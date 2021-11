Almería Economía y solidaridad en los Premios del Colegio de Economistas viernes 26 de noviembre de 2021 , 18:38h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Ramón Fernández-Pacheco ha entregado el premio a Cáritas Diocesana de Almería que ha “incrementado la red solidaria” a la que llega en los últimos meses de “gran dificultad económica para muchas familias almerienses” El alcalde, Ramón Fernández-Pacheco, ha invitado a reflexionar acerca de los espacios que, en la actualidad, ocupan la economía y la solidaridad y lo ha hecho en el claustro de la Catedral de Almería en el marco de la entrega de los Premios del Colegio Oficial de Economistas de Almería 2019 y 2020 que han recaído en la empresa de biotecnología Grupo Biorizon Biotech y en la organización Cáritas Diocesana de Almería, respectivamente. Presididos por la decana del Colegio de Economistas, Ana Moreno, los premios han venido a reconocer a dos entidades que, cada una en su ámbito, son punteras. La primera de ellas, Biorizon Biotech ha situado a Almería como referencia mundial de la biotecnología gracias, en buena medida a “la capacidad de innovación e investigación de las empresas almerienses”, que están protagonizando un crecimiento espectacular que hace pensar, además, que está en sus etapas iniciales y que seguirá creciendo”. El rector de la Universidad de Almería (UAL), Carmelo Rodríguez, ha sido el encargado de entregar el premio del Colegio de Economistas 2019 al Grupo Biorizon Biotech, estrechamente unido a la Universidad desde su fundación y con a que colabora de forma constante, ha subrayado el rector. Es “referente internacional a la hora de crear plantas más resistentes, frutos con mejores propiedades nutritivas y con mejor proceso de almacenamiento y conservación”, ha señalado el alcalde. Ha recogido el premio David Iglesias Hernández, Director General del grupo Biorizon Ayudar a quien lo necesita El premio del órgano colegial de Economistas almerienses 2020 ha recaído en Cáritas Diocesana. Los premios del Colegio de Economistas, que se entregan desde 2000 como ha recordado la decana Ana Moreno, quieren distinguir, en este mundo global, a entidades que sobresalen. Y en el caso de Cáritas, su trabajo por ayudar a quienes lo necesitan se ha visto incrementado y extendido durante el tiempo de pandemia. Es importante, ha subrayado Fernández-Pacheco, que “donde la economía falla, haya una mano amiga (Cáritas) que te ayude a levantarte y a enfrentarte a los retos que la vida depara”. Los reconocimientos del Colegio Oficial de Economistas de Almería tienen una trayectoria de veinte años y persiguen destacar y reconocer a aquellas empresas y entidades que “aportan a la provincia y lo hacen en los ámbitos de lo económico y de lo social”, ha explicado Moreno durante su intervención. A punto de fallar el premio correspondiente al año 2021, el colegio ha entregado juntos los reconocimientos de los dos anteriores. A Biorizon se le premia por su “emprendimiento, internacionalización, innovación tecnológica y responsabilidad social” y a Cáritas, ha insistido la decana, por “sus acciones sociales durante la pandemia”. Al acto han acudido autoridades como el subdelegado del Gobierno, Manuel de la Fuente, la delegada del Gobierno de la Junta en Almería, Maribel Sánchez, el alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, la presidenta del Consejo Social de la UAL, Mariola Hidalgo, el diputado nacional Miguel Ángel Castellón, el presidente de la Autoridad Portuaria, Jesús Caicedo, o la concejala delegada de Servicios Municipales, Sacramento Sánchez, entre otros miembros de la corporación municipal. Presidentes de otros colegios profesionales y de asociaciones y colectivos almerienses también han estado presentes en el acto de entrega de los galardones. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.