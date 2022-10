Es una información de noticiasdealmeria.com Deportes El Polideportivo El Ejido obtiene un resultado corto a su esfuerzo martes 04 de octubre de 2022 , 16:20h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Empate a un gol en un competido encuentro que terminó jugando con 10 tras ser expulsado Godino Había ganas de sumar la primera victoria en casa este domingo frente al Recreativo Granada, pero el sacrificio del Polideportivo El Ejido no obtuvo la recompensa a su esfuerzo y al final se repartieron los puntos sobre el césped del estadio municipal de Santo Domingo tras empatar a un gol. La iniciativa y la posesión del balón la llevó en todo momento los locales sobre todo en el primer tiempo, Empate a un gol en un competido encuentro que terminó jugando con 10 tras ser expulsado Godino Había ganas de sumar la primera victoria en casa este domingo frente al Recreativo Granada, pero el sacrificio del Polideportivo El Ejido no obtuvo la recompensa a su esfuerzo y al final se repartieron los puntos sobre el césped del estadio municipal de Santo Domingo tras empatar a un gol. La iniciativa y la posesión del balón la llevó en todo momento los locales sobre todo en el primer tiempo, ante un rival granadino que jugó con orden y disciplina. El equipo de David Cabello volvió a contar con la habilidad de Álex Escardó, que marcaba el 1-0 en una acción individual a los 37 minutos tras un buen servicio de Javi Mérida que sigue progresando como todo el equipo. Era el premio a la propuesta celeste sobre un césped que no encuentra su mejor estado, demostrando el Poli nuevamente que la apuesta ofensiva de Escardó le puede dar muchos puntos, de hecho lleva dos partidos marcando, junto al derroche físico de jugadores como Juancho, o los laterales Neto y Manu Moreno. En definitiva un bloque que pelea todos los balones. Tras llegar al descanso con ventaja era evidente que el filial del Granada, iba a dar más en la segunda mitad y el peligroso Samu resolvió la ocasión para batir a Godino en su salida a los 13 minutos de la reanudación. Con empate a uno y con más de media hora por delante Alberto Fuentes dispuso también de alguna ocasión, al igual que Escardó con una vaselina que se quedó corta. A falta de siete minutos, Godino derribó a Ballo fuera del área y le costó la expulsión y un golpe sin mayor importancia, pero con el lógico enfado porque su equipo terminó jugando con 10 y sin Escardó ni Juancho y con Caio en ataque. Debutó el meta Fred que supo estar a la altura. Al final 1-1, que se antojó corto para los ejidenses y que quizás fue también merecido para los visitantes por su labor. El Poli mientras tanto sigue su proyección, como reconoció con sus gritos y aplausos la grada durante el partido y al final a pesar de llevar sólo cuatro puntos. El domingo a las 12 de la mañana nuevo examen frente al Cartagena B. FICHA TÉCNICA

1 Polideportivo El Ejido: Godino; Neto, Mauro, Javi Mérida (Cristian, m. 80), Manu Moreno; Sato, José Carlos ( Cristóbal, m. 69); Alberto Fuentes, Juanje ( Mario Mendes, m. 69); Juancho (Caio, m. 86), Escardó (Fred, m. 86).

1 Recreativo Granada: Ángel; Raúl, Diego, Leo, Osei; Youness, Juanma; Da Costa, Carlos Pérez (Mario, m. 61), Amaro (Julio, m. 61); Samu (Ballo, m. 78).

Árbitro: Enrique Pareja Nieto del colegio de Linares. Amonestó a los locales Sato (27?) y al entrenador David Cabello (51?). Roja directa a Godino (83?). Por los granadinos a Amaro (25?), Leo (35?) y al segundo entrenador Francisco Morales (51?).

Goles: 1-0, m. 37. Álex Escardó. 1-1, m. 58. Samu.

Estadio: Municipal de Santo Domingo ante unos 400 seguidores que animaron a sus jugadores durante el partido y a su conclusión.

