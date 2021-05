Sociedad Ampliar Un millar de almerienses sufre Esclerosis Múltiple Escucha la noticia Del 28 de mayo al 31 se han celebrado diversos actos para concienciar sobre esta enfermedad, cuyos casos no paran de aumentar La esclerosis múltiple es una dolencia crónica y autoinmune del sistema nervioso central (el cerebro, la médula espinal y los nervios ópticos) que se caracteriza por la pérdida de mielina, elemento que recubre parte de las neuronas y permite el viaje de los impulsos nerviosos. Esto provoca que los afectados de esclerosis sufran, por episodios temporales denominados “brotes”, una serie de fallos en el funcionamiento de su cuerpo: pérdida de visión, dificultad de concentración, fatiga, temblores, incontinencia… Esta enfermedad no tiene una cura, y actualmente se desconoce qué es lo que la causa (aunque se apunta a posibles defectos genéticos, la acción de un virus o incluso elementos ambientales, como falta de vitaminas o exposición al humo del tabaco, que puedan favorecer su aparición). Se estima que afecta a un total de 2.500.000 personas en todo el mundo, 47.000 de las cuales se encuentran en España, según datos de la Sociedad Española de Neurología . La edad de diagnóstico más común es entre los 20 y los 40 años, dándose más casos entre mujeres: el incremento de casos en los últimos años hace aún más necesario que se lleven a cabo actos de difusión de información sobre esta dolencia. Isabel Martínez Sánchez, presidenta de la Asociación de Afectados de Esclerosis Múltiple de Almería ( AEMA ), estima que en nuestra provincia hay más de 1.000 personas afectadas (tomando el hospital de Torrecárdenas como referencia, único complejo sanitario almeriense donde se atiende esta dolencia), cuyo perfil es tremendamente variado. La presidenta nos cuenta que ha conocido todo tipo de casos de esclerosis múltiple; “he visto diagnosticados con 9 años, he visto diagnosticados con 14, con 17 o con 60”, y destaca un aumento de los mismos debido al confinamiento que se ha dado en este año de pandemia: “hemos tenido nuestro sistema nervioso al extremo, alterado por la ansiedad, por encontrarnos encerrados”. Todas estas situaciones llevaron a muchos pacientes a comenzar a padecer los síntomas de la esclerosis, despertados por la cuarentena. AEMA ha organizado una serie de eventos durante este pasado fin de semana, que culminaron esta misma mañana con una lectura del manifiesto por el día mundial de la esclerosis múltiple. Sus afectados dependen en su gran mayoría del sistema sanitario público, ya que los tratamientos paliativos para la sintomatología de la esclerosis múltiple son muy costosos: “no podríamos hacernos cargo de los costes que realmente tienen estas medicaciones”. La luz roja que decora Almería, representando esta afección en su color simbólico, es una manera de concienciar a los ciudadanos y difundir el conocimiento sobre una patología cada vez más prominente: Isabel Martínez nos cuenta que esta dolencia “va a ser la enfermedad del siglo XXI”, ya que cada vez hay muchos más casos entre gente mucho más joven. Valora esta noticia 0 ( 0 votos)