con Alemania como primer mercado, con 1.959 millones, el 17,4% del total y un crecimiento del 8,1%, el tercero mejor entre los diez primeros. Le sigue Francia, con 1.447 millones, el 12,9% y un aumento del 2,5%; Reino Unido, con 1.131 millones, el 10% y alza del 9,7%, el segundo mejor en el Top 10; Italia, con 1.044 millones, el 9,3% y una bajada del -17,2%; y Portugal, con 804 millones (7,1%) y leve descenso del 1,3%.



En sexto lugar, se encuentra Países Bajos, con 764 millones (6,8%) y una ligera bajada del 0,8%; seguido de Estados Unidos, con 728 millones (6,5%) y descenso del 1,7%; la mencionada China; Polonia, con 266 millones (2,4%) y un 0,2% menos y, en décimo lugar, Bélgica, con 242 millones (2,1%) y descenso del 0,8%.





Las hortalizas, las más vendidas, y cárnicos, los que más crecen

En 2020, el capítulo líder de las exportaciones agroalimentarias andaluzas fue el de las hortalizas, con 3.298 millones, el 29,3% de total y un incremento del 5,6% respecto a 2019. Por otro lado, el que más crece de los diez primeros es el de carnes y despojos congelados, con un 33% más de ventas, hasta los 311 millones, el 2,8% del total de las exportaciones, lo que lo sitúa en quinta posición.



Si atendemos al ranking exportador, en el segundo lugar se sitúa el capítulo de frutas, con 2.494 millones, el 22,2% del total y un aumento del 3,3%; seguido del aceite de oliva, con 2.252 millones, el 20% y una bajada del 5,5%, causada por la crisis de precios del sector, si bien sí crecen las ventas por volumen exportado, un 3,4% hasta las 946.000 toneladas, el 77% del total nacional.



En cuarta posición se encuentran las conservas hortofrutícolas, con 740 millones, el 6,6% del total y una bajada del 7,9%; seguidas por los citados carnes y despojos comestibles y, en sexto lugar, por los cereales y productos de la molinería, con 288 millones, el 2,6% y una subida del 4,5%.



El séptimo capítulo es el de otras grasas y aceites, con 253 millones (2,2%), y un incremento del 20,6%, siendo el segundo capítulo que más crece del Top 10; seguido de los pescados y mariscos, con 231 millones (2,1%) y descenso del 17,9%; preparaciones alimenticias diversas, con 165 millones (1,5%) y un ascenso del 18,9%, el tercero mayor de los diez primeros en 2020; y los frutos secos, con 138 millones (1,2%) y bajada del 11,8%.





Almería lidera y Málaga, la que más crece

Las provincias en las que el hortofrutícola tienen mayor peso en su producción agraria, como son Málaga, Granada y Almería, son las que más crecen en este periodo; mientras que aquellas en las que el aceite de oliva tiene mayor representación, como Córdoba, Jaén o Sevilla, sufren la bajada de ventas, perjudicadas por la crisis de precios que acusa el sector.



Almería se confirma como líder destacada de las exportaciones agroalimentarias de Andalucía en 2020, con 3.215 millones de euros vendidos, el 28,6% del total y un alza del 4,4% interanual. Le siguen Sevilla, con 2.502 millones, el 22,2%, cuyas ventas bajan un 2,2%; y Huelva, con 1.390 millones, el 12,3% del total y un descenso del 3,5%.



Málaga es la provincia que más aumenta sus ventas agroalimentarias en 2020, un 9,1% más interanual, hasta alcanzar los 1.337 millones (11,9%), impulsada por la destacada subida del cárnico. Le siguen Córdoba, con 925 millones (8,2%) y un descenso del 4,7%; y Granada, que crece un 7,3%, el segundo mejor avance del año, hasta los 822 millones (7,3%), impulsada por un importante aumento en la venta de frutas.



En séptima posición se encuentra Cádiz, con 781 millones (6,9%) y una bajada del 7,8%; y cierra Jaén, con 283 millones (2,5%), y una caída del 5,9%, lastrada por la crisis de precios del aceite. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de #Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.