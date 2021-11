Capital ‘Almería XXI’ aprueba un presupuesto de 12 millones de euros para 2022 viernes 26 de noviembre de 2021 , 18:50h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La Empresa Municipal de la Vivienda apuesta por unas cuentas “ambiciosas” que impulsarán la promoción de viviendas de alquiler y el desarrollo de suelo, actuando como agente urbanizador en Los Molinos El Consejo de Administración de ‘Almería XXI’, celebrado ayer jueves y presidido por el alcalde, Ramón Fernández-Pacheco, ha aprobado la Memoria de presupuesto y el estado de previsión de gastos e ingresos para el próximo año, por un importe total de 12.074.098 euros, superando cifras de ejercicios anteriores. Cifras de un presupuesto “ambicioso”, como ha calificado la concejala de Urbanismo y consejera delegada de la Empresa Municipal, Ana Martínez Labella, donde más del sesenta por ciento del mismo se destina a obras de edificación, la parte más importante “destinada a la promoción de vivienda en alquiler”, y de urbanización, en su caso ejerciendo de agente urbanizador en el desarrollo de una bolsa de suelo de 60.000 m² en Los Molinos. En este contexto y como parte del presupuesto del próximo año se encuentran la promoción de 64 viviendas protegidas en Costacabana y las diez proyectadas junto a la ampliada calle Pósito, sobre las dos parcelas que el Ayuntamiento de Almería ha obtenido a través del procedimiento abierto por la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) y de la que ha sido adjudicatario. En este sentido, Martínez Labella ha informado de la aprobación, también ayer en el seno del Consejo de Administración de ‘Almería XXI’, de la licitación de las obras de construcción de esas 64 viviendas protegidas, con plaza de aparcamiento, treinta y cuatro trasteros y un local, con un presupuesto de 4.510.000 euros, IVA incluido y un plazo de ejecución de 18 meses. Las viviendas, en régimen de alquiler, tendrán un precio medio de entre 350 y 450 euros. El objetivo municipal es iniciar la construcción de esta nueva promoción a lo largo del primer trimestre de 2022, incluyendo en el presupuesto del próximo año 2.438.150 euros. Además de lo anterior, la edil popular ha informado también de la licitación de la redacción del proyecto y redacción de obra de esas diez viviendas (6+4) que también en régimen de alquiler van a construirse en pleno Casco Histórico “en el objetivo municipal de seguir revilalizando esta zona, como parte de las actuaciones que se vienen desarrollando para la puesta en valor de todo el entorno de La Alcazaba y San Cristóbal”. Por concurso público abierto, el importe de la licitación de estos proyectos se ha establecido en 38.000 y 24.700 euros, más IVA. El plazo de redacción de los proyectos es de tres meses y la partida incluida en presupuesto para 2022, relativa a la ejecución de los mismos, es de 312.325 euros. Otras promociones A estos dos proyectos que inciden en el carácter “social” de una Empresa Municipal que a lo largo de su história ha impulsado la construcción de casi un millar de viviendas, ha sumado hoy la intención municipal de volver a concurrir a la próxima convocatoria del ejercicio 2022 del programa de fomento del parque de viviendas protegidas en alquiler en Andalucía que realizará la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio. Para esta convocatoria, ‘Almería XXI’ ha aprobado, en su Consejo de Administración, la licitación de la asistencia técnica para la redacción del proyecto y dirección de las obras para la edificación de otras 87 viviendas protegidas. Esta nueva promoción se ubicará sobre una de las parcelas situada frente a la fachada posterior del Centro Comercial Carrefour, con fachada a la Avda de Montserrat y la Autovía del Aeropuerto. Sobre el desarrollo de esta actuación, la consejera delegada ha explicado que “a la vista del proyecto se determinará su faseado, concretando a su vez el número de viviendas para venta y alquiler que tendrá esta promoción”. Con todo, las viviendas ya entregadas, los proyectos en ejecución y los proyectos a desarrollar a lo largo de los dos próximos años, el número de viviendas que desde la iniciativa municipal se pretende impulsar a lo largo de toda esta corporación lo ha cifrado Martínez Labella en 268, objetivo que vendría a refrendar la posición de ‘Almería XXI’ como “principal promotor de vivienda pública en la provincia” Parking Arráez Además de las buenas noticias que en materia de vivienda ha derivado el último Consejo de Administración de la Empresa Municipal, en el orden del día de la sesión extraordinaria celebrada ayer se incluía también la licitación de las obras de construcción del aparcamiento para residentes proyectado en la calle Arráez. De acuerdo con el proyecto elaborado por la mercantil '2MTarqui, S.L.', el proyecto constructivo, que dotará a la zona de sesenta plazas de aparcamiento para coches, doce para motos y veinticuatro trasteros, repartidas en seis niveles, el presupuesto de licitación para esta actuación es de 1.248.665,34 y el plazo de ejecución previsto es de quince meses.

