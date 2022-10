Es una información de noticiasdealmeria.com Capital ‘Almería XXI’ adjudica la construcción de las 26 viviendas en Avenida de Vilches martes 04 de octubre de 2022 , 16:30h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Con un plazo 16 meses, el inicio de la construcción de esta nueva promoción se prevé para la primera quincena del mes de noviembre noticiasdealmeria.com El Ayuntamiento de Almería, a través de la Empresa Municipal de la Vivienda 'Almería XXI', ha adjudicado a la empresa ‘Avanzasi S.L.U.’, por un importe de 3.356.402,02 euros, las obras de construcción de la promoción de 26 viviendas plurifamiliares protegidas, trasteros y garajes en Avda de Vilches. Dos ofertas han concurrido al procedimiento de licitación abierto por la Empresa Municipal para la construcción de esta promoción. El plazo de construcción de estas viviendas será de 16 meses. La adjudicación de esta promoción de viviendas, decimoctava que pondrá en marcha la Empresa Municipal de la Vivienda, se ha elevado a la última reunión celebrada por el Consejo de Administración de la Empresa Municipal de la Vivienda, Almería XXI, presidido por la alcaldesa, María del Mar Vázquez. El proyecto constructivo de esta promoción, redactado por la UTE 'Lotoarq', incluye 26 viviendas (una para personas con movilidad reducida, tres de dos dormitorios, 21 de tres dormitorios y 2 de cuatro dormitorios) y el mismo número de plazas de garaje y trasteros. La superficie de las viviendas de este nuevo edificio varía entre los 55,67 m² a los 88,82 m². La concejala de Urbanismo e Infraestructuras y consejera delegada de la Empresa Municipal de la Vivienda ha subrayado el “compromiso” municipal para seguir promoviendo vivienda pública en la ciudad, atendiendo a las “necesidades y la realidad social” que se da en esta materia. Será esta la segunda promoción que Almería XXI promueva en la zona de Avenida de Vilches, donde ya se construyeron anteriormente otras 29 viviendas. Ambas promociones “viviendas con contrastadas calidades y una zona emblemática de la ciudad, sobre suelo anteriormente ocuparan las conocidas como Casas de los Maestros”, ha recordado. Sumadas a las ya construidas (963) y junto a las 64 VPO de alquiler cuya construcción se inició la semana pasada, el número total de viviendas de promoción pública impulsadas desde la Empresa Municipal superará la cifra del millar. noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

