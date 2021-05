Capital Almería se viste de azul por la Enfermería y la fibromialgia jueves 13 de mayo de 2021 , 07:41h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia Al caer la noche, el Ayuntamiento ha iluminado de este color las fuentes y edificios más emblemáticos de la ciudad





Almería se ha vestido este miércoles 12 de mayo de azul. Y lo ha hecho para visibilizar dos efemérides que coinciden en fecha: el Día Internacional de la Enfermería y el Día Internacional de la Fibromialgia y la Fatiga Crónica.



El Ayuntamiento ha querido dar visibilidad a los más de 3.700 profesionales enfermeros de la provincia, “que tanto y tan bien han cuidado de los almerienses”, y a los pacientes de fibromialgia y fatiga crónica, encendiendo de azul las fuentes y edificios más emblemáticos de la ciudad al caer la noche como son las fuentes de la Plaza Virgen del Mar, Parque de las Familias, rotonda de la calle Santiago, 103 Pueblo y rotonda de las medias lunas, así como el Teatro Apolo, la Gerencia Municipal de Urbanismo o el Auditorio Maestro Padilla. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

