Antigüedades, quesos del mundo y la comida de los Food Trucks llenan la Plaza Vieja

El alcalde, Ramón Fernández-Pacheco, invita a almerienses y visitantes "a salir a las calles y disfrutar de la gran cantidad de actividades que se desarrollan este Puente" La capital celebra este Puente del 28F, Día de Andalucía, con distintas y numerosas actividades organizadas por el Área de Promoción de la Ciudad del Ayuntamiento de Almería. Desde el viernes hasta el lunes, Almería se convierte en capitalidad gastronómica con la celebración de la VII Feria del Queso y del II Campeonato del Mundo de Food Trucks. El alcalde, Ramón Fernández-Pacheco, acompañado del concejal Carlos Sánchez, ha visitado ambos eventos gastronómicos y se ha mostrado gratamente sorprendido porque “el Puente del Día de Andalucía Almería está llena de actividad. “Tenemos los mejores quesos del mundo, conciertos, actividades culturales, el campeonato mundial de Food Trucks con comida de todo el mundo, el rastro solidario y un largo etcétera”, ha señalado antes de invitar a los almerienses y visitantes a que “os tiréis a la calle y viváis este puente en esta gran ciudad que tenemos todos”. Quince de los artesanos más reconocidos de todo el territorio nacional ofrecen en la Plaza Vieja quesos todos ellos cien por cien artesanales y exclusivos que no se podrán en encontrar en ningún otro establecimiento. El Paseo de Almería, por su parte, acoge una docena de camiones de comida rápida llegados desde España, México, Alemania, Italia, Uruguay, Argentina, Cuba, Francia, Japón, Venezuela y Estados Unidos. También está instalada una food truck de comida vegana. A la propuesta gastronómica se suma una variada agenda cultural para incentivar la actividad en el centro neurálgico de la ciudad. Esta comenzó ayer con un espectáculo de cantajuegos, un concierto de Los Vinilos y la actuación de Dj Music Internacional. Hoy continúa con un tributo a Bon Jovi, la actuación de la Escuela de Baile, un espectáculo de magia, un tributo a los Rolling Stones y concluirá con Dj Music Internacional. El domingo se pondrá en marcha con el tributo a Fito y Fitipaldis, el concierto de Flamenquito Quimera Café, un espectáculo de marionetas y un tributo a Los Beatles. Nuevamente, la jornada se cerrará con la actuación de Dj Music Internacional. El lunes 28 tendrá uno de los platos fuertes con el tributo a Queen y la entrega de premios del Campeonato de Food trucks. Rastro de Antigüedades Y para los amantes de las antigüedades, el Foro Almería Centro junto a las asociaciones Gran Sol y Puerta de Europa ha celebrado esta mañana un nuevo Rastro de Antigüedades, Pintura y Artesanía en el Parque Nicolás Salmerón. El alcalde ha asistido a este multitudinario evento acompañado por el concejal de Promoción de la Ciudad, Carlos Sánchez; el concejal de Cultura, Diego Cruz; y las concejalas de Urbanismo, Ana Martínez Labella; Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, Paola Laynez; Seguridad y Movilidad, María del Mar Lorca y Servicios Municipales, Sacramento Sánchez. Con más de 120 participantes, tras la buena acogida de la primera cita, esta rastro pretende convertirse en punto de encuentro el último sábado de cada mes. El Grupo de Folclore de Almería, además, ha amenizado el evento con música y baile en directo. Concierto cofrade La Semana Santa y la solidaridad vuelven a unirse este sábado con el concierto que la Agrupación Musical Nuestra Señora del Mar ofrecerá en el Anfiteatro de la Rambla. La entrada será totalmente gratuita aunque los asistentes pueden acudir con alimentos, artículos infantiles y productos de primera necesidad que se destinarán a la bolsa de caridad de la Agrupación de Hermandades y Cofradías de Almería. La actividad está organizada por el Aula Cofrade de la Universidad de Almería y comenzará a las 19.30 horas. Visitas guiadas y museos Las visitas guiadas tampoco faltan este puente de Andalucía. “Misterios, leyendas y crímenes de Almería” es la visita de este sábado a las 18.30 horas, una oportunidad para descubrir algunas curiosidades sobre el centro histórico de la ciudad. El domingo 27 a las 10.30 horas será el turno de “La cultura del agua” y el lunes 28 se concluirá con “Almería imprescindible” por el corazón de Almería y los rincones con encanto. Las inscripciones pueden realizarse en a Oficina Municipal de Turismo o a través del 950210538. Por último, los museos municipales abrirán sus puertas de forma extraordinaria el lunes 28 en horario de mañana. Desde las 10.30 hasta las 13.30 horas, los ocho espacios museísticos recibirán al público con normalidad para que los interesados puedan visitar el Centro de Interpretación Patrimonial, los Aljibes Árabes, la Casa del Poeta, el Museo de Arte 'Espacio 2' y 'Doña Pakyta', la Casa del Cine, los Refugios de la Guerra Civil y el Museo de la Guitarra 'Antonio de Torres'.

