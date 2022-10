Es una información de noticiasdealmeria.com Capital Almería y Córdoba se unen en la promoción gastronómica martes 18 de octubre de 2022 , 16:37h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Una exposición fotográfica, instalada en el Mercado Central, marca el pistoletazo de salida al convenio entre ASHAL y la Asociación de Empresarios Hosteleros de Córdoba (HOSTECOR) noticiasdealmeria.com El Mercado Central de la capital almeriense ha sido hoy el escenario escogido por la Asociación de Empresarios de Hostelería de Córdoba (HOSTECOR) y la Asociación de Hosteleros de Almería (ASHAL), como anfitriona, para el inicio de las actividades que ambas asociaciones ponen en marcha en el marco del convenio suscrito para la puesta en valor de la gastronomía de ambos municipios. Como testigo, el concejal de Promoción del Ayuntamiento de Almería, Jesús Luque, ha asistido a la inauguración de una exposición fotográfica con cocineros, productos y lugares típicos de la ciudad califal que desde hoy puede disfrutarse en las instalaciones del mercado de abastos. El edil ha reconocido que "damos el pistoletazo de salida al acto que viene a consagrar el acuerdo entre los hosteleros cordobeses y almerienses en el que cada ciudad va a mostrar lo mejor que tiene en la otra ciudad". Igualmente, Luque ha mantenido que "en esta exposición fotográfica se muestran puntos muy conocidos de Córdoba junto a los mejores chefs cordobeses, un modelo que se replicará con nuestros hosteleros y monumentos próximamente". Además, con motivo de este convenio "habrá un intercambio de cocineros, concretamente cuatro cordobeses que vendrán para acá y cuatro chefs almerienses que irán para allá para hacer una demostración culinaria en Córdoba y Almería", ha finalizado el concejal. Entre tanto, Fran de la Torre, de HOSTECOR, ha agradecido "al Ayuntamiento de Almería, que nos reciba y que nos acoja, ya que nos hemos quedado muy sorprendidos de ver todas las maravillas que tenéis en esta gran ciudad". En Córdoba, ha recordado, "tenemos siete denominaciones de origen y nuestra inquietud es que vosotros también conozcáis sus encantos y su gran cocina, dando a conocer nuestros mejores productos". Por último, el presidente de ASHAL, Pedro Sánchez-Fortún, ha agradecido también "al Ayuntamiento de Almería, por apoyar todas las iniciativas que ponemos en marcha, y a Fran por dar a conocer su gastronomía en esta ciudad". El objetivo, ha dicho, es "poner en valor la gastronomía almeriense y cordobesa aunándola con los monumentos más representativos de ambas ciudades". Este convenio es recíproco ya que el próximo año 2023 será la Asociación de Hosteleros de Almería quienes viajen hasta Córdoba para mostar allí sus productos, sus chefs y los lugares con más encanto de la ciudad. Entre esos puntos emblemáticos se encuentran: la Alcazaba, el Cable Inglés, la Iglesia de Las Salinas, el Corte Inglés de El Ejido o la Estación de RENFE. Junto a esto, además, habrá un intercambio de chefs titulado 'a cuatro manos'. Cuatro cocineros almerienses cocinarán en distintos restaurantes cordobeses el 14 de noviembre. Por su parte, los cuatro chefs cordobeses cocinarán en distintos restaurantes de Almería el día 21 de noviembre. Además, el presidente de ASHAL ha anunciado que "habrá una salmorejada en este Mercado Central para disfrutar de un producto tan característico de Córdoba". Aunque esta experiencia "es piloto, nuestra idea es llevarlo a otras ciudades", ha reconocido Pedro Sánchez-Fortún. En total son 22 las imágenes que componen esta exposición que puede contemplarse en la arteria principal comercial de la ciudad. Once tótems muestran lugares tan emblemáticos de la ciudad califal como la Mezquita, Medina Azahara, el Alcázar o el Puente Romano y manjares culinarios tan característicos como el salomrejo, la menestra, el otoño cordobés o la mazamorra cordobesa. El turismo no puede entenderse sin la gastronomía y esta, a su vez, no puede entenderse sin la hostelería. Este sector fomenta la cultura y el turismo de cercanía y, además, genera empleo en ambas ciudades. Como siempre, el Ayuntamiento de Almería apoya esta y otras tantas iniciativas que pongan en valor la gastronomía local y los productos de la tierra. Denominaciones de Origen de Almería y Córdoba Este convenio, además, viene a fomentar las Denominaciones de Origen de ambas ciudades. En Córdoba se encuentran: Denominación de Origen Baena, Denominación de Origen Priego de Córdoba, Denominación de Origen Montoro-Adamuz, Denominación de Origen Protegida Aceite de Lucena, Denominación de Origen Protegida Los Pedroches, Denominación de Origen Protegida Vinos Montilla-Moriles y Denominación de Origen Protegida Vinagres Montilla-Moriles. Almería, por su parte, cuenta con nueve Denominaciones de Origen: Denominación de Origen Cordero Segureño, Denominación de Origen Caballa y Melva de Andalucía, Denominación de Origen Jamón de Serón, Denominación de Origen Tomate La Cañada-Níjar, Denominación de Origen Vino Desierto de Tabernas, Denominación de Origen Vino Laujar-Alpujarra, Denominación de Origen Vino Norte de Almería, Denominación de Origen Vino Sierras de las Estancias y Filabres, y Denominación de Origen Vino Ribera del Andarax. noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

