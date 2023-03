Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Almería Almería tiene la mitad de notarios que Sevilla miércoles 08 de marzo de 2023 , 23:30h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El Colegio Notarial de Andalucía es el segundo en número de notarías en España, y el primero en población. Actualmente hay 474 notarios en la región, liderados por Sevilla con 93 notarios, seguido de Málaga con 89, Cádiz con 59, Córdoba con 53, Granada con 51 y Jaén y Almería con 46 cada una. Huelva tiene 31 notarios mientras que Ceuta y Melilla tienen tres cada una. Durante los últimos doce meses, Andalucía ha experimentado una disminución del 8% en las compraventas de viviendas, lo que es un poco más alto que la media nacional que fue del 7,3%. En cuanto a los préstamos para vivienda, la comunidad andaluza registró una caída del 14,9%, que es menor que la disminución total de España, que fue del 16,1%. Según el Centro de Información Estadística del Notariado, en Andalucía el precio del metro cuadrado aumentó un 3,1%, lo que es más alto que el aumento promedio en España del 1,7%. En lo que respecta a la formación de empresas, Andalucía experimentó un aumento del 11%, aunque fue menor que el promedio nacional, que alcanzó el 15,3%. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

