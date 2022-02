Capital Almería se tiñe de blanco y verde por el Día de Andalucía sábado 26 de febrero de 2022 , 19:14h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El Ayuntamiento celebra el 28F iluminando sus fuentes más emblemáticas Las noches de la ciudad de Almería se tiñen, desde el pasado viernes y hasta el lunes día 28 de febrero, de blanco y verde, colores de la bandera andaluza para conmemorar el Día de Andalucía. Así, algunas de las fuentes más señeras de la ciudad, como las de la rotonda de Ballesol, en la rambla de Belén, y las del Remador y Delfines, ambas en el Parque Nicolás Salmerón, se iluminan de verde y blanco para simbolizar el carácter andaluz de la provincia más oriental de nuestra comunidad autónoma. Almería ha avanzado mucho en los 42 años de autonomía, más de cuatro décadas en las que ha habido momentos buenos y momentos malos, como los derivados de la pandemia que estamos viviendo, pero de los que los almerienses siempre hemos sabido salir siendo fieles a la letra del himno andaluz “levantándonos porque somos una provincia luchadora, solidaria, emprendedora”, destaca el alcalde de la ciudad, Ramón Fernández-Pacheco, quien se muestra optimista ante el futuro de una tierra “innovadora, inclusiva, solidaria y llena de talento”. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.