Almería tendrá el primer viaducto de AVE con cuatro vías miércoles 19 de octubre de 2022 , 13:19h Adif Alta Velocidad ha iniciado la construcción del viaducto de Vera de la Línea de Alta Velocidad (LAV) Murcia-Almería, que constituye un nuevo hito de la ingeniería en el desarrollo de la alta velocidad española, dado que será el primero de la red que albergará cuatro vías. La anchura del viaducto será su elemento diferenciador, en vez de la longitud, como suele ser habitual en este tipo de estructuras singulares que, junto a los túneles, permiten a la alta velocidad sortear otras infraestructuras y los desafíos de la orografía con máximo respecto e integración con el entorno. En concreto, el viaducto de Vera, de 172 metros de longitud, tendrá 28,7 metros de ancho, el doble respecto a los 14 metros del resto de los viaductos de alta velocidad. Esta nueva infraestructura albergará la doble vía de LAV Murcia-Almería en su tablero central y, en los laterales, dos vías únicas, también de ancho estándar, procedentes del haz de vías de la estación próxima de Vera-Almanzora a la que el viaducto da acceso. La excepcional anchura del viaducto determina su construcción, que acaba de arrancar y supondrá todo un reto técnico y logístico. Así, su cimentación requerirá 14.000 metros cúbicos de hormigón, esto es, unos 1.600 camiones hormigonera, para ejecutar 134 pilotes. Las vigas que se tenderán sobre las pilas para sostener el tablero del viaducto (la plataforma sobre la que después se instalan las vías) serán de hormigón prefabricado, y su peso y dimensión (hasta 42,4 metros y 191 toneladas) requerirá un transporte especial y grúas de 300 toneladas para su montaje. Nuevo impulso a la LAV Murcia-Almería El viaducto, que contará con especiales sistemas de protección sísmica, se levanta en la parte final del trazado entre Pulpí y Vera para sortear la autovía A-352, cruce que solventará con un vano de 42,4 m de luz para evitar construir pilares en la mediana de la carretera. Su construcción constituye además un nuevo impulso al desarrollo LAV Murcia-Almería, línea que forma parte estratégica del Corredor Mediterráneo, en la que se estima una inversión total prevista de 3.300 millones de euros y que ya tiene todos sus tramos en construcción, salvo la integración en Lorca y la segunda fase de integración en Almería. Nueva infraestructura de referencia El nuevo viaducto pasará a formar parte del catálogo de estructuras singulares que Adif ha construido al desarrollar la red alta velocidad, que este año alcanzará los 4.000 kilómetros de longitud, consolidándose como la mayor de Europa y la segunda del mundo. En este catálogo figuran ya, entre otros y por distintas características, los viaductos de Almonte y el Tajo, en la LAV a Extremadura; los del Ulla y Teixeiras, en la LAV a Galicia, o el de Contreras, en la de Levante. Financiación Europea Esta actuación está cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). Una manera de hacer Europa. Además, contribuye a la consecución del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) número 9, que fomenta infraestructuras sostenibles, fiables y de calidad.

