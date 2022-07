Almería se muestra en todo su esplendor en un brillante ‘Arena 1000’ de balonmano playa

domingo 17 de julio de 2022 , 17:55h

Espectacular desde el plano deportivo, económico y turístico. Así ha sido el Arena 1000 Almería, la prueba del Circuito Handball Tour, celebrada por segundo año consecutivo en la ciudad, que ha concluido con las finales senior masculina y femenina y donde las almerienses Cats de AM TEAM ha sido finalistas en Mujeres. Un total de 168 equipos desde la base a la élite, con más de 2.500 jugadores y más de 6.000 personas, incluyendo familiares y personal de la organización, han visitado la Almería este fin de semana, a los que se han sumado los almerienses que han animado desde las gradas.

El concejal de Deportes, Juanjo Segura, ha manifestado que “el torneo Arena 1000 ha sido todo un éxito y ha demostrado las potencialidades de la ciudad para organizar eventos deportivos, especialmente al aire libre, donde se suman espectáculo, promoción deportiva, beneficios económicos a las empresas almerienses y sostenibilidad. Almería siempre ha tenido un vínculo emocional con el deporte que se practica en la playa. Antes el voley-playa, que sigue practicándose masivamente, y ahora el balonmano playa, con un torneo del más alto nivel, muy vistoso y muy atractivo para el espectador. En nombre del alcalde, gracias a la Federación Española de Balonmano por la confianza”.

El diputado de Deportes, José Antonio García, también ha felicitado a la organización y a todas las instituciones y entidades implicadas por la realización de esta competición en la provincia de Almería y ha recordado que "eventos como este demuestran que el destino 'Costa de Almería' es uno de los mejores del mundo para disfrutar del deporte al aire libre en cualquier época del año. Somos un referente nacional para el turismo deportivo gracias a nuestras infraestructuras, capacidad organizativa, excelente clima y espectaculares espacios naturales".

El Arena 1000 de Almería, celebrado del 15 al 17 de julio, pertenece al Circuito Handball Tour, que ya ha celebrado cinco citas: Sanxenxo (Pontevedra), Nazaré (Portugal) y Almería, así como la Copa de España en Torrox (Málaga) y queda la sede de Orihuela (Alicante), que acogerá el Campeonato de España de Clubes, del 29 al 31 de julio, y Melilla, de nuevo con la Copa de España, del 12 al 14 de agosto. Sólo seis ciudades de España.

El vicepresidente primero de la Federación Española de Balonmano, José María Fernández, ha realizado un balance muy positivo del torneo: “gran participación y muchísima presencia de jugadores y familiares, que han llenado hoteles, restaurantes y cafeterías. Es el mejor retorno que podemos darle a Almería. En cuanto al balance deportivo, magnífico por la calidad del juego y deportividad. La playa magnífica, y a pesar de estar todo el país en una ola de calor, no ha sido agobiante en El Palmeral. Todo el mundo habla de forma muy positiva de la ciudad, de la accesibilidad y la capacidad para acoger en este tipo de eventos”. También ha asistido a la entrega de premios el delegado provincial de Educación y Deportes, Antonio Jiménez.

En cuanto a los resultados, las dos finales se han resuelto en los penaltis al empatar ambos un sets iguales. En senior masculino, Go Karst Orihuela Costa-Club Balonmano Playa Rayito Salinero ha ganado a Gore Global BMP Parla (23-20 / 24-26 / 9-6.

En féminas, las Cats del AM Team que tan mal nos tienen acostumbradas por sus victorias ‘sólo’ han sido finalistas, perdiendo también en los penaltis. Gran resultado teniendo en cuenta que llegaban con la lesiones de dos importantes jugadoras. Mucho mérito también del Urci Almería, semifinalista contra AM Team Almería. La ganadora ha sido Fundación Fomento del Deporte CBMP Ciudad de Málaga sobre AM Team Almería (18-16 / 23-24 / 7-4. En cuanto a las competiciones base, en Infantil Masculino los campeones han sido Carbotocaitos de Carboneras, y en Alevín han obtenido resultado grandes resultados AM Team y Urci Almería.

Homenaje póstumo a Francisco Pizán

La mañana ha comenzado con un sentido homenaje en memoria del árbitro almeriense Francisco Pizán, una figura ligada al balonmano almeriense durante más de 18 años. Trabajó en la Delegación de Almería de Balonmano 19 años, y la Federación Española de Balonmano, el Comité Técnico de Árbitros de Almería y el Ayuntamiento le han rendido un homenaje en la pista central. Fallecido recientemente, se le ha entregado auna placa a la viuda, hijos y familia, asistiendo el concejal de Deportes, Juanjo Segura, y el concejal de Promoción de la Ciudad, Carlos Sánchez.

Carlos Sánchez ha afirmado que “Francisco Pizán fue un gran embajador del deporte almeriense y, en especial, del balonmano. Almería perdió a una pieza fundamental que ha dejado una huella imborrable en el deporte por la labor tan bonita que hacía como árbitro y juez único”.

Por su parte, Juanjo segura ha manifestado que “hoy estamos homenajeando a su persona y, junto a su familia, queremos trasladarles nuestras más sinceras condolencias por esta pérdida. Con este homenaje, dentro del Arena 1000, queremos trasladar que el balonmano no le olvidará y, sus compañeros se encargarán de mantener su esencia con las futuras generaciones.