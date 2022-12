PORTADA Economía Capital Almería Diputación Sucesos Deportes Entrevistas Opinión Provincia Agenda ANDALUCÍA ESPAÑA Más noticias Salud Universidad Televisión Pasatiempos Hemeroteca Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Economía Almería tiene el 8,4 de las empresas andaluzas... y el 8,1% de las más rentables miércoles 14 de diciembre de 2022 , 20:44h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Unicaja Banco ha publicado el informe ‘Análisis económico-financiero de la empresa española 2022’, elaborado por Analistas Económicos de Andalucía. Este documento se basa en un detallado análisis de las cuentas anuales presentadas por más de 740.000 sociedades en los registros mercantiles de España.



Los datos analizados por Analistas Económicos de Andalucía, sociedad de estudios del Grupo Unicaja Banco, corresponden al ejercicio 2020, último para el que se dispone de información para la totalidad de las sociedades que conforman la muestra .



La elaboración de este informe se enmarca en la política de apoyo de Unicaja Banco al sector empresarial y al fomento de la actividad emprendedora . La publicación del documento se complementa con el desarrollo y mantenimiento de un entorno web (



El informe muestra los principales rasgos del tejido empresarial de España, sus comunidades autónomas y sus provincias. Presenta la siguiente estructura: tras el apartado introductorio y la síntesis de los principales resultados, incluye, en el primer bloque, la evolución demográfica del tejido productivo desde diversas perspectivas, sectorial, naturaleza jurídica y tamaño.



En un segundo bloque se identifican y estudian las sociedades que, por su comportamiento económico y financiero, han sido catalogadas como Referencias Empresariales en virtud de tres criterios de clasificación: capacidad para generar recursos (a las que se denominan Líderes), para incrementar las ventas (Gacelas) y para obtener rentabilidad elevada (Alta Rentabilidad) .



A continuación, el tercer bloque presta atención a la trayectoria económico-financiera durante el período 2018-2020, siendo el último ejercicio el núcleo de la información analizada.



Por último, se incorporan, como anexos, el análisis específico de las comunidades autónomas de Andalucía, Asturias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, y Cantabria . Asimismo, se incorporan un ‘Anexo estadístico’, los ‘Informes económico-financieros’ de los principales agregados y un ‘Diccionario de términos económico-financieros’, con el objetivo de facilitar la comprensión e interpretación del documento.





ha publicado el informe, elaborado por. Este documento se basa en un detallado análisis de las cuentas anuales presentadas por más de 740.000 sociedades en los registros mercantiles de España.Los datos analizados por Analistas Económicos de Andalucía, sociedad de estudios del, corresponden alLa elaboración de este informe se enmarca en la política de. La publicación del documento se complementa con el desarrollo y mantenimiento de un entorno web ( cb.analistaseconomicos.com ), en el que se puede consultar el trabajo referido y la información económico-financiera sobre la que se sustenta el análisis.El informe muestra los principales rasgos del tejido empresarial de España, sus comunidades autónomas y sus provincias. Presenta la siguiente estructura: tras el apartado introductorio y la síntesis de los principales resultados, incluye, en el, la evolución demográfica del tejido productivo desde diversas perspectivas, sectorial, naturaleza jurídica y tamaño.En unse identifican y estudian las sociedades que, por su comportamiento económico y financiero, han sido catalogadas como Referencias Empresariales en virtud de tres criterios de clasificación:A continuación, elpresta atención a la trayectoria económico-financiera durante el período 2018-2020, siendo el último ejercicio el núcleo de la información analizada.Por último, se incorporan, como, el análisis específico de las comunidades autónomas de. Asimismo, se incorporan un ‘Anexo estadístico’, los ‘Informes económico-financieros’ de los principales agregados y un ‘Diccionario de términos económico-financieros’, con el objetivo de facilitar la comprensión e interpretación del documento. Dinámica demográfica empresarial en Andalucía Al inicio de 2021 desarrollaban su actividad en Andalucía 531.160 empresas, 115 más que en el ejercicio anterior. Desde 2016 se ha producido un incremento del 8,5%. Esta cifra representa el 15,8% del total nacional, 0,2 p.p. (puntos porcentuales) más que el ejercicio anterior.



La densidad empresarial (empresas por cada mil habitantes) se situó en Andalucía en 62,7, manteniéndose en los mismos términos con respecto al ejercicio anterior.



Atendiendo a su estructura por tamaño , las empresas sin asalariados representan el 54,5% del total; las de entre uno y nueve trabajadores, el 41,8%; las de 10 a 49, el 3,2%, y las de 50 o más, el 0,5%. En 2021 aumentan las empresas de entre 1 y 9 trabajadores (1,2%) y se reduce en el resto de segmentos.



Por grandes sectores de actividad , las empresas de servicios concentran el 83,6% del total (correspondiéndole a las comerciales el 24,9%); las de construcción, el 11,1%, y las industriales, el 5,3%. En relación con 2016, las sociedades de servicios crecieron un 8,1%; las del sector construcción, un 13,2%, y las industriales, un 5,9%.



Según su distribución territorial , en la provincia de Málaga se localizan 130.632 empresas (24,6% del total regional); seguida de Sevilla, con 122.491 (23,1%); Cádiz, con 63.833 (12,0%); Granada, con 61.148 (11,5%); Córdoba, con 48.126 (9,1%); Almería, con 44.437 (8,4%); Jaén, con 34.754 (6,5%), y Huelva, con 25.739 (4,8%). En términos de densidad empresarial, la de Málaga es la única de Andalucía (77,0 empresas por cada mil habitantes) que supera la media nacional (71,0).



Por otro lado, en 2021 se crearon en Andalucía 17.496 sociedades mercantiles , lo que representa el 17,3% del total de España. En el mismo período se disolvieron 3.586 (15,1% del agregado nacional), de las que el 7,1% derivaron de operaciones de fusión. Al inicio de 2021 desarrollaban su actividad en Andalucía 531.160 empresas, 115 más que en el ejercicio anterior. Desde 2016 se ha producido un incremento del 8,5%. Esta cifra representa el 15,8% del total nacional, 0,2 p.p. (puntos porcentuales) más que el ejercicio anterior.La(empresas por cada mil habitantes) se situó en Andalucía en 62,7, manteniéndose en los mismos términos con respecto al ejercicio anterior.Atendiendo a su estructura por, las empresas sin asalariados representan el 54,5% del total; las de entre uno y nueve trabajadores, el 41,8%; las de 10 a 49, el 3,2%, y las de 50 o más, el 0,5%. En 2021 aumentan las empresas de entre 1 y 9 trabajadores (1,2%) y se reduce en el resto de segmentos.Por grandes, las empresas de servicios concentran el 83,6% del total (correspondiéndole a las comerciales el 24,9%); las de construcción, el 11,1%, y las industriales, el 5,3%. En relación con 2016, las sociedades de servicios crecieron un 8,1%; las del sector construcción, un 13,2%, y las industriales, un 5,9%.Según su, en la provincia de Málaga se localizan 130.632 empresas (24,6% del total regional); seguida de Sevilla, con 122.491 (23,1%); Cádiz, con 63.833 (12,0%); Granada, con 61.148 (11,5%); Córdoba, con 48.126 (9,1%); Almería, con 44.437 (8,4%); Jaén, con 34.754 (6,5%), y Huelva, con 25.739 (4,8%). En términos de densidad empresarial, la de Málaga es la única de Andalucía (77,0 empresas por cada mil habitantes) que supera la media nacional (71,0).Por otro lado, en 2021 se crearon en Andalucía 17.496, lo que representa el 17,3% del total de España. En el mismo período se disolvieron 3.586 (15,1% del agregado nacional), de las que el 7,1% derivaron de operaciones de fusión. Referencias empresariales en la Comunidad andaluza Para el período 2017-2020 , de las 6.185 sociedades que cumplen los criterios de excelencia, se han catalogado como Líderes 2.549 empresas (2,8% de la muestra disponible), 1.653 como Gacelas (2,4%) y 2.003 de Alta rentabilidad (2,6%).



La distribución sectorial de las empresas de referencia revela la mayor contribución de servicios no comerciales (44,6%), seguidas del sector comercio (22,4%), la industria (14,7%), la construcción (12,7%) y la agricultura (5,6%). Por tipologías, las Líderes tienen un mayor peso en los servicios no comerciales (40,6%), la industria (22,9%) y el comercio (21,1%); las Gacelas, en los servicios (36,4%), el comercio (25,5%) y la construcción (21,8%), y las de Alta rentabilidad, en los servicios no comerciales (56,4%) y el comercio (21,5%).



De acuerdo con su distribución territorial , las provincias de Sevilla (28,5%) y Málaga (23,2%) concentran el mayor número de empresas de referencia de Andalucía. Por tipologías, en Sevilla se localizan el 30,4% de las Líderes y el 28,1% de las Gacelas, y, en Málaga, el 28,7% de las de Alta rentabilidad.



Destaca el peso de los servicios en las referencias de Málaga (51,7% del total provincial), de las actividades comerciales en Cádiz, Granada y Sevilla (en torno al 25%); de la industria, en Jaén (32,2%) y Córdoba (24,9%), y de la agricultura, en Huelva (25,1%). Para el, de las 6.185 sociedades que cumplen los criterios de excelencia, se han catalogado como Líderes 2.549 empresas (2,8% de la muestra disponible), 1.653 como Gacelas (2,4%) y 2.003 de Alta rentabilidad (2,6%).Lade las empresas de referencia revela la mayor contribución de servicios no comerciales (44,6%), seguidas del sector comercio (22,4%), la industria (14,7%), la construcción (12,7%) y la agricultura (5,6%). Por tipologías, las Líderes tienen un mayor peso en los servicios no comerciales (40,6%), la industria (22,9%) y el comercio (21,1%); las Gacelas, en los servicios (36,4%), el comercio (25,5%) y la construcción (21,8%), y las de Alta rentabilidad, en los servicios no comerciales (56,4%) y el comercio (21,5%).De acuerdo con su distribución, las provincias de Sevilla (28,5%) y Málaga (23,2%) concentran el mayor número de empresas de referencia de Andalucía. Por tipologías, en Sevilla se localizan el 30,4% de las Líderes y el 28,1% de las Gacelas, y, en Málaga, el 28,7% de las de Alta rentabilidad.Destaca el peso de los servicios en las referencias de Málaga (51,7% del total provincial), de las actividades comerciales en Cádiz, Granada y Sevilla (en torno al 25%); de la industria, en Jaén (32,2%) y Córdoba (24,9%), y de la agricultura, en Huelva (25,1%). Análisis económico-financiero 2020 en la región En 2020 las empresas andaluzas registraron un descenso de las ventas del 6,8%, inferior al registrado por el agregado nacional (-12,2%). Por sectores, la agricultura registró un moderado incremento de las ventas (1,0%) en contraste con el descenso de los servicios no comerciales (-15,0%), la industria (-8,4%), el comercio (-3,0%) y la construcción (-1,3%).



El resultado del ejercicio registró un retroceso del 8,6% interanual, representando el 3,6% de las ventas, por debajo del 4,8% estimado para España. Por sectores, el mayor peso en relación con las ventas se localiza en la agricultura (9,2%) y en los servicios no comerciales (7,4%), sectores que también experimentaron un incremento del beneficio en este ejercicio (32,6% y 14,6%, respectivamente). En 2020 el 61,1% de las empresas andaluzas registraron beneficios, cifra superior a la alcanzada por España (59,8%), disminuyendo en 5,1 p.p. con respecto al ejercicio anterior (-6,6 p.p. en España).



En el caso de la inversión , en 2020 creció un 1,2% (0,9% en España), fundamentada en el aumento del activo corriente (3,4%) frente al moderado descenso del no corriente (-0,4%). Entre los sectores, agricultura (5,4%), comercio (5,3%) y servicios no comerciales (2,6%) tuvieron una trayectoria positiva de la inversión total.



En el ámbito de la financiación , los recursos propios aumentaron un 2,2% y los recursos ajenos no corrientes un 6,3%, mientras que los corrientes se redujeron un 4,5%. En relación con el origen de la financiación, la recibida de las entidades de crédito se incrementó a largo plazo (19,5%) y se redujo a corto plazo (-11,4%), la de empresas del grupo disminuyó tanto a largo (-7,9%) como a corto plazo (-5,4%), al igual que la financiación de los acreedores comerciales (-3,0%).



Desde la óptica de la rentabilidad , la actividad empresarial en Andalucía alcanzó una rentabilidad económica del 3,4%, y financiera, del 5,6%, lo que supone un descenso anual de 0,7 p.p. y 0,9 p.p., respectivamente. Los sectores con mayor rentabilidad económica en el ejercicio han sido el comercio (4,8%) y la industria (4,4%), mientras que, en las provincias, los rendimientos de la inversión más elevados se localizaron en Jaén (5,7%) y Huelva (4,3%). En 2020 las empresas andaluzas registraron un descenso de lasdel 6,8%, inferior al registrado por el agregado nacional (-12,2%). Por sectores, la agricultura registró un moderado incremento de las ventas (1,0%) en contraste con el descenso de los servicios no comerciales (-15,0%), la industria (-8,4%), el comercio (-3,0%) y la construcción (-1,3%).Elregistró un retroceso del 8,6% interanual, representando el 3,6% de las ventas, por debajo del 4,8% estimado para España. Por sectores, el mayor peso en relación con las ventas se localiza en la agricultura (9,2%) y en los servicios no comerciales (7,4%), sectores que también experimentaron un incremento del beneficio en este ejercicio (32,6% y 14,6%, respectivamente). En 2020 el 61,1% de las empresas andaluzas registraron beneficios, cifra superior a la alcanzada por España (59,8%), disminuyendo en 5,1 p.p. con respecto al ejercicio anterior (-6,6 p.p. en España).En el caso de la, en 2020 creció un 1,2% (0,9% en España), fundamentada en el aumento del activo corriente (3,4%) frente al moderado descenso del no corriente (-0,4%). Entre los sectores, agricultura (5,4%), comercio (5,3%) y servicios no comerciales (2,6%) tuvieron una trayectoria positiva de la inversión total.En el ámbito de la, los recursos propios aumentaron un 2,2% y los recursos ajenos no corrientes un 6,3%, mientras que los corrientes se redujeron un 4,5%. En relación con el origen de la financiación, la recibida de las entidades de crédito se incrementó a largo plazo (19,5%) y se redujo a corto plazo (-11,4%), la de empresas del grupo disminuyó tanto a largo (-7,9%) como a corto plazo (-5,4%), al igual que la financiación de los acreedores comerciales (-3,0%).Desde la óptica de la, la actividad empresarial en Andalucía alcanzó una rentabilidad económica del 3,4%, y financiera, del 5,6%, lo que supone un descenso anual de 0,7 p.p. y 0,9 p.p., respectivamente. Los sectores con mayor rentabilidad económica en el ejercicio han sido el comercio (4,8%) y la industria (4,4%), mientras que, en las provincias, los rendimientos de la inversión más elevados se localizaron en Jaén (5,7%) y Huelva (4,3%). Número de empresas en Andalucía. Distribución por provincias 2020 2021 Número %s/Total Andalucía Número %s/Total Andalucía Tasa de variación anual 2020-21 (%) Almería 44.092 8,3 44.437 8,4 0,8 Cádiz 63.374 11,9 63.833 12,0 0,7 Córdoba 48.326 9,1 48.126 9,1 -0,4 Granada 61.384 11,6 61.148 11,5 -0,4 Huelva 25.755 4,8 25.739 4,8 -0,1 Jaén 34.791 6,6 34.754 6,5 -0,1 Málaga 131.395 24,7 130.632 24,6 -0,6 Sevilla 121.928 23,0 122.491 23,1 0,5 ANDALUCÍA 531.045 100 531.160 100 0,0 ESPAÑA 3.404.428 -- 3.366.570 -- -1,1 Fuente: Analistas Económicos de Andalucía a partir del Directorio Central de Empresas, INE Sociedades mercantiles constituidas en Andalucía. Distribución provincial 2020 2021 Promedio anual 2017-2021 Almería 1.233 1.498 1.379 Cádiz 1.364 1.699 1.516 Córdoba 923 1.166 1.039 Granada 1.216 1.594 1.446 Huelva 649 705 670 Jaén 537 583 544 Málaga 4.222 5.816 5.162 Sevilla 3.510 4.435 3.865 ANDALUCÍA 13.654 17.496 15.622 ESPAÑA 79.200 101.134 92.755 Fuente: Analistas Económicos de Andalucía a partir de Estadísticas de Sociedades Mercantiles INE Referencias Empresariales 2020. Distribución por categorías Número de empresas Referencias %s/Total muestra de referencia Líderes 2.529 2,77 Gacelas 1.653 2,41 Alta Rentabilidad 2.003 2,55 Fuente: Analistas Económicos de Andalucía Referencias Empresariales. Clasificación por sectores. 2020 Líderes Gacelas Alta Rentabilidad Total Número Porcentaje (%) Número Porcentaje (%) Número Porcentaje (%) Número Porcentaje (%) Agricultura 88 3,5 1.062 64,2 1.715 85,6 88 3,5 Industria 1.019 40,3 466 28,2 240 12,0 1.019 40,3 Construcción 1.055 41,7 102 6,2 43 2,1 1.055 41,7 Comercio 367 14,5 23 1,4 5 0,2 367 14,5 Servicios 2.529 100 1.653 100 2.003 100 2.529 100 Total 88 3,5 1.062 64,2 1.715 85,6 88 3,5 Fuente: Analistas Económicos de Andalucía Referencias Empresariales. Clasificación provincias. 2020 Líderes Gacelas Alta Rentabilidad Total Número %s/Total Número %s/Total Número %s/Total Número %s/Total Almería 280 11,1 184 11,1 163 8,1 627 10,1 Cádiz 203 8,0 143 8,7 218 10,9 564 9,1 Córdoba 244 9,6 167 10,1 156 7,8 567 9,2 Granada 243 9,6 174 10,5 181 9,0 598 9,7 Huelva 145 5,7 74 4,5 108 5,4 327 5,3 Jaén 127 5,0 102 6,2 77 3,8 306 4,9 Málaga 517 20,4 344 20,8 575 28,7 1.436 23,2 Sevilla 770 30,4 465 28,1 525 26,2 1.760 28,5 Andalucía 2.529 100 1.653 100 2.003 100 6.185 100 Fuente: Analistas Económicos de Andalucía La empresa andaluza en 2020. Principales indicadores económico-financieros Ventas (cifra de negocios) (Tasa de variación anual, %) Resultado de explotación (Porcentaje s/ventas) Activo (Tasa de variación anual, %) Patrimonio neto (Tasa de variación anual, %) Productividad (Ingresos de explotación por empleado, miles de euros) Provincia Almería -1,7 -2,6 -4,1 3,0 168,0 Cádiz -11,1 -43,3 0,6 0,7 144,5 Córdoba -7,4 33,3 -1,4 6,7 195,3 Granada -4,5 -20,7 2,6 0,5 206,7 Huelva -3,6 -25,7 0,7 4,4 147,3 Jaén -5,9 -12,5 3,6 1,8 175,5 Málaga -13,3 -34,8 2,4 1,4 137,6 Sevilla -4,8 1,1 2,7 2,2 174,8 Sector Agricultura 1,0 -1,7 5,4 6,8 71,7 Industria -8,4 -24,2 -1,0 -1,7 251,1 Construcción -1,3 -10,1 -4,9 3,4 115,5 Comercio -3,0 1,7 5,3 6,5 289,2 Resto servicios -15,0 -18,6 2,6 1,8 80,9 Total -6,8 -15,1 1,2 2,2 165,4 Fuente: Analistas Económicos de Andalucía Rentabilidad económica de las empresas andaluzas 2020 (Porcentajes) Provincia Almería 3,6 Cádiz 1,7 Córdoba 3,9 Granada 3,4 Huelva 4,3 Jaén 5,7 Málaga 3,0 Sevilla 3,5 Sectores Agricultura 3,2 Industria 4,4 Construcción 1,9 Comercio 4,8 Resto servicios 2,7 Total 3,4 Fuente: Analistas Económicos de Andalucía Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema. siguiente noticia noticia anterior Contacto Contacto

Hemeroteca

Índice temático Política de privacidad y cookies Aviso Legal Secciones Sucesos

Almería

Diputación

Capital

Economía

Provincia

Deportes

Opinión

ANDALUCÍA

ESPAÑA

OTRAS NOTICIAS

Televisión

Entrevistas

Más noticias

Agenda

Servicios

Salud

Nosotros

Pasatiempos