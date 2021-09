Capital La ocupación hotelera de la capital se aproxima a los niveles prepandemia martes 28 de septiembre de 2021 , 19:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Las reservas se disparan y se mantienen por encima del 80 por ciento durante toda la temporada de verano La ocupación hotelera en la ciudad de Almería ha crecido un 35 por ciento respecto al verano pasado y ya roza los niveles prepandemia. Ese es el principal dato de la evolución que ha experimentado el turismo entre julio y septiembre y que ha dado a conocer el concejal de Promoción del Ayuntamiento de Almería, Carlos Sánchez. El mes de julio ha registrado un crecimiento del 33 por ciento y 21 puntos con el 85 por ciento de ocupación hotelera, frente al 64 por ciento de 2020. Un incremento muy similar ha experimentado agosto con un 88 por ciento, lo que supone una subida muy importante de casi 20 puntos en comparación con el mismo mes del pasado año, cuando hubo un 55 por ciento. Sin embargo, el aumento más significativo se ha producido en la primera quincena de septiembre con el 88 por ciento de plazas reservadas, mientras que en 2020 fue el 55 por ciento. En total, la ocupación media se ha disparado hasta el 84 por ciento este verano. Carlos Sánchez ha destacado que “ha sido un magnífico verano, hemos mejorado de forma sustancial los datos de 2020 con picos en julio y agosto del 100 por cien de ocupación”. Asimismo, ha adelantado que con las previsiones para el otoño “es muy posible que recuperamos las cifras prepandemia y las consolidemos en primavera y verano”. En este sentido, ha señalado que “Almería se consolida como un destino preferido para muchos españoles que nos eligen para pasar sus vacaciones, descansar y divertirse”. Más visitas en la Oficina de Turismo Por otra parte, la Oficina Municipal de Turismo también ha registrado un ascenso considerable en la atención al público. Desde julio hasta mediados de septiembre, 9.870 personas han visitado este espacio, una cifra que representa un incremento de 4.143 visitantes respecto al último año, es decir más de un 72 por ciento. Por meses, la atención creció un 70 por ciento en julio y un 79 por ciento en agosto, mientras que en la primera quincena de septiembre lo ha hecho en un 64 por ciento. A estas cifras hay que sumar el punto de información de El Toyo, que en su primer verano de actividad ha recibido casi 1.000 visitas para conocer las experiencias, las visitas y la agenda de actividades de la capital. El turismo nacional, que representa más del 80 por ciento de las visitas, ha sido el gran protagonista en este verano con Barcelona, Madrid y Comunidad Valenciana como principales puntos de origen de los turistas. No obstante, las llegadas internacionales también han tenido su peso específico con el 12 por ciento en julio, el 9 por ciento en agosto y el 15 por ciento hasta el 15 de septiembre. Francia, Reino Unido, Alemania, Bélgica y Holanda han sido los puntos de origen. El crecimiento generalizado se ha manifestado en forma de respuesta exitosa a la programación de verano. De hecho, casi 500 personas han participado en más de 50 visitas guiadas organizadas durante julio, agosto y septiembre. Hay que tener en cuenta que las plazas se han limitado para garantizar la seguridad de los participantes, por lo que la acogida ha sido muy positiva. En cuanto a los espacios museísticos, el Ayuntamiento ya trabaja en la adaptación de los aforos tras la reducción de restricciones por parte de la Junta de Andalucía, por lo que en las próximas semanas recuperarán prácticamente el 100 por cien. Cabe destacar que durante las tres jornadas que se han organizado para celebrar el Día Mundial del Turismo, del 25 al 27 de septiembre, los espacios museísticos han recibido más de 1.700 visitas. El Centro de Interpretación Patrimonial, el Museo de Arte ‘Doña Pakyta’, los Refugios de la Guerra Civil y la Casa del Cine han sido los que más público han acogido. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.