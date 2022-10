Es una información de noticiasdealmeria.com Capital ‘Almería XXI’ adjudica otros dos locales a coste cero a emprendedores miércoles 05 de octubre de 2022 , 19:32h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La inversión prevista por los adjudicatarios de estos locales, ubicados en la promoción de 130 VPO situada en la calle Miguel de Molina, es de unos 150.000 euros y prevén la creación de entre cuatro y seis empleos noticiasdealmeria.com El Consejo de Administración de ‘Almería XXI', ha aprobado la adjudicación de dos locales que la Empresa Municipal de la Vivienda pone a disposición de ideas emprendedoras en el marco del 'Plan Re-activa21'. Los dos locales adjudicados forman parte de la promoción de 130 VPO con fachada a la calle Miguel de Molina, en la zona de la Vega de Acá. En estos locales, de acuerdo a la propuesta de negocio analizada y valorada por la Empresa Municipal, se abrirán una escuela de idiomas y un centro de peluquería y estética. Cada uno de estos locales cuenta con una superficie aproximada de 130 m². La inversión prevista en el acondicionamiento y puesta en marcha de sendas actividades, de acuerdo al proyecto presentado por parte de los interesados a la convocatoria abierta para acceder a estos locales, se calcula en unos 150.000 euros y la previsión de creación de empleo es de 4 a 6 puestos de trabajo. La consejera delegada de la Empresa Municipal ‘Almería XXI’, Ana Martínez Labella, ha explicado que la disposición de estos dos locales es consecuencia de la renuncia que se ha producido de una anterior adjudicación, en su caso de un conjunto de cuatro locales, para el desarrollo de un Centro de Atención Primaria y Desarrollo Infantil. “Dado que quedaron solicitudes pendientes de atender – siete - cuando se realizó esa adjudicación, se ha contactado con los interesados para que manifiesten si mantenían dicho interés y, en caso favorable, actualizar los datos exigidos en las bases, aprobadas en diciembre de 2020 en el marco del Plan Re-activa21”, ha justificado Martínez Labella. En respuesta a esa comunicación han sido cinco las actividades y propuestas de negocio baremadas para estos locales. La consejera delegada ha insistido en la “oportunidad” que la disposición de estos locales ofrece a la iniciativa emprendedora, ayudando al fomento del desarrollo de actividades económicas en la ciudad y, con ello, a la creación de empleo. Del total de locales que se han puesto a disposición de esta convocatoria, once en total, quedarían disponibles en la actualidad cuatro de ellos: Dos en la calle Miguel de Molina, uno en calle Tauro y uno más en calle Leo, esquina con calle Estrella Errante, estos últimos entre La Pipa y Los Molinos. Recordar que la duración del contrato de arrendamiento para todos los locales puestos a disposición en el marco de esta iniciativa municipal es de cinco años, estableciéndose el uso gratuito en precario durante los 3 primeros años de vigencia de contrato. Durante el cuarto año de vigencia del contrato se aplicará una reducción del 50% de la renta de alquiler fijada, que será del 25% durante el 5ª año de vigencia del contrato. noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

