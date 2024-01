Almería Almería se queda fuera el núcleo duro del PSOE-A viernes 26 de enero de 2024 , 12:54h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Juan Espadas presenta su nueva Ejecutiva regional con una permanente reducida y paritaria que se reunirá semanalmente El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ha presentado esta mañana su nueva Ejecutiva regional con una permanente reducida y paritaria compuesta por un total de 13 personas y que se reunirá semanalmente para agilizar la actividad diaria del partido. La propuesta, que ha sido presentada ante la Comisión Ejecutiva Regional (CER), debe ser ratificada por el Comité Director del PSOE-A, que se reunirá a partir de las 17.00 horas y comenzará con una intervención en abierto de Juan Espadas. La permanente reducida estará conformada, además de por el secretario general del PSOE-A, por seis mujeres y seis hombres. La Secretaría de Organización recaerá en Jacinto Viedma, hasta ahora secretario de Organización del PSOE de Jaén, y la portavocía a nivel regional, en la parlamentaria onubense María Márquez, que también asumirá la nueva Secretaría de Políticas del Estado del Bienestar. El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en Presidencia, Josele Aguilar, será portavoz adjunto del PSOE-A y secretario de Comunicación Política, mientras que la diputada gaditana y vicepresidenta segunda de la Mesa del Parlamento Andaluz, Irene García, asumirá la Secretaría de Política Institucional, Relaciones con las Organizaciones Sociales y Calidad Democrática. Junto a estas secretarías, Espadas ha propuesto también la creación de las de Política Municipal, con Francisco Rodríguez al frente; de Coordinación entre el Parlamento y el Gobierno Alternativo de Andalucía, para Isabel Ambrosio; de Acción Electoral, que liderará Gerardo Sánchez; de Estrategia Territorial, a cargo de Noel López, y la de Política Europea e Internacional, de la que se ocupará la europarlamentaria Lina Gálvez. La Secretaría de Igualdad seguirá siendo liderada por Mercedes Gámez. También formarán parte de esta permanente reducida la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Ángeles Férriz, y el coordinador de la Presidencia del Grupo Parlamentario Socialista, Rafael Márquez, que será el coordinador general de este nuevo órgano. Con estos cambios, Juan Espadas reestructura la dirección del partido y actualiza sus líneas de actuación de cara a los próximos comicios autonómicos de 2026. Además, el secretario general del PSOE-A intensifica las tareas de coordinación entre la dirección del partido, el Grupo Parlamentario y el recién presentado Gobierno Alternativo de Andalucía. ESTRUCTURA DE LA PERMANENTE REDUCIDA:

1. JUAN ESPADAS Secretario General

2. JACINTO VIEDMA Secretario de Organización

3. MARÍA MÁRQUEZ Secretaria de Políticas del Estado del Bienestar. Portavoz

4. JOSELE AGUILAR Secretario de Comunicación Política. Portavoz adjunto

5. IRENE GARCIA Secretaria de Política Institucional, Relaciones con las Organizaciones Sociales y Calidad Democrática.

6. FRANCISCO RODRÍGUEZ Secretario de Política Municipal

7. ISABEL AMBROSIO Secretaria de coordinación Parlamento-Gobierno alternativo

8. GERARDO SÁNCHEZ Secretario de Acción Electoral

9. MERCEDES GÁMEZ Secretaria de Igualdad

10. NOEL LÓPEZ Secretario de Estrategia Territorial

11. LINA GÁLVEZ Secretaria de Política Europea e Internacional

12. ANGELES FÉRRIZ Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista

13. RAFAEL MÁRQUEZ Coordinador general de la permanente No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema. Noticias relacionadas Espadas elige su "gobierno en la sombra" y mete un almeriense Espadas reclama en Almería que Moreno convoque la Comisión de Desarrollo Estatutario