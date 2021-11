Capital 'Almería XXI' obtiene licencia para un aparcamiento para residentes en la calle Arráez viernes 05 de noviembre de 2021 , 07:39h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La Empresa Municipal de la Vivienda abrirá, en breve, el procedimiento de licitación de unas obras que supondrán la inversión de algo más de un millón de euros, dotando al Casco Histórico de este parking La Comisión Ejecutiva de la Gerencia Municipal de Urbanismo ha concedido a la Empresa Municipal 'Almería XXI' licencia de obra para la construcción del aparcamiento para residentes proyectado en la calle Arráez. De acuerdo con el proyecto elaborado por la mercantil '2MTarqui, S.L.’, el proyecto constructivo dotará a la zona de sesenta plazas de aparcamiento para coches, doce para motos y veinticuatro trasteros, repartidas en seis niveles. La concejala de Urbanismo e Infraestructuras, Ana Martínez Labella, ha explicado que “una vez otorgada la licencia, el siguiente paso que llegará será la licitación de las obras de construcción de este edificio para aparcamiento, obra con la que se pretende dotar al Casco Histórico de plazas de aparcamiento para residentes, dotación que contará con una inversión en obra, aproximada, de un millón de euros”. La edil popular ha recordado además que continúa abierto el procedimiento de inscripción para aquellas personas interesadas en acceder a cualquiera de las plazas disponibles de este aparcamiento, que viene a resolver una de las principales demandas por parte de residentes de la zona y que llevara a la Empresa Municipal a cambiar el destino de la parcela que ocupará este edificio, con una superficie de 561,49 m2. Medio centenar de solicitantes A fecha de hoy, el número de solicitudes presentadas es de 51, cifra que según Martínez Labella “responde al interés suscitado por el proyecto que ejecutará el Ayuntamiento de Almería, a través de la Empresa Municipal de la Vivienda, en esta zona de la ciudad, que sigue avanzando en un importante proceso de transformación con obras tan destacadas como la nueva urbanización de la Plaza de la Administración Vieja o las que están por llegar, antes de final de año, en el entorno de La Hoya y en la Casa Consistorial, con su remodelación interior para albergar dependencias municipales”. Recordar, por último, que el proceso de preinscripción para los interesados en acceder a estas plazas, dirigido a residentes de la zona, permanece abierto a través de la página web de la Empresa Municipal, www.almeria21.com. Con todas las solicitudes de los interesados se elaborará una base de datos para, posteriormente y en función de la demanda constatada respecto de las plazas, llevar a cabo un sorteo para su adjudicación. Los precios aproximados de venta estarán en torno a los 22.000 euros, en el caso de las plazas de aparcamiento Los precios aproximados de venta estarán en torno a los 22.000 euros, en el caso de las plazas de aparcamiento Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.