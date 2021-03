Capital Almería se tiñe de verde para visibilizar el Día de la Escucha jueves 25 de marzo de 2021 , 17:05h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia El Ayuntamiento, a petición de la Asociación El Teléfono de la Esperanza, iluminará las fuentes más emblemáticas y los edificios municipales



El Ayuntamiento de Almería, a petición de la Asociación ‘El Teléfono de la Esperanza’, que este año se encuentra celebrando su 50º aniversario, teñirá de verde la ciudad este viernes, día 26 de marzo, para visibilizar el Día de la Escucha, que se conmemora cada 27 de marzo.



De este modo, a través de las áreas de Sostenibilidad Ambiental, Servicios Municipales y Participación Ciudadana, el Ayuntamiento iluminará de este color las fuentes de los 102 Pueblos, Obelisco de la Rambla, San Pedro, Virgen del Mar y calle Santiago, así como la fachada del Teatro Apolo, la Gerencia de Urbanismo y las medialunas de la rotonda de acceso a Almería por la A-7 por la Avenida Federico García Lorca.



El Día de la Escucha es una jornada de sensibilización sobre la importancia de la cultura de la escucha como un bien necesario en la sociedad para que se dé una auténtica comunicación, basada en el respeto y el diálogo entre unos y otros.



Tradicionalmente, se celebra el 15 de noviembre, pero desde 2020 se estableció como nueva fecha el 27 de marzo, coincidiendo con el día en que se firmó el 1971 el primer acta de constitución del Teléfono de la Esperanza.



En cada edición se realiza una llamada de atención sobre un determinado colectivo, para sensibilizar a la población de que muchas personas de nuestro entorno se sienten solas y aisladas, y tienen una gran necesidad de ser escuchados, tal y como pone de manifiesto nuestras estadísticas, según las cuales cada vez es mayor el número de personas que acuden a nosotros experimentando un sentimiento de falta de una auténtica comunicación.

