Sucesos Seis detenidos y 2816 plantas de marihuana intervenidas en varias operaciones domingo 26 de junio de 2022 , 12:24h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Además de la droga se neutralizan 45 enganches ilegales a la red eléctrica y 40 a la red hídrica. Personal de la comandancia de la Guardia Civil de Almería realiza cuatro operaciones diferentes en distintos puntos de la provincia que se saldan con un total de seis personas detenidas y 2816 plantas de marihuana intervenida, entre otros efectos. Estas actuaciones se enmarcan en el permanente trabajo que la Guardia Civil de Almería desarrolla en la lucha contra el tráfico, cultivo y/o elaboración de drogas en la provincia. Del mismo modo se actúa por la problemática e inseguridad que ocasionan los enganches ilegales a la red de fluido eléctrico a los vecinos de las zonas afectadas, que supone un riesgo real de incendio por el consumo tan elevado que se realiza de energía para maximizar el rendimiento del cultivo ilegal y las sofisticadas instalaciones que se utilizan para ello. Operación Primplan La primera de las operaciones se desarrolla en la barriada de las 200 viviendas de localidad de Roquetas de Mar, donde agentes de la Guardia Civil investigan dos viviendas del mismo edificio en las que por el olor característico de este tipo de cultivos y el funcionamiento permanente de equipos eléctricos existen indicios de albergar cultivos de marihuana. En el correspondiente registro autorizado por la autoridad judicial se intervienen 970 plantas de cannabis, 44 balastros, 37 lámparas, 37 reflectores, 13 ventiladores, 10 equipos de A/A, 8 extractores, 6 cuadros eléctricos y 5 filtros de aire. Cultivo indoor en Alhabia En esta operación denominada “Majarapa” se localiza en término municipal de Alhabia, un cortijo del que emana un fuerte olor a marihuana. Realizada una medición previa del consumo de energía eléctrica, esta supera los 100 amperios, muy superior al consumo normal de una vivienda y un riesgo real de que la instalación provoque un incendio en la instalación. Una vez obtenida la autoridad judicial, se realiza el registro del inmueble en el que se localizan dos habitaciones dedicadas al cultivo de marihuana, interviniendo 214 plantas de cannabis, 20 lámparas de alta capacidad, 20 balastros, 10 máquinas de climatización y 2 extractores. Los agentes detienen al responsable del cultivo al que le constan numerosos antecedentes por delitos similares, para el que el Juzgado de instrucción nº 2 de Almería decreta su ingreso en prisión. Operación Tuofas En el marco de esta operación desarrollada en Berja, los autores dedicaban una vivienda tipo chalet, más un almacén anexo, para el cultivo de marihuana indoor, contando para maximizar el rendimiento del cultivo con tres líneas ilegales de energía eléctrica. Los agentes realizan numerosas y discretas vigilancias en las que se determina que existen compresores funcionando de manera permanente y que las ventanas están aseguradas desde el interior, con el fin de que no pueda observarse el interior de la vivienda, que está siendo dedicada en su totalidad para el cultivo de cannabis. Se realiza un registro de la vivienda autorizado por el Juzgado de Instrucción número 2 de Berja (Almería) en el que se intervienen 1078 plantas de marihuana de gran tamaño y productos fitosanitarios. Además, se intervienen 34 lámparas de gran capacidad con sus respectivos balastros, 35 lámparas de calor, 5 ventiladores, 10 máquinas de aire acondicionado, una de ellas portátil, temporizadores electrónicos, extractores y filtros de aire y se neutralizan tres enganches ilegales a la red eléctrica. Como responsables del cultivo se detiene a un varón y una mujer que se presentan junto a las diligencias instruidas en el Juzgado de Instrucción número 2 de los de Berja (Almería). Operación Estruplan A través de los canales de información permanente con la ciudadanía, personal de la Guardia Civil de Almería, tiene conocimiento de un cultivo de marihuana de gran producción que se oculta en el sótano de una vivienda en la localidad de Roquetas de Mar. Los agentes inician una investigación en la que comprueban que en el sótano, de unos 70 metros cuadrados, puede albergar un cultivo de marihuana indoor de gran tamaño y gracias a los indicios obtenidos se realiza la inspección de la vivienda tras autorización del Juzgado número 1 de Roquetas de Mar (Almería). Durante el registro, agentes de la Guardia Civil intervienen 554 plantas de cannabis, 29250 euros en metálico, dos escopetas de aire comprimido, 37 conjuntos de lámpara – balastro – reflector, 7 ventiladores, 2 filtros de aire, 3 extractores de aire, 1 deshumificador, 7 aparatos de aire acondicionado y 6 compresores. Además, se intervienen semillas, munición y dispositivos electrónicos y de almacenamiento con información sobre el cultivo y se neutraliza un enganche ilegal a la red eléctrica. Por todo ello se procede a la detención de los tres responsables de la plantación que son puestos a disposición del Juzgado de Instrucción número 1 de Roquetas de Mar. El saldo total de las actuaciones desarrolladas son 6 detenidos, una persona investigada, 2816 plantas de cannabis, 45 enganches a la red eléctrica neutralizados, 40 a la red hídrica, gran cantidad de aparatos eléctricos usados para maximizar los cultivos, 29250 euros en metálico, dos escopetas y material informático. La Guardia Civil de Almería recuerda la disponibilidad permanente de los canales de comunicación con la ciudadanía (teléfono 062, web www.guardiacivil.es y la aplicación "Alertcops").

