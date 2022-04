Capital Ampliar Almeríacentro edita 400 mapas para llegar a los turistas en Semana Santa miércoles 06 de abril de 2022 , 15:50h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La asociación de comercios locales del centro de Almería (Almericentro) han lanzado 400 ejemplares de un mapa comercial y turístico con el que pretenden dinamizar y recuperar económicamente el centro de la ciudad tras las consecuencias generadas por la pandemia de la covid-19 y "aprovechar el tirón" de afluencia de usuarios de cara a la Semana Santa. Según ha explicado en una nota el presidente de la asociación, Antonio Cintas, los mapas serán distribuidos entre establecimientos comerciales de la ciudad, hoteles, locales de hostelería, taxis y autobuses para que lleguen "al mayor número posible de almerienses y visitantes". "Queremos potenciar el comercio, tan necesario en estos momentos, y el turismo, poner en valor el patrimonio de nuestra ciudad y los servicios con los que cuenta", ha explicado Cintas, quien ve "muy adecuado" este momento para poner en marcha iniciativas que impulsen la actividad del sector. Para el presidente de la asociación, "era una asignatura pendiente que teníamos desde la constitución de la antigua plataforma de comercios que teníamos". "Ahora volvemos a solicitar la ayuda de la ciudadanía y de nuestro ayuntamiento, hemos visto la tristeza de nuestras calles con los comercios cerrados y nos hace falta el apoyo de todos para continuar", ha añadido. Desde la asociación lamentan que el Ayuntamiento de la ciudad "no pongan en valor iniciativas como estas para reactivar el comercio local de la ciudad" puesto que los comerciantes "siguen reivindicando mejoras como campañas comerciales, más seguridad y limpieza en las diferentes calles del centro". Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.