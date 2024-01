‘Almería Work and Live Destination’ se abre al mundo en FITUR 2024

viernes 26 de enero de 2024 , 15:51h

El proyecto ‘Almería Work and live Destination’ ha dado sus primeros pasos, y se ha abierto al mundo, en una de las Ferias Internacionales de Turismo más importante del planeta: FITUR Madrid. Esta mañana se ha celebrado la puesta de largo de una iniciativa que, fruto de la alianza entre la Cámara de Comercio de Almería, la Junta de Andalucía y la Diputación Provincial, persigue atraer a la provincia el talento y a los nómadas digitales.

La hoja de ruta que se han marcado es posicionar a la provincia de Almería como el mejor lugar donde establecerse y teletrabajar tomando como referencia el enorme éxito gran potencial de la experiencia piloto del Consistorio veratense a través de ‘Vera, Ciudad de teletrabajo’. El reto está muy claro: exportar este modelo a todo el territorio provincial.

En la puesta de largo en el escenario de ‘Costa de Almería’ del Pabellón de Andalucía en FITUR, han participado el presidente de la Diputación, Javier A. García, el presidente de la Cámara de Comercio de Almería, Jerónimo Parra, así como, el delegado territorial de Turismo de la Junta de Andalucía en Almería, José Ángel Vélez, y el alcalde veratense, Alfonso García.

El presidente de la Diputación Provincial de Almería ha resaltado que ‘Almería work and live Destination’ es un proyecto lleno de oportunidades para atraer talento, empresas y profesionales que puedan desarrollar sus actividades profesionales y empresariales acompañadas de una calidad de vida excepcional en Almería.

“Sólo los almerienses sabemos las bondades y la calidad de vida que ofrece nuestra provincia a sus residentes. Consideramos este proyecto una iniciativa prioritaria para atraer talento y para que los nómadas digitales puedan conocer las oportunidades que ofrece nuestra tierra. Estamos seguros de que muchos de esos nómadas, cuando conozcan la calidad de vida que ofrece Almería, dejarán de serlo”, ha explicado.

Por su parte, el presidente de la Cámara ha sido muy claro: "Estamos convencidos de que podemos ofrecer con garantías de éxito, más que un destino: podemos ofrecer Almería como una experiencia. Sin duda, para quienes puede elegir esa forma de vida y son nómadas digitales, les resultará o ya les resulta, una elección clara y pongo como botón de muestra, uno reciente que hemos tenido en la Cámara: hace una semana dos jóvenes ingenieros madrileños vinieron a visitar nuestro Coworking Digital para trabajar desde allí porque habían decidido vivir este 2024 en Almería, “un sitio increíble”, decían”.

Además, Parra ha incidido en que “tenemos una provincia deseada y aunque falta de comunicaciones claves como el AVE que sí o sí, llegará en 2026, pero una vez más ponemos en valor con esta iniciativa público privada. La Cámara aportará su saber hacer en la internacionalización del destino y con el importante apoyo de Diputación, Junta de Andalucía y Ayuntamiento (a los que agradezco su implicación), estoy seguro, como decía que, haremos de Almería, una experiencia de vida”.

El delegado de Turismo, Cultura y Deporte, José Ángel Vélez, ha destacado la importancia de esta iniciativa que supone un “acicate para traer oportunidades de negocio a la provincia de Almería, ya que el teletrabajo tiene muchos beneficios personales, pero también laborales. Desde el Gobierno andaluz estamos presentes en todos los proyectos que sirvan para hacer crecer a nuestra provincia, y sin duda alguna la iniciativa Almería Nómadas es una de ellas, que en este caso pondrá al municipio de Vera como ejemplo de una actuación en la que han sabido ser pioneros”.

Por su parte, Alfonso García, se ha mostrado orgulloso de que la “experiencia veratense sea un modelo a seguir. Desde el Ayuntamiento de Vera aportamos al proyecto nuestro know how y experiencia, así como personal para la coordinación de las diferentes actividades. Además, brindamos apoyo al proyecto y ponemos a disposición del mismo nuestras instalaciones municipales como el auditorio municipal, salas de reuniones, etc. Para la organización de cuantos actos, eventos, encuentros y reuniones se requieran. Estaremos encantados de recibir a esos empresarios, trabajadores, periodistas que nos visiten en esas misiones inversas que contempla el proyecto para explícales lo bien que se vive, se trabaja y se hacen negocios en nuestra provincia”.

Arranca así la andadura de un proyecto trasversal, de provincia, donde la internacionalización, la digitalización, el desarrollo económico, empresarial y laboral, y también esa nueva manera de hacer turismo que buscan los nómadas digitales, trabajando y residiendo en destinos de calidad, se dan la mano para lograr esta colaboración entre administraciones tan necesaria en proyectos de estas características.