Roquetas bonificará el recibo de la basura a las empresas por el covid-19

martes 23 de febrero de 2021 , 15:12h

facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar

Escucha la noticia

La Junta de Gobierno Local ha tomado conocimiento del inicio del expediente con el que se quiere continuar ayudando a autónomos y pymes para superar la pandemia y que se pone en marcha tras no haber recibido contestación del Gobierno de España a la solicitud de permiso para bonificar esta tasa en 2020





El Ayuntamiento de Roquetas de Mar ha iniciado un expediente pionero en toda España con el objetivo de bonificar la tasa de basura del año 2021 a empresas y autónomos que hayan sufrido una pérdida de ingresos en el año 2020 a causa de la pandemia. Para hacerlo, el consistorio roquetero se acoge por primera vez en su historia a un tratado internacional, que aporta el marco legal necesario para poder aplicar beneficios fiscales en tasas municipales.



El objetivo es lograr unas bonificaciones que ya el año pasado quiso poner en marcha el consistorio para todos los ciudadanos. “Sin embargo, nunca recibimos la autorización que necesitábamos del Gobierno central, el cual ni siquiera ha llegado a contestarnos. Pero, como ya hemos demostrado con el Plan Impulsa y las numerosas bonificaciones aprobadas a lo largo de 2020 para terrazas, ICIO, IBI…, no hemos dejado de estudiar fórmulas para poder seguir ayudando a nuestro tejido empresarial y hoy hemos dado un paso importante con este expediente para bonificar la tasa de basuras que es fruto del trabajo concienzudo que realizan los servicios técnicos municipales y, especialmente, la Secretaría General de este Ayuntamiento”, afirma el alcalde.



Para ello, el informe municipal se acoge a la Comunicación titulada “Marco temporal relativo a las medidas de ayuda estatal destinadas a respaldar la economía en el contexto del actual brote de Covid-19” (Marco Temporal) aprobada por la Comisión de la Unión Europea, que incluye la posibilidad de otorgar ventajas fiscales en un escenario temporal que se extiende hasta el 30 de junio de 2021, así como al “Marco Nacional Temporal relativo a las medidas de ayuda a empresas y autónomos consistentes en subvenciones directas, anticipos reembolsables, ventajas fiscales, garantías de préstamos y bonificaciones de tipos de interés en préstamos destinadas a respaldar la economía” del Gobierno de España, que en su apartado 1.2 incluye como autoridades competentes “las entidades que integran la administración local”.



“Desde el equipo de Gobierno hacemos todo lo posible para ayudar y colaborar incluso en aquellas cuestiones en las que no tenemos competencia, como son las ayudas a empresas y pymes. Ya lo hicimos para la puesta en marcha del Plan Impulsa a la Junta de Andalucía, que nos felicitó por ello, y también para la bonificación de esta tasa municipal al Gobierno de España, que no nos contestó, pero que ahora vamos a poder bonificar en base a este tratado internacional”, explica el alcalde.



Así, el Ayuntamiento ha iniciado expediente para incluir en la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa Municipal por recogida, tratamiento y eliminación de Residuos Sólidos Urbanos una disposición transitoria para la bonificación del 50% de la tasa a empresas y autónomos que acrediten un descenso de sus ingresos en 2020 a consecuencia de la pandemia sanitaria superior al 30% respecto a los obtenidos en 2019.



Por otro lado, la Junta de Gobierno Local ha aprobado la adjudicación del contrato de reposición asfáltica, dentro del Plan de Asfaltado 2021-2023, a Construcciones Nila por valor de 1.500.000 euros para un año. También se ha adjudicado el contrato de redacción del proyecto director de mejora de caminos rurales y la licitación del servicio Zoosanitario.