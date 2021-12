Opinión Almería tendrá una gran Navidad Ramón Fernández-Pacheco Monterreal Más artículos de este autor Por domingo 05 de diciembre de 2021 , 06:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Almería va a tener una Navidad espectacular con la destacada novedad de la noria de la desembocadura de la Rambla, que desde lo alto de sus 40 metros de altura nos va a ayudar a descubrir una perspectiva diferente de Almería, perfecta para fotografías inolvidables. Tendremos además un pequeño parque de atracciones, ‘Almeripark Navidad’, situado en el muelle de Levante del Puerto. Habrá también pista de hielo y Mercado Navideño con casi 80 casetas de corte tradicional repartidas entre la Rambla y en el Paseo. Queremos que sea Navidad también en la mesa y para ello, en colaboración de Diputación, hasta el 8 de diciembre contaremos en la Rambla con una nueva edición de la Feria ‘Sabores Almería’. Tendremos el tradicional Belén municipal, un variado programa de actuaciones e intérpretes de todos los estilos, innovaciones tecnológicas con proyecciones sobre fachadas, el espectacular alumbrado navideño, un gran espectáculo pirotécnico, la celebración de la Noche de Las Candelas y la OCAL ofrecerá un concierto a favor de los afectados por el volcán de La Palma. Hay muchas más propuestas en el programa, que se puede consultar en la portal web del Ayuntamiento de Almería. Pero además de todo eso, queremos que sea una Navidad con mucha compra y mucho regalo. Para ello, en el Ayuntamiento hemos ampliado el plazo para adherirse y canjear los ‘Bonos Impulsa’ hasta el 31 de diciembre. Se trata de la nueva iniciativa que hemos puesto en marcha para facilitar las compras navideñas y ayudar al comercio almeriense con 300.000 euros. Los compradores pueden ahorrarse el 30% del importe de sus compras y los establecimientos pueden obtener una ayuda directa de 2500 euros. Podéis encontrar todos los detalles entrando en la página www.almeriaciudad.es En el Ayuntamiento queremos que esta Navidad nos sirva a los almerienses para volver a conectar con las cosas que de verdad importan y recuperar muchas de las sensaciones que tanto echamos de menos por culpa de la pandemia. Pero no bajemos la guardia porque el virus sigue activo. Por lo tanto, las dos palabras claves de este tiempo deben ser ‘responsabilidad’ y ‘prudencia’. Queremos que la Navidad de 2021 se especialmente alegre en Almería y nos permita cerrar con buen sabor de boca un año que ha vuelto a ser muy duro para todos. Por eso queremos que se vuelvan a llenar las calles, los bares, los museos, los restaurantes, los cines y las tiendas de toda Almería. Lo que no tenemos que volver a llenar son los hospitales. Ramón Fernández-Pacheco Monterreal Alcalde de Almería (PP) 255 artículos Todos los firmantes Valora esta noticia 0 ( 0 votos)