ANDALUCÍA Espadas elige su "gobierno en la sombra" y mete un almeriense facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Miguel Sebastián, Diego Martínez, José Martínez Olmos, Silvia Calzón, Joan Carles March, Margarita Sánchez, Eva Díaz Pérez, Jaime Palop y María José Polo, entre los expertos que se suman al Gobierno Alternativo de Juan Espadas El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ha reunido ya a una treintena de expertos para su proyecto de Gobierno Alternativo, entre los que se encuentran profesionales de reconocido prestigio como Miguel Sebastián, Diego Martínez, José Martínez Olmos, Silvia Calzón, Joan Carles March, Margarita Sánchez, Eva Díaz Pérez, Jaime Palop o María José Polo. El Gobierno alternativo de Espadas se compone de una Presidencia y tres Comisionados que dependerán directamente de ella, así como de diez grandes áreas de trabajo que, a su vez, pueden agruparse en tres grandes bloques de gestión: el de impulso político, el relativo al Estado de Bienestar y calidad democrática, y el de desarrollo económico, sectores productivos y adaptación al cambio climático. En este gran bloque de impulso económico tendrán cabida las áreas de Economía, Hacienda y Transformación Digital --que coordinará la parte económica central del Gobierno--; la de Agricultura, Pesca y Reto Democrático; la de Medio Ambiente, Transición Ecológica, Agua, Energía y Movilidad Sostenible, e Infraestructuras, Territorio y Vivienda. En estas áreas trabajarán, entre otros expertos, el profesor universitario y exministro de Industria, Miguel Sebastián; el catedrático de Economía de la Universidad Pablo de Olavide (UPO) de Sevilla y especialista en tributos, Diego Martínez; el ingeniero de Caminos, expresidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, exsecretario de Estado de Aguas y exconsejero delegado de EMASESA, Jaime Palop, o la catedrática de Ingeniería Hidráulica de la Universidad de Córdoba y profesora de la Escuela de Agrónomos de Córdoba, María José Polo. También impulsarán iniciativas en este ámbito económico la exdecana de la Facultad de Ciencias del Trabajo de la Universidad de Sevilla (US) y presidenta del Consejo Económico y Social del Ayuntamiento de Sevilla, Milagro Martín; el geógrafo y especialista en gestión pública en áreas de desarrollo rural, medio ambiente, empleo y fondos europeos Antonio Galán; la ingeniera de Telecomunicaciones y directiva de consultoría tecnológica especialista en transformación digital, data e inteligencia artificial Ana Abreu Faneca; la catedrática de Historia de la Economía de la UPO y eurodiputada, Lina Gálvez; el doctor en Ciencias Económicas y licenciado en Ciencias Ambientales por la Universidad de Almería (UAL), investigador y gestor público en materia de medio ambiente, José Luis Caparrós, y el doctor arquitecto especialista en vivienda colectiva, sostenibilidad y rehabilitación, Borja Sallago. También estarán el exalcalde de Granada y exdelegado de innovación de la Junta de Andalucía, Francisco Cuenca; el exalcalde de Sevilla y exdirector de planificación turística de la Junta de Andalucía, Antonio Muñoz; el exalcalde de Jaén y especialista en gestión pública de vivienda, Julio Millán; el profesor de la Universidad de Granada (UGR) y especialista en territorio, desarrollo rural y reto demográfico, Eugenio Cejudo, y el catedrático de Geografía de la Universidad de Málaga (UMA), especialista en riesgos y vulnerabilidades ligadas al cambio climático, José Damián Ruiz Sinoga. Impulso al Estado del Bienestar y calidad democrática En el bloque de impulso al Estado del Bienestar y a la calidad democrática (que incluye las áreas de Salud; Educación, Formación Profesional, Universidad y Deporte; Igualdad, Bienestar Social e Infancia y Cultura y Calidad Democrática), Juan Espadas contará con expertos como el profesor de la Escuela Andaluza de Salud Pública y ex secretario general del Ministerio de Sanidad, José Martínez Olmos; la médica epidemióloga y exsecretaria de Estado de Sanidad, Silvia Calzón, o el médico especialista en medicina preventiva y profesor de la Escuela Andaluza de Salud Pública, Joan Carles March. Junto a ellos, serán parte del Gobierno Alternativo de Andalucía la exdirectora de Bienestar Social del Ayuntamiento de Sevilla y exdirectora de Servicios Sociales de la Junta de Andalucía, Emilia Barroso; la consultora experta en Igualdad y Empleo Teresa García; el profesor de Ciencias Experimentales de la Universidad de Granada (UGR), especialista en formación del profesorado y exvicerrector de la UGR, José Antonio Naranjo, y el catedrático de Ciencias y Tecnologías de la Navegación de la Universidad de Cádiz (UCA) y exrector, Francisco Piniella. Igualmente, se contará con el químico, exdirector de Planificación y Ordenación Educativa de la Junta de Andalucía y miembro del Consejo Consultivo de la FP de la Comisión Europea Manuel Alcaide; el doctor y licenciado en Filosofía y Antropología Social e inspector educativo José Orihuela, y el médico y experto en gestión y dirección de instituciones sanitarias y atención primaria Servando Baz. En el área de Cultura, el Gobierno Alternativo de Andalucía contará con la participación de la arqueóloga y vicerrectora de la UGR, especialista en patrimonio cultural, Margarita Sánchez, así como con la periodista, escritora y exdirectora del Centro Andaluz de las Letras, Eva Díaz Pérez. Comisionados de Agenda 2023, Juventud y Desarrollo Estatutario El Gobierno Alternativo de Andalucía cuenta, asimismo, con tres Comisionados dependientes directamente de la Presidencia y del bloque de impulso político. El destinado a la Agenda 2030-2050 estará a cargo de Fernando López Gil, gestor público, especialista en planificación estratégica y responsable de la Agenda 2030 de la Ciudad de San Fernando, además de exviceconsejero de la Consejería de Presidencia. El Comisionado de Juventud recaerá en Rocío Fernández, abogada y directora de asuntos legales del grupo empresarial VELLSAM Materias Bioactivas. Por último, será la diputada al Congreso, exvicepresidenta del Gobierno, exministra y exconsejera de Cultura, Carmen Calvo, la experta que liderará el Comisionado de Desarrollo Estatutario. La estructura del Gobierno Alternativo Gracias a su carácter multidisplicinar, el Gobierno Alternativo de Andalucía conformará una alternativa progresista para las y los andaluces y ayudará a impulsar iniciativas y políticas que den una respuesta real a los problemas de la comunidad después de más de cinco años de inacción de Moreno Bonilla, lo que ha supuesto un deterioro grave de los servicios públicos y una manifiesta falta de proyecto de futuro. De esta manera, el secretario general del PSOE-A busca canalizar las reivindicaciones no atendidas por el presidente de la Junta de Andalucía y convertirlas en propuestas a llevar a cabo en 2026. Esta vía, que estará coordinada en el área de Presidencia por el coordinador de la Presidencia del Grupo Parlamentario Socialista, Rafael Márquez, junto con la portavoz parlamentaria del PSOE-A, Ángeles Férriz, complementa la tarea de oposición y control al Ejecutivo que ya se realiza en la Cámara autonómica. La portavoz del Gobierno Alternativo será la portavoz adjunta del Grupo Socialista en el Parlamento de Andalucía, Isabel Ambrosio. Los expertos que ya se han sumado al Gobierno Alternativo de Andalucía y los que se seguirán sumando en las próximas semanas estarán liderados por los responsables socialistas de cada área en el Parlamento andaluz, de manera que habrá una plena coordinación. La primera reunión de trabajo del Gobierno Alterativo de Andalucía estará centrada en el área de Salud y tendrá lugar la próxima semana en Sevilla. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

