Diputación Almería Western Film Festival presenta los contenidos de su 11ª edición martes 28 de septiembre de 2021 , 18:56h

Escucha la noticia El actor Franco Nero, el director Mateo Gil, el escritor Christopher Frayling, el compositor Ennio Morricone y el especialista Hernán Ortiz son los homenajeados de esta edición



Almería Western Film Festival (AWFF) celebra su 11ª edición del 8 al 11 de octubre en Tabernas y los poblados del Oeste Oasys MiniHollywood y Fort Bravo Texas Hollywood como el único evento exclusivo del género en Europa, con una Sección Oficial que es reflejo del estado actual del wéstern en todo el mundo. El festival de cine de Tabernas cuenta con una espectacular selección de homenajeados que se complementa con proyecciones al aire libre, presentaciones de obras literarias, conciertos y otro tipo de actividades para todos los públicos.



El Patio del Mandarino de la Diputación ha acogido la presentación de esta nueva edición de la mano del diputado de Cultura y Cine, Manuel Guzmán, el alcalde de Tabernas, José Díaz, la delegada de Cultura y Patrimonio Histórico, Eloísa Cabrera; el delegado de Turismo, Vicente García; y el director del festival, Guillermo de Oliveira. “Hemos preparado esta nueva edición desde la incertidumbre de no saber qué panorama nos íbamos a encontrar en el mes de octubre. Afortunadamente la situación ha mejorado mucho en los últimos meses y podremos gozar de un festival casi normal. Sin embargo, todo este periodo de duda nos ha llevado a reflexionar sobre el tipo de festival que somos y lo que podemos ofrecer al público. Y lo que parecía una solución para desarrollar un festival en pandemia nos gustaría convertirlo en tendencia de futuro”, ha explicado De Oliveira. En esta línea ha indicado que se trata de las proyecciones y las actividades al aire libre para “reconquistar ese escenario cinematográfico natural que tenemos como el Desierto de Tabernas y también los poblados del oeste, ningún certamen tiene este escaparate tan vivo y es precisamente esa fortaleza lo que tenemos que explotar para llevar el nombre de Tabernas al mundo entero”.



La Sección Oficial reúne siete largometrajes de cinco países del mundo. ‘Calamity’ (Francia), un wéstern feminista y de animación que hace una defensa de la igualdad y un alegato al papel de las mujeres; ‘First Cow’ (EEUU), crea una metáfora precisa sobre el inicio del capitalismo en América; ‘Karnawal’ (Argentina), una historia emocional y sentimental para defender las artes legendarias de los pueblos, tradiciones y bailes; ‘Libertad’ (España), un relato de bandoleros que refleja el viaje de sus protagonistas para conseguir esa ansiada libertad; ‘No Man's Land’ (México-EEUU), un wéstern de frontera que aborda el drama de la inmigración; ‘Old Henry’ (EEUU), una trama de rendición y perdón ambientada en una línea temporal alternativa; ‘Uno de nosotros’ (EEUU), un filme clásico con un toque crepuscular que subvierte los cánones del cine del oeste en la maternidad, el duelo y los lazos de sangre.







Sección Oficial Largometrajes



· ‘Calamity’, de Rémi Chayé (Francia, 2020).



· ‘First Cow’, de Kelly Reichardt (EEUU, 2019).



· ‘Karnawal’, de Juan Pablo Félix (Argentina, 2020).



· ‘Libertad’, de Enrique Urbizu (España, 2021).



· ‘No Man’s Land’, de Conor Allyn (México-EEUU, 2021).



· ‘Old Henry’, de Potsy Ponciroli (EEUU, 2021).



· ‘Uno de nosotros’, de Thomas Bezucha (EEUU, 2020).







La diseñadora de vestuario Clara Bilbao, premiada con tres Goya, es la presidenta del Jurado de la Sección Oficial de Largometrajes integrado por el director de cine Koldo Serra, el actor y presentador Luis Larrodera y el director de fotografía Pol Turrents. Además, el Festival cuenta con la participación de un jurado profesional para la Sección Oficial de Cortometrajes, Prácticas de Escuela y premio RTVA.





Jurado Sección Oficial Largometrajes



· Presidenta: Clara Bilbao - Diseñadora de vestuario (Madrid).



· Koldo Serra - Director de cine (Madrid).



· Luis Larrodera - Actor, guionista y presentador (Madrid).



· Pol Turrents - Director de fotografía (Barcelona).







Jurado Sección Oficial Cortometrajes, Prácticas de Escuela y RTVA



· Presidenta: Zeltia Montes - Compositora (Madrid).



· Juan Francisco Pérez Polo - Blogger (Madrid).



· Manuel Carretero - Periodista (Almería).



· Raúl Alda - Crítico de cine y analista cinematográfico (Madrid).



Almería Western Film Festival ha realizado una cuidadosa selección de cortometrajes para su undécima edición. En total 15 cortos de ocho países competirán por los premios a mejor cortometraje western, mejor práctica de escuela y el premio RTVA a la mejor producción andaluza. Además, los cortos españoles competirán en igualdad de condiciones con los largometrajes de la sección oficial por el premio RC Service a la mejor dirección de fotografía.



“El número de cortos a competición se ha reducido respecto a años anteriores, pero se favorece la diversidad de propuestas y la calidad de estas. El wéstern y el neowéstern son la base de todas las obras seleccionadas, pero el público podrá disfrutar de historias que se acercan a géneros tan diversos como la comedia, el drama o la ciencia ficción”, ha detallado De Oliveira. España es el país con más representación en la muestra con seis cortometrajes, le sigue Estados Unidos e Italia con dos y República Checa, Brasil, Polonia, Bolivia y México con uno, respectivamente.







Sección Internacional de Cortometrajes



· ‘Abigail’, de Claudio Cirri (Italia, 2020).



· ‘Cuando haces pop’, de Kevin Castellano y Eduardo Hirschfeld (España, 2021).



· ‘El búnker’, de Evelina Zukauskaite (España, 2021).



· ‘Florencio Guerra and his horse’, de Guilherme Suman (Brasil, 2021).



· ‘Horizon’, de Daniele De Muro (Italia, 2020).



· ‘Injustice’, de Martín Zambrana (Bolivia, 2020)



· ‘La leyenda de Chucarrí’, de Lucas Parra y Gerard Claramunt (España, 2021).



· ‘La leyenda de Henry Weston y sus cuatreros’, de Óscar Gagliardi (España, 2020).



· ‘The Chess Master’, de Piotr Matyja (Polonia, 2020).



· ‘Three Shots’, de David Rodríguez (España, 2021).



· ‘West of Calico’, de Luca Pizzoleo (EEUU, 2020).



Sección Especial Escuelas de Cine:



• ‘‘El Cairo’, de Martín Montellano (México, 2020).



• ‘In Bloom’, de K.M. Mungenast (EEUU, 2021).



• ‘La sombra de quien fui’, de Álvaro Sancho (España, 2021).



• ‘Night on Fire’, de Martin Kuba (República Checa, 2021).







La Sección Especial Panorama, fuera de competición, trae al festival dos documentales que se han proyectado hace apenas unas semanas en otros certámenes. ‘Django & Django’ de Luca Rea sobre el director italiano Sergio Corbucci narrado por Quentin Tarantino. La película cuenta con material inédito de la época, testimonios y reconstrucciones utilizados para presentar una etapa única en el cine. Con testimonios de Franco Nero (actor favorito de Corbucci) y Ruggero Deodato (asistente de dirección en ‘Django’), con filmes inéditos de Super8 realizados en los platós del director romano y con animaciones que reconstruyen un clima, un espíritu, una forma de vivir y concebir el cine.



‘Kuartk Valley’ narra la proeza de cómo a finales de 2005 dos habitantes de Kuartango, un remoto valle de Álava al oeste de País Vasco, se encuentran y dan su palabra para hacer realidad su sueño: rodar una película de vaqueros. Oier Martínez de Santos y José Luis Murga, sin dinero ni equipo técnico, convencieron a sus vecinos para que fuera sus actores y en pocos días construyeron un auténtico poblado vaquero para el rodaje. Nueve años después la película ‘Algo más que morir’ (2014), el primer wéstern vasco, se estrenó en Almería Western Film Festival, y recibió entre otros premios el del Público.







Sección Especial Panorama:



· ‘Django & Django’, de Luca Rea (Italia, 2021).



· ‘Kuartk Valley’, de Maider Oleaga (España, 2021).







En la undécima edición de AWFF se otorgará el ‘Premio Tabernas de Cine’ a Franco Nero que regresará a Tabernas para recoger uno de los premios más importantes del festival. El actor italiano ha participado en más de 220 películas con directores tan reconocidos como John Huston, Luis Buñuel, Enzo G. Castellari o Quentin Tarantino. El actor introducirá el documental ‘Django & Django’ y en su honor se proyectará en la Sección Retrospectiva la película ‘Los compañeros’. El festival suma el premio ‘Spirit of the West’, cuyo objetivo es poner en valor la trayectoria de profesionales del cine que han ayudado a mantener y renovar el género en las últimas décadas. El primer galardonado será el director canario, ganador de cuatro premios Goya, Mateo Gil por su película ‘Blackthorn’, integrada en la Sección Retrospectiva.



En esta edición se reconocerá la figura del compositor italiano Ennio Morricone (Roma, 1928-2020) con el premio ‘Leone in Memoriam’ que recogerá su amigo y discípulo Alessandro de Rosa. Durante el acto se inaugurará un cementerio permanente que congregará las tumbas de todos los profesionales destacados con este galardón desde 2016. El homenaje finalizará con la película de Sección Retrospectiva ‘¡Agáchate, maldito!’ que cumple 50 años desde su estreno. El premio ‘Desierto de Tabernas’ será para el escritor londinense Sir Christopher Frayling en el 40 aniversario de su obra ‘Cowboys and Europeans from Karl May to Sergio Leone’, un libro pionero en la divulgación del Desierto de Tabernas como icono cinematográfico.



El festival en su afán por dar a conocer el trabajo que llevan a cabo empresas y profesionales locales en la industria cinematográfica concederá el Premio de la Asociación de Festival Audiovisuales de Andalucía (ASFAAN) al especialista y jinete experto Hernán Ortiz. “Toda su trayectoria profesional ha estado ligada al cine, tanto en Tabernas como en España y en otros países del mundo. Está considerado como uno de los mejores entrenadores de caballos de acción del mundo y cuenta en su bagaje con películas tan emblemáticas como ‘Gladiator’, ‘El último Samurái’, ‘Robin Hood’, ‘Alejandro Magno’ o ‘Ben-Hur’. Además, tiene su empresa en nuestra localidad donde estableció su residencia hace muchos años por su vinculación con el cine”, ha anunciado José Díaz. Por sus manos han pasado actores y actrices tan conocidos como Tom Cruise, Julie Ormond, Angelina Jolie, Russel Crowe, Matt Damon, Viggo Mortensen y Orlando Bloom, entre muchos otros.



La Sección Retrospectiva también cuenta con ‘Patton’ que se proyectará en uno de los escenarios de su rodaje, el Castillo de Tabernas. Por primera vez, se incluye un videojuego: ‘Los justicieros’, de Enrique Urbizu, ganador de dos premios Goya. Esta película interactiva se grabó en los poblados MiniHollywood, El Cóndor y otras localizaciones del Desierto de Tabernas. Su creador regresará para recordar la experiencia de una obra que se ha convertido en una pieza de coleccionista para los aficionados de las máquinas recreativas.







Sección Especial Retrospectiva:



· ‘¡Agáchate, maldito!’, de Sergio Leone (Italia, 1972).



· ‘Blackthorn’, de Mateo Gil (España, 2011).



· ‘Los compañeros’, de Sergio Corbucci (España 1970).



· ‘Los justicieros’, de Enrique Urbizu (1992).



· ‘Patton’, de Franklin Shaffner (1970).







Premios honoríficos



· Premio Tabernas de Cine - Franco Nero, actor (Italia).



· Premio Spirit of the West - Mateo Gil, director (España).



· Premio Leone in Memoriam - Ennio Morricone, compositor (Italia).



· Premio Desierto de Tabernas - Sir Christopher Frayling, escritor (Reino Unido).



· Premio ASFAAN - Hernán Ortiz, especialista y jinete experto (Tabernas, España).







La programación de AWFF 2021 se completa con una serie de actividades paralelas como la presentación del libro de Manuel López Poy, ‘Erase una vez en el oeste. Historia, cine y guía del wéstern americano’, que realiza un recorrido por hechos históricos en los siglos XVIII y XIX a través de las películas que se basan en ellos y describe sus localizaciones. Rafael Gómez Heredia, un gitano autodidacta como se describe, presentará ‘Spaguetti Western’. El libro que nace de la necesidad de dar a conocer a ‘Los Jerraos’, gitanos pioneros en ser nexo de productoras de cine a las que proporcionaban figuración y caballistas de acción para los filmes más relevantes del ‘spaghetti western’ se rodaron en Almería. Además, se presentará el juego de cartas de reciente lanzamiento ‘Marsahls’ de Eclipse Editorial.



En esta edición, en la sala La Serrata en Tabernas podrá visitarse la exposición ‘Carteles originales de películas de Franco Nero; y en Oasys MiniHollywood se presentará una muestra ‘Colección Playmobil Wéstern’. Por primera vez, la Parroquia del municipio formará parte de la programación paralela con una charla que dirigirá el sacerdote Felipe A. De Mendoza en la que abordará el papel de la Iglesia en el wéstern.







Obras literarias



· ‘Érase una vez en el oeste. Historia, cine y guía del wéstern americano’, de Manuel López Poy (España, 2021, Diábolo Ediciones).



· ‘Spaguetti western’, de Rafael Gómez Heredia (España, 2021, Círculo Rojo).



Exposiciones:



• ‘Carteles originales de películas de Franco Nero.



• Muestra ‘Colección Playmobil Wéstern’.







Almería Western Film Festival contempla otra serie de actividades como la VIII Ruta de la Tapa, el IV Concurso de Decoración de Escaparates y el VII Concurso de Caracterización todos ellos de temática wéstern. “El cuarteto de cuerda de la OCAL (Orquesta Ciudad de Almería’, la Agrupación Musical San Indalecio de La Cañada, ‘Gold & Colt’ y ‘Bantastic Fand’ ambientarán durante las diferentes jornadas del festival. Las actividades infantiles vuelven este año con los espectáculos ‘Woody y Jessie vuelven al Oeste’ y ‘Vente pal’Oeste’, así como los tradicionales paseos en burro y carro por las calles de Tabernas”, ha detallado Díaz.



El diputado de Cultura y Cine, Manuel Guzmán ha manifestado la importancia de Almería Western Film Festival en el marco de los festivales de cine que se llevan a cabo en toda España. “Del 8 al 11 de octubre vamos a poder disfrutar de un Festival de Cine que es único en su género. Quiero hacer una mención especial a la organización del Festival por la valentía que tuvo el pasado año, siendo junto a FICAL el único que se celebró en toda España”. Guzmán también ha recordado que hace más de 70 años el wéstern está vinculado a la provincia de Almería. “Este género ha exportado nuestros paisajes como es el caso del desierto de Tabernas. Es imposible disociar la provincia de Almería con el género wéstern. La Diputación de Almería ha sido siempre el mejor aliado que ha tenido este Festival y lo seguirá siendo por el gran trabajo que están haciendo”.



El diputado de Cultura y Cine ha explicado que este Festival cumple con varios objetivos, como es la puesta en valor del legado cinematográfico de Tabernas, también da muestra de la evolución de la industria audiovisual en Almería y por supuesto es uno de los elementos claves para promocionar nuestra provincia. Nuestra industria audiovisual cada vez tiene más peso en la provincia. Al final, es un escaparate de grandes oportunidades laborales y de crecimiento para la industria”.



Todas las actividades están sujetas a las medidas preventivas frente al Covid vigentes de la Junta de Andalucía y el Gobierno de España. José Díaz ha agradecido el apoyo recibido por las administraciones autonómica y provincial, así como a las empresas privadas que demuestran su compromiso con Almería Western Film Festival para que mantenga su crecimiento y se consolide como un gran festival de cine wéstern internacional, único en Europa, que atrae a la industria cinematográfica y promociona el turismo y la cultura, no solo en Tabernas sino en toda la provincia.



El delegado territorial de Turismo de la Junta en Almería, Vicente García Egea, ha destacado que este evento es “un escaparate privilegiado” para dar a conocer el destino de Almería, “poniendo en valor todos los recursos y servicios con los que cuenta no sólo la capital, sino también los municipios almerienses, que se han convertido en referentes para potenciales viajeros que buscan conocer las localizaciones en las que han tenido lugar los rodajes de películas”. García Egea ha manifestado igualmente que la Consejería que lidera Juan Marín “apoya con patrocinios este tipo de festivales”, que “enriquecen la oferta turística de la provincia y, sobre todo, ayudan a romper con la estacionalidad, regulando el flujo de visitantes que vienen, conocen Almería y vuelven a sus lugares de origen como perfectos embajadores del destino almeriense y sus excelencias”.



