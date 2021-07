Capital Almería se promociona en el Tren Turístico miércoles 28 de julio de 2021 , 16:36h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia





Estamos en pleno verano y los visitantes serán aire fresco para la economía de las empresas de turismo activo. Por eso, el Área de Promoción de la Ciudad está dando a conocer el programa de visitas guiadas y oferta complementaria para el verano en todos los espacios disponibles, desde los virtuales, como la web www.turismodealmeria.org, donde se puede descargar el programa, o las redes sociales, y en lugares físicos como el nuevo kiosko de información turística de El Toyo, y ahora también en el Tren Turístico de Almería.



El Ayuntamiento ha instalado material publicitario donde se recuerda el eslogan 'En Almería la vida te sonríe' y se invita a los visitantes a utilizar el programa de visitas guiadas y oferta complementaria para julio, agosto y septiembre, que contiene cerca de 100 experiencias para los viajeros.

