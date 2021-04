Capital 'Almería XXI' adjudica la redacción de un aparcamiento para residentes en la calle Arráez jueves 01 de abril de 2021 , 15:34h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia Esta nueva dotación para la zona contará con sesenta plazas de aparcamiento para coches, once para motos y veinticuatro trasteros, con una inversión aproximada de un millón de euros



Entre las decisiones adoptadas en el seno del Consejo de Administración de la Empresa Municipal de la Vivienda 'Almería XXI' se ha incluido hoy la resolución del procedimiento de licitación abierto para la redacción del proyecto y dirección de obra del aparcamiento que se construirá en el solar municipal situado entre las calles Arráez y Milagro.



Haciendo suya la propuesta de la mesa de contratación, el Consejo de Administración ha adjudicado la redacción de este proyecto a la mercantil '2MTArqui S.L.', con un presupuesto total de 53.987,75, resultando la suya la oferta en conjunto mejor valorada de las siete totales que concurrían al procedimiento.



A partir de ahora, la empresa adjudicataria recibe el encargo de la redacción del proyecto constructivo de esta infraestructura con la que se pretende dotar al Casco Histórico de plazas de aparcamiento para residentes, con una inversión aproximada de un millón de euros. El plazo para la redacción del proyecto es de tres meses.



La concejala de Urbanismo e Infraestructuras y consejera delegada de 'Almería XXI', Ana Martínez Labella, espera que “definido el proyecto constructivo sobre la parcela de 561,49 m2 sobre la que se edificará este aparcamiento, nuestro objetivo es que las obras puedan licitarse en este año. Con el proyecto redactado, podremos entonces iniciar el proceso de venta y/o alquiler de las plazas”.



Desarrollado en seis niveles, el aparcamiento contará con sesenta plazas de garaje, once para motos y veinticuatro trasteros. Ha insistido Martínez Labella que la solución constructiva “favorezca la integración del nuevo edificio con los colindantes”, matiz que se ha puesto sobre la mesa en la decisión adoptada por el jurado encargado de valorar las propuestas presentadas.



"La dotación de aparcamiento en el Casco Histórico es una necesidad ampliamente demandada por los vecinos de la zona", ha recordado Martínez Labella. "La puesta en marcha de este proyecto viene a dar respuesta, en parte, a esa demanda, sumándose esta dotación a las iniciativas que, desde el Equipo de Gobierno, se vienen impulsando para favorecer la transformación y revitalización del Casco Histórico, haciendo de él un espacio más habitable, atractivo para residir y emprender", ha recalcado la edil popular.

