Economía Almería tendrá una ocupación hotelera del 73% este verano lunes 27 de junio de 2022 , 06:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Los alojamientos turísticos andaluces prevén una ocupación de julio a septiembre 11 puntos superior al verano prepandemia Los alojamientos turísticos de Andalucía prevén una ocupación media del 73% para este verano. Así lo reflejan los datos del sondeo elaborado por el Sistema de análisis y estadística del turismo de Andalucía (Saeta). El estudio, que no incluye las reservas que se puedan cerrar a última hora, apunta que alcanzar este resultado entre los meses de julio a septiembre supondría mejorar en más de 11 puntos los datos de 2019, año de récord turístico en el que se alcanzó el 61,5% de ocupación, según el Instituto Nacional de Estadística. "Son unos datos muy positivos que muestran que Andalucía sigue siendo un destino preferente para cualquier viajero, un territorio seguro, con una oferta variada, donde disfrutar de estos meses de verano que acaban de comenzar en cualquier rincón. Unas previsiones que nos hacen pensar en un importante impacto económico y posibilidades de empleo y que seguimos en esa senda de crecimiento para recuperar todo el turismo que se perdió durante la pandemia", ha señalado el vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local en funciones, Juan Marín. Según el sondeo, el mayor grado de ocupación se registrará en los establecimientos hoteleros (hoteles, hoteles-apartamentos, hostales, pensiones o albergues) con un 74,2%, seguido de los extrahoteleros (70%). El litoral andaluz prevé alcanzar el 80% mientras que las localidades de interior se situarán en el 58%. Por provincias, destaca Málaga, que se sitúa en el 80%. Le siguen otras provincias del litoral andaluz como Huelva (77%), Cádiz (76%), Almería (73%) y Granada, que alcanza el 65,7%. En el caso del interior, Córdoba prevé una ocupación que roza el 57%; Sevilla apunta al 56% y Jaén, un 50%. Para estos meses estivales, será el mercado de proximidad (viajeros de Andalucía y del resto de España) quienes reactiven en mayor medida la actividad turística de la comunidad, suponiendo un 26% y un 29% respectivamente. Si bien, se observa más actividad en los mercados extranjeros, en especial el británico, que supone ya casi un 13%. En este sentido, hay que tener en cuenta la situación de incertidumbre provocada por el conflicto de Ucrania y su impacto en la escalada de precios de los combustibles, que puede hacer variar la evolución de los mercados emisores. Finalmente, el estudio elaborado por Saeta apunta también a que más de la mitad (53%) de los empresarios de alojamiento de la comunidad aseguran que sus negocios ya han alcanzado los niveles de demanda que tenían antes de la crisis. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

