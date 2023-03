Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Sucesos Almería supone la quinta parte de las exportaciones andaluzas jueves 16 de marzo de 2023 , 12:01h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Cádiz es la provincia que lidera el ránking, y junto a Málaga y Huelva, las que más suben Las exportaciones de Andalucía han alcanzado la cifra récord histórica de 3.206 millones en enero, lo que supone un crecimiento del 6,2% respecto al mismo mes del año anterior, y lo convierte en el mejor mes de enero de la historia, desde que existen datos homologables (1995). En este mes, se han registrado subidas en seis de las ocho provincias andaluzas, las mayores en Málaga, Huelva y Cádiz; y en los cinco primeros mercados, con Estados Unidos, Japón e India como los países que más han crecido de los 30 primeros, según nota de prensa enviada por la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos. Este crecimiento interanual del mes de enero tiene especial significación si se tiene en cuenta que es sobre el resultado de enero de 2022, que arrojó un incremento del 36% sobre el mismo mes de 2021. De esta forma, el sector exterior andaluz inicia 2023 con la misma dinámica de crecimiento con la que cerró 2022, que concluyó con un registro histórico de exportaciones, por valor de 42.958 millones y una subida 24,3%. Según los últimos datos hechos públicos esta misma mañana por Extenda, empresa pública perteneciente a Andalucía Trade, son Estados Unidos y Portugal los mercados que más crecen del top diez. En el caso de EE.UU, es un 80% más que en enero de 2022, hasta alcanzar los 283 millones; cifras nunca alcanzadas que lo sitúan como el quinto destino de Andalucía. En cuanto a Portugal, tercer mercado, las ventas crecen un 36% hasta los 295 millones. Las importaciones realizadas por Andalucía también aumentaron en el primer mes del año hasta los 3.671 millones, un 18,2% más que en enero de 2021, situándose la tasa de cobertura andaluza en el 87%. En el primer mes de 2023, se han registrado crecimientos en seis de los diez primeros capítulos exportadores de Andalucía, con las mayores alzas en sectores relacionados con la industria. La subida más fuerte corresponde al capítulo de los productos diversos de las industrias químicas, cuarto en ventas, con 209 millones de euros (6,5% del total) y un alza del 68%. Le sigue el de combustibles minerales y aceites, primero en valor, con 538 millones (16,8%) y un avance del 44%. Crecen también el cobre y sus manufacturas, un 35%, para llegar a los 169 millones (5,3%); y las máquinas, aparatos y material eléctrico, que alcanza los 126 millones de euros (3,9%), con un incremento del 21,6%. CRECIMIENTO AGROALIMENTARIO Paralelamente, entre los productos agroalimentarios, el mayor impulso lo experimenta el aceite de oliva, que registra un crecimiento interanual del 10,6% hasta los 216 millones, gracias a la buena cadencia de los precios de mercado y a la subida de las exportaciones en sus principales destinos mundiales. Es el producto más exportado por Andalucía y forma parte del capítulo de grasas y aceites animales y vegetales, que en conjunto, creció en enero un 5,6% hasta los 259 millones (8,1%), siendo el tercer capítulo en ventas. Asimismo, las exportaciones de frutas, desde el quinto puesto, crecen un 17,8% hasta los 196 millones de euros (6,1%), y sólo las de hortalizas registran una leve bajada, del 0,4%, pero se mantienen como el segundo capítulo en ventas (16,2% del total) con sólo un 0,4% menos, para registrar 18 millones en exportaciones. Dentro de los diez primeros capítulos, también experimenta un pequeño descenso del 1,7% los plásticos y sus manufacturas, que facturan 63 millones en el exterior (2% del total); minerales escorias y cenizas, con 96 millones exportados (3%) y un descenso del 34%; y la función hierro y acero, con 84 millones (2,6%) y bajada del 34%. CERCA DE DUPLICAR VENTAS A EE.UU. Las ventas del sector exterior andaluz en enero registraron importantes crecimientos en sus cinco primeros mercados internacionales, ganando importante terreno en su primer destino no europeo, Estados Unidos, que crece un 80%. Asimismo, entre los primeros 30 mercados destaca las subidas de Japón, que triplica las importaciones de Andalucía; e India, que crece más del doble. Todo ello son datos que siguen revelando un avance en la diversificación de destino de la cesta exportadora andaluza. Con el crecimiento del 80%, el mercado estadounidense protagoniza la mayor subida del top diez de destinos de Andalucía, lo que le permite escalar una posición en el ranking sobre enero de 2022, hasta convertirse en el quinto mercado mundial y primero no comunitario, con 283 millones de euros, el 8,8% del total. El segundo mayor crecimiento corresponde a Portugal, con un 36% y 295 millones (9,2%), que lo sitúan como tercer mercado de Andalucía. También sube significativamente Francia, un 23,5%, hasta alcanzar los 333 millones (10,4%), que lo sitúan como segundo destino; y Alemania, que con 354 millones (11,1%) sube un 8,4% y ocupa la primera posición del ranking de mercados. El cuarto destino es Italia, con 294 millones (9,2%) y un crecimiento del 3,4%. También crecen Polonia, que cierra el Top 10 con 66 millones (2%) y una subida del 3,2%; y Marruecos, segundo destino extracomunitario y octava mundial, con 117 millones de euros (3,7%), un 1,6% más. Sólo dos de los diez primeros mercados disminuyen sus compras a Andalucía, son los Países Bajos (6º) con 185 millones (5,8%) y descenso del 18%; y Renio Unido (7º), que desciende un 4,2%, hasta los 178 millones de euros (5,6% del total). CRECEN 22 DE LOS 30 PRIMEROS MERCADOS Entre los 30 primeros mercados, las exportaciones andaluzas crecen en 22, especialmente en Japón (59 millones) que desde el puesto 11 avanza el triple (+196%); India (20,6 millones), que crece más del doble (156%), como mercado número 21; y Noruega (17,8 millones), también con más del doble de ventas (+119%), que ocupa el puesto 26. También otros mercados con importantes crecimientos, suponen avances en diversificación de destinos para el sector exterior andaluz: Arabia Saudí (24º), con un alza del 63% (18,5 millones); Egipto (13º), con 37 millones y un incremento del 57%; y Australia, que cierra el Top 30 con una mejora del 48%, hasta los 14,8 millones. CÁDIZ LIDERA, MÁLAGA, LA QUE MÁS CRECE En enero de 2023, crecieron las ventas en seis de las ocho provincias andaluzas, tres de ellas a dos dígitos. Cádiz es la primera exportadora en este mes y la tercera que más incrementa sus ventas, un 10,5% respecto al mismo mes de 2022, para alcanzar una factura exterior de 712 millones, el 22,2% del total. Por su parte, Málaga es la que más crece, un 36%, hasta los 257 millones, el 8% del total andaluz, lo que le permite ganar un puesto en el ranking de provincias exportadoras respecto de enero de 2022, pasando de sexta a quinta. Huelva es la segunda provincia en crecimiento y en ventas, con un 23,5% más interanual hasta los 680 millones, el 21,2%. Córdoba es la cuarta provincia que más sube y sexta en el ranking, con un ascenso del 5,1%, hasta los 228 millones, el 7,1% del total. Granada crece un 2,7% desde el séptimo puesto, hasta los 131 millones (4,1%); y Almería, como tercera exportadora, aumenta un 1,9% hasta los 607 millones (18,9%). Sevilla, que se sitúa como cuarta provincia exportadora en enero, con 490 millones (15,3% del total), bajó sus ventas un 15,3%; mientras que Jaén exportó por valor de 100 millones de euros, el 3,1% del total y un 11,8% más. Estos datos derivan de las cifras de la estadística de Comercio Exterior del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo elaborados para Andalucía por el Observatorio para la Internacionalización de la Economía Andaluza de Extenda-Andalucía Exportación e Inversión Extranjera. 