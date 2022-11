Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Deportes Ampliar Alrededor de 100 jugadores en el IX Festival Internacional de Ajedrez Juan Martínez Sola jueves 03 de noviembre de 2022 , 16:47h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El concejal de Deportes, Juanjo Segura, asistió a la cita que se celebró recientemente organizada por el Club Reverté con el apoyo del PMD Almería ha vuelto a celebrar el Festival Juan Martínez Sola, esta vez, la novena edición de un evento que está asentado en el calendario deportivo de la capital y tiene como finalidad homenajear a Juan Martínez Sola, una figura que dedicó su vida al ajedrez almeriense. Bajo la organización del Club de Ajedrez Reverté Minerals en colaboración con el Patronato Municipal de Deportes (PMD) y S.A. Reverté Productos Minerales, el Hotel Cabogata Jardín ha sido el espacio elegido para celebrar entre el 28 y 30 de octubre este evento deportivo que ha contado con la participación de 97 ajedrecistas, entre ellas, deportistas internacionales. El concejal de Deportes, Juanjo Segura asistió al evento acompañado por el presidente del Club de Ajedrez Reverté, José Juan Rubio y Joaquina Fernández, viuda de Juan Martínez Sola. Allí, Segura manifestó que “es un orgullo ver a tantos ajedrecistas en esta cita que no puede faltar en el calendario, desde el Patronato Municipal de Deportes somos conscientes de los beneficios que tiene esta disciplina y, año tras año vemos los grandes resultados de las escuelas deportivas municipales”. Son torneos que han contado con un sistema suizo a siete rondas, el ritmo de juego ha sido 60’+30»: 60 minutos por jugador y 30 segundos adicionales por cada jugada propia. Además, este Festival ha sido válido para Elo FIDE, FEDA y FADA. Los ganadores de esta edición han sido, para la categoría 2400 los siguientes, en primer lugar, Ángel Serrano Almendros; en segundo puesto, Alejandro Serrano Almendros y en tercero, Peter Winkel. Para la categoría sub1600, el primer puesto para Isidro García; el segundo lugar, Darío Raya y, el tercero, Fabián Martínez. En cuanto al sistema blitz, el primer puesto para Ángel Serrano Almendros; segundo, Peter Winkel y, tercero, Alejandro Serrano Almendros. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

