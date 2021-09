Almerimar acoge un encuentro cienfífico sobre el Cultivo in Vitro en tejidos Vegetales

miércoles 08 de septiembre de 2021

La Asociación Española de Cultivo In vitro de Tejidos Vegetales (SECIVTV) celebra su XIV Reunión desde hoy y hasta el próximo viernes 10 de septiembre en el Hotel Golf de Almerimar.







El alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, ha participado en el acto de inauguración junto a la delegada territorial de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Junta de Andalucía Aránzazu Martín; la presidenta de la SECIVTV, Araceli Barceló; la presidenta del comité organizador, Teresa Antón; y el gerente de Semilleros Laimun, Francisco Luque.



Debido a la situación sanitaria esta reunión sobre “Cultivo in vitro: conexión de éxito entre investigación y empresa”, se ha organizado en dos modalidades: presencial y, por primera vez, en streaming para aquellas personas que han preferido participar sin tener que desplazarse. A ellos, el alcalde “les ha invitado a conocer El Ejido, nuestra oferta turística, cultural, patrimonial y gastronómica en otro momento”.



Góngora ha felicitado al Comité Organizador por “la celebración de este foro científico-técnico que promueve el intercambio de información, la transferencia de conocimiento y que permite mantener un contacto entre todas las personas, universidades y empresas que estáis interesadas en este campo de la ciencia”.



Del mismo modo, ha destacado el interesante programa, estructurado en cuatro sesiones diferentes, en el que se van a abordar la Transformación genética, Embiogénesis, Micropropagación y la Empresa. Son cuestiones de gran interés en nuestro municipio, especialmente para el sector de los semilleros y el campo en general ya que se van a exponer estudios de cultivo in vitro y su aplicación en la agricultura y conservación del medio ambiente”. Y, en este sentido, ha recordado que en “El Ejido tenemos 13.100 hectáreas invernadas de frutas y hortalizas de excelente calidad que cumplen con todos los parámetros de seguridad alimentaria, sostenibilidad, Economía circular, salubridad y trazabilidad. Los productores se benefician de vuestro trabajo”.



La Sociedad Científica (SECIVTV) cuenta ya con más de 120 socios, tanto investigadores como universidades y organismos públicos de investigación, que llevan trabajando desde 1992 con el objetivo de promover el desarrollo del cultivo in vitro de células, órganos y tejidos vegetales, así como la organización de reuniones científicas y de cualquier otro tipo.



La reunión ha arrancado con la conferencia inaugural del catedrático de fisiología vegetal, Fernando Pliego Alfaro, de la Universidad de Málaga sobre ‘El cultivo in vitro en la investigación agraria español, del desarrollo de tecnologías a su uso en mejora: tres casos de estudio”.