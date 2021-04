Capital 'Almería XXI' adjudica el proyecto para 26 viviendas en Avenida de Vilches jueves 01 de abril de 2021 , 15:39h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia Será la segunda promoción impulsada desde la iniciativa municipal en esta zona, con la previsión municipal de poder iniciar las obras a finales de año



El Consejo de Administración de la Empresa Municipal de la Vivienda 'Almería XXI' ha adjudicado a la UTE 'Lotoarq' el contrato para la redacción del proyecto constructivo y dirección de las obras de 26 viviendas de VPO, locales y garajes en Avenida de Vilches, esquina a las calles Quintana, Granada y Capitán García Andújar, por importe de 90.000 euros, habiendo obtenido la máxima puntuación de las trece ofertas admitidas al procedimiento de licitación.



La concejala de Urbanismo e Infraestructuras y consejera delegada de la Empresa Municipal de la Vivienda, Ana Martínez Labella, en posterior rueda de prensa al Consejo de Administración, ha informado que “el adjudicatario cuenta ahora con un plazo de tres meses para presentar el proyecto constructivo. El objetivo de 'Almería XXI' es que, redactado el proyecto, en un plazo de tres meses, las obras se liciten y comiencen este año su ejecución, con un presupuesto de ejecución material aproximado de 1,6 millones de euros”.



Esta nueva promoción viene a sumarse a la otra iniciativa pública de 'Almería XXI', ya ejecutada en la zona, que ha permitiendo la construcción de un nuevo edificio de 29 viviendas en la parcela delimitada en su caso por las calles Granada, Avenida de Vilches, Calle Quintana y Calle Silencio. Estas 29 viviendas fueron ya entregadas a sus nuevos propietarios el pasado mes de enero.



El solar para esta nueva promoción en Avenida de Vilches cuenta con una superficie total de 661,32 m2 y edificable de 1.711 m2. El proyecto constructivo ahora a definir incluirá 26 viviendas, una para personas con movilidad reducida, tres de dos dormitorios, 21 de tres dormitorios y 2 de cuatro dormitorios; 26 plazas de garaje y el mismo número de trasteros. Martínez Labella ha destacado “el importante cambio que supone para la zona la ejecución de estas dos promociones desde la iniciativa pública”.



Un enclave antes ocupado por las conocidas como 'Casas de los Maestros' que el Ayuntamiento pone en valor con la construcción de estas promociones que suman, en su conjunto, 55 viviendas, y que vienen a sumarse a las casi 900 construidas y entregadas a sus nuevos propietarios.





Dúplex Costacabana

Martínez Labella ha dado cuenta también hoy de la decisión del Consejo de licitar, de nuevo, la redacción del proyecto y dirección facultativa de las obras de edificación de 16 viviendas unifamiliares protegidas, tipo dúplex, en Costacabana. La licitación de esta asistencia técnica se realiza por el procedimiento de concurso público abierto.



Ha explicado la edil popular que, teniendo un proyecto redactado, tras el recurso presentado por el Colegio de Arquitectos y la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, no hemos querido esperar a que el juzgado se pronuncie sobre el incidente de ejecución de sentencia presentado, acatamos la sentencia que, por otra parte, es firme. Vamos a seguir esperando, sin embargo, a que sí haya pronunciamiento con respecto al resto de proyectos que mantenemos para el barrio de Costacabana”.



Lo que la Empresa Municipal quiere es “seguir adelante en su labor de promoción de vivienda, respondiendo a la demanda y el interés que ésta y otras promociones tienen entre los almerienses”, ha explicado la edil popular, en referencia al inicio de nuevo del procedimiento.



Destinadas a uso residencial, estas viviendas se ubicarán sobre una de las cuatro parcelas con las que cuenta la Empresa Municipal en esta barriada, con fachada a la prolongación de las calles Sena y Guadalete. Será ésta la tercera promoción que se desarrolla en Costacabana, donde ya se han construido otras dos promociones: una de 60 viviendas, en régimen de alquiler, y otra de 70 viviendas, también unifamiliares como la ahora proyectada. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de #Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.