Es una información de noticiasdealmeria.com Sucesos Detenido en Níjar con 1000 plantas de marihuana miércoles 19 de octubre de 2022 , 11:58h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La vivienda cuenta con grandes medidas de seguridad y con una compleja instalación eléctrica noticiasdealmería.com Personal de la comandancia de la Guardia Civil de Almería interviene un cultivo de marihuana con casi 1000 plantas, neutraliza un enganche ilegal a la red eléctrica y detiene al responsable del cultivo. Esta actuación se enmarca en la permanente lucha que realiza la Guardia Civil en toda la provincia contra el cultivo, elaboración y venta de sustancias estupefacientes en la provincia. Tras informaciones recibidas a través de los canales permanentes de comunicación con la ciudadanía (teléfono de emergencias 062, app “Alertcops”, web de Guardia Civil, etc…) se alerta a patrullas en servicio en la localidad de Níjar ante la existencia de un posible cultivo de marihuana de grandes dimensiones. Trasladados a la vivienda se realiza, con la correspondiente autorización la inspección de la misma, localizando un cultivo de marihuana indoor de casi 1000 plantas. Para maximizar el rendimiento del cultivo el responsable lo dota de una compleja instalación eléctrica con un enganche ilegal a la red eléctrica. Llama la atención de los agentes la cantidad de medidas de seguridad existentes en la vivienda, tanto en el interior como en el exterior, para preservar el cultivo del acceso de personas ajenas a la vivienda. Los agentes continúan con la investigación siguiendo los indicios que posibilitan la identificación del responsable del cultivo, diseñando un dispositivo para su localización y detención que da resultado positivo y permite la detención de una persona por delito contra la salud pública y defraudación de fluido eléctrico. La Guardia Civil de Almería recuerda la disponibilidad permanente de los canales de comunicación con la ciudadanía (teléfono 062, web www.guardiacivil.es y la aplicación “Alertcops”), además, se advierte de los riesgos que se pueden derivar por este tipo de enganches eléctricos ilícitos, además de las molestias vecinales que ocasionan los numerosos cortes de suministro eléctrico como consecuencia de la sobresaturación de la red. Las diligencias y el detenido se ponen a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de Guardia del partido Judicial de Almería. Para más información pueden establecer contactar con la Oficina Periférica de Comunicación de La Guardia Civil en Almería en el teléfono 950256122/680411337. noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.