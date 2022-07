Opinión Almería y Huércal, más cerca Margarita Cobos Más artículos de este autor Por domingo 17 de julio de 2022 , 11:12h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Huércal de Almería es un municipio que crece y que favorece el crecimiento de la capital, por eso es necesario ir mejorando la capacidad de desplazamiento de sus habitantes y agilizar la importante actividad económica de todos los polígonos industriales que dan empleo a miles de almerienses y crean riqueza. No tiene sentido que una división administrativa entre dos municipios sea un obstáculo para el crecimiento, el desarrollo y el empuje de una de las zonas más prósperas y con más futuro residencial y comercial de toda la provincia. En este contexto se enmarca la firma del convenio de colaboración entre los ayuntamientos de la capital y de Huércal, la Delegación territorial de Fomento, Cultura e Infraestructuras de la Junta de Andalucía y el Consorcio Metropolitano de Transportes para la puesta en marcha de una línea circular de bus que conecta el municipio vecino con dos espacios, comercial y sanitario, de la capital muy frecuentados por los huercalenses. Y es que desde hace apenas unos días, la línea M100 del Consorcio Metropolitano de Transportes acerca a los vecinos de Huércal hasta el Centro Comercial Torrecárdenas y hasta el Hospital Universitario Torrecárdenas, que ejercen como nudos de conexión. Una posibilidad, la de compartir dos paradas con los autobuses de transporte urbano municipal que favorece la movilidad, tanto del principal núcleo de población del área metropolitana como de los almerienses de la capital. Unos y otros nos movemos de forma natural entre los dos municipios y es de lógica que las administraciones favorezcamos ese tránsito a través del transporte público. Todos salimos ganando y es este un primer paso para seguir abordando el que es, tal y como ha refrendado el alcalde Ramón Fernández-Pacheco en más de una ocasión, uno de los grandes retos de la ciudades modernas: la movilidad sostenible. No podemos olvidar que el Hospital Universitario Torrecárdenas es, junto con el Campus de la Universidad de Almería, el principal foco de flujo de vehículos y personas de toda la capital. Promover el uso del transporte colectivo, evitando así el uso del privado, y colaborar con la localidad vecina es un ejemplo de la buena sintonía de dos municipios diferentes unidos por la voluntad de ofrecer cada día mejores servicios públicos a sus vecinos. Margarita Cobos Concejal del Ayuntamiento de Almería 24 artículos Todos los firmantes Valora esta noticia 0 ( 0 votos)