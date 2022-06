Capital Almería será sede del 23º Congreso Nacional de la Sociedad Española de Cirugía de Cadera martes 07 de junio de 2022 , 19:58h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El encuentro reafirma a la ciudad como espacio de encuentros profesionales de primer nivel y se celebrará los días 17 y 18 de junio en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Cabo de Gata – El Toyo La ciudad de Almería volverá a ser sede de un encuentro profesional y científico del más alto nivel con la celebración, los próximos 16 y 17 de junio, del 23º Congreso Nacional de la Sociedad Española de Cirugía de Cadera, que reunirá a más de 300 congresistas en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Cabo de Gata – El Toyo, tal y como han explicado este mediodía en la Escuela de Artes el concejal de Cultura y Educación, Diego Cruz, y el presidente del Comité Organizador, Alberto Albert. El evento, que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Almería, contará con conferencias, mesas redondas y de debate con especialistas que llegan desde Madrid, Barcelona, Cádiz, Sevilla o Alicante y también de Estados Unidos, Italia, Portugal, Dinamarca y Chile. El concejal de Cultura, Diego Cruz, ha asegurado que “Almería es un lugar ideal para la celebración de congresos, por el excelente clima a lo largo de todo el año, por su amplio Palacio de Exposiciones y Congresos de El Toyo, situado a las puertas del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, por las modernas infraestructuras hoteleras, por la gastronomía de kilómetro cero de mar, tierra y montaña, y una atractiva vida cultural”. También ha añadido que “el Ayuntamiento de Almería desea ser sede de eventos científicos, por los beneficios económicos que aportan al tejido empresarial de hoteleros y hosteleros y al comercio la presencia de más de 300 congresistas. Además, ahora que la Universidad de Almería comenzará el próximo curso con el Grado en Medicina, será de gran utilidad para los alumnos y profesionales que se celebren en nuestra ciudad eventos de este prestigio”, ha concluido. Por su parte, el presidente del Comité Organizador, Alberto Albert, ha afirmado que “nos quedamos encantados cuando vimos las instalaciones y tenemos que reconocer que este congreso en Almería ha batido todos los records de inscripciones, será el más numeroso de todos los que hemos celebrado”. Este simposio científico no solo analizará los avances tecnológicos en prótesis primaria, cirugía de la displasia de cadera, cirugía preservadora de cadera, videotécnica, sino que también abordará “los retos a los que se enfrenta la cirugía de cadera, como técnicas de robótica, automatizadas, simulaciones y cirugías 3d…”. Todo ello con los mejores profesionales que han elegido Almería para un encuentro que, también, contará con más de sesenta comunicaciones y 30 póster seleccionados, “entre los que se otorgarán un recuerdo en piedra de este encuentro”, ha concluido Alberto Albert. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.