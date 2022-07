Capital Almería se reivindica orgullosa de su diversidad LGTBi+ domingo 03 de julio de 2022 , 08:40h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El Ayuntamiento ha celebrado el Orgullo LGTBI+ con un amplio programa social y cultural, junto a Colega, Familias por la Diversidad y Diputación La ciudad de Almería se ha mostrado hoy más libre que nunca y orgullosa de su diversidad con una manifestación, lectura del manifiesto y fin de fiesta, que ha puesto el colofón a la Semana del Orgullo LGTBI+. Desde la Puerta de Purchena hasta el Parque de las Almadrabillas, la bandera arcoiris se ha desplegado en todo en su esplendor para visualizar a todas las personas, independientemente de su orientación sexual o su identidad de género. Ha tenido un tono evidentemente festivo, con djs, drags y muchas sorpresas, pero con un poso reivindicativo verbalizado a través del manifiesto que ha leído Raúl Castillo con un mensaje claro: ‘Por una Almería libre de LGTBIfobia”. Como afirma Antonio Ferre, presidente de Colega, “estamos muy contentos de los almerienses que nos han acompañado por las calles de la ciudad, para conseguir una convivencia y un respeto hacia el colectivo LGTBI. Es importante la colaboración de todos para frenar las agresiones que impiden a muchas personas tener un proyecto de vida óptimo y adecuado a su identidad. Porque nadie nos va meter en el armario. Somos libres de disfrutar nuestra diversidad”. La primer teniente de alcalde, María del Mar Vázquez, ha estado en primera línea de la manifestación, acompañada de sus compañeros de equipo de gobierno Carlos Sánchez, Diego Cruz, María del Mar García Lorca y Paola Laynez, y ha expresado que “trabajamos día a día para que Almería se muestre como lo que es, una ciudad diversa conde todos convivimos con tolerancia y en paz. En esta línea, desde unos años a esta parte, el Ayuntamiento viene reforzando la línea de trabajo institucional con Colega, que se viene concretando en los últimos años con campañas de mupis o con la celebración de esta Semana del Orgullo. La celebración del Orgullo no solamente está dirigida a la comunidad LGTBI, (Lesbianas, Gais, Bisexuales, Transexuales e Intersexuales), sino que pretende llegar a toda la sociedad almeriense independientemente de su orientación sexual o su identidad de género. Porque la convivencia en libertad es responsabilidad de todos”. La vicepresidenta de Diputación, Ángeles Martínez, que estaba acompañada de la diputada Carmen Belén López, ha asegurado que esta celebración debe servir para “divulgar valores como la tolerancia, el respeto y defender algo fundamental, los derechos humanos. Desde Diputación manifestamos nuestro apoyo a la Asociación Colega y a las iniciativas que plantean ya que, forman parte del Consejo Provincial de Familia, y realizan un gran trabajo en favor de la igualdad de todos los almerienses”. La delegada territorial del Gobierno de Andalucía en funciones, Aránzazu Martín, ha hecho referencia “a la relevancia de que administraciones y asociaciones trabajemos juntos con un objetivo claro, el respeto a las personas, orientación sexual o su identidad de género”. Y María Luisa Maroto, jefa de la Dependencia de Sanidad y Política Social de la Subdelegación del Gobierno de España, ha valorado que “la diversidad es el eje central de cualquier sociedad y hay que protegerla entre todos”. El programa comenzó el pasado 27 de junio y ha incluido exposiciones, mesas informativas, presentaciones de libros, actividades para los niños y niñas, teatro, manifestación y lectura de un manifiesto para vivir una ciudad plural. Anoche se representó la obra ‘Chicos, chicos, chicos’ en el Teatro Apolo, y hoy los colores de la diversidad han sido los protagonistas en una ciudad libre llamada Almería. El manifiesto completo que se ha leído hoy es el siguiente: “Un año más nos reunimos para celebrar una fecha especial el Día Internacional por los Derechos del colectivo LGBTIQ+, más conocido popularmente como la celebración del “Orgullo LGBTIQ+”, que oficialmente es el 28 de junio, conmemorando aquellas manifestaciones espontáneas surgidas a raíz de los sucesos de Stonewall en Nueva York que, hace ya 53 años. Hoy recordamos a todas esas personas que marcaron un antes y un después en la historia de nuestra comunidad LGTBIQA+. Personas que alzaron la voz ante el sistema, que dejaron su fuerza para que, hoy en día, las nuevas generaciones, podamos gozar de nuestros DERECHOS que con mucho orgullo celebramos. Son mucho los logros que hoy tenemos que celebrar y de los que debemos sentirnos orgullosos tras estos 53 años. La comunidad LGBTIQ+ se caracteriza por una constante lucha por el reconocimiento de sus derechos y una constante búsqueda de la igualdad. La lucha ha sido histórica y, gracias a los años y a todas aquellas personas que han sido partícipes en ellas, la comunidad ha podido avanzar. Buscamos una sociedad en la que la diferencia sea sinónimo de inclusión y no de discriminación, en la que todas las personas seamos diferentes, pero no lo sean nuestros derechos. Una sociedad en que el respeto a la DIVERSIDAD sea el ADN de nuestras vidas y en la que no solo debe ser respetada y protegida, sino celebrada a viva voz para que se escuche en todas y cada una de las partes del mundo. Asimismo, apoyamos la introducción de políticas, planes y actuaciones en la provincia que promuevan la de no discriminación hacia nuestro colectivo en todos los ámbitos sociales, centros educativos, medios de comunicación, centros de trabajo, familias, etc. para garantizar el mandato constitucional de no discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Desde la COLEGA ALMERIA defendemos y proclamamos la riqueza de esta pluralidad y decimos basta a cualquier tipo de delito de odio que tenga su origen en la identidad y orientación sexual. Queremos hoy tener un recuerdo con nuestros compañeros que han sido asesinados mientras celebraban las fiestas del Orgullo en Oslo, que ha acabado con 2 personas asesinadas y 21 heridas, la lucha no ha acabado y está exenta de peligros, pero hay ganarla juntos e ir contra el odio y defender una sociedad diversa para acabar por una vez con la discriminación, los prejuicios y el odio hacia el colectivo LGBTI. Por eso hay que seguir dando pasos para la igualdad legal se convierta en igualdad real. Por ello es necesario que se apruebe cuanto antes la Ley LGBTI y Ley Trans actualmente en el Congreso ya que es muy necesaria. En esta lucha, debemos hacer una especial mención a los retos que actualmente tenemos como es el seguir trabajando por la diversidad, sobre todo desde la infancia. Por ello, abogamos por una educación afectivo sexual integral y obligatoria en la educación pública. No dejar en el olvido a nuestros mayores LGBTIQ+, aquellos que desde el principio lucharon por combatir la injusticia social y la discriminación, los que consiguieron evitar, con unidad de acción, de criterio y de discurso, la invisibilización y el olvido del colectivo, muchas veces soportando ellos mismos discriminación, odio y violencia Defender un feminismo incluyente donde nadie quede fuera, donde todas tengan voz. Seguiremos defendiendo la autodeterminación de género y la prevención de las desigualdades a este colectivo, en especial, hacia nuestros menores trans y migrantes que son quienes más necesitan de nuestro acompañamiento. Y nunca olvidemos que este ORGULLO es para todas y cada una de las letras, a los gays, las lesbianas, personas trans, bisexuales, intersexuales, asexuales, no binarias y todas las diversidades. VIVA EL ORGULLO LGBTI DE ALMERIA, VIVA ALMERIA…”. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

