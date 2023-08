Síganos en Telegram: Gratis e inmediato

Alternativas a la Feria de Almería

sábado 19 de agosto de 2023 , 06:00h

La Feria de Almería es uno de los eventos más esperados del año para muchos almerienses y visitantes, que disfrutan de las casetas, las atracciones, los conciertos y el ambiente festivo que se respira en la ciudad durante una semana. Sin embargo, no a todo el mundo le gustan las ferias en general, y yo soy uno de ellos.

Desde hace muchos años, no entiendo eso de la obligación de divertirse determinados días concretos y de determinada manera. Me parece que la diversión es algo personal y que no depende de un calendario ni de unas normas sociales, no a todos nos gustan los empujones, que todas las casetas sean iguales, o que se establezcan normas sobre la música que debe sonar, tampoco me gustan los vasos de plástico, la cerveza calentorra o las tapas sin mimo. Por eso, me gusta hacer planes alternativos para esos días, y me gustaría compartir algunos para disfrutar de la capital y de la provincia esos días, alejándonos del bullicio fiestero.

Una de las opciones más atractivas es visitar algunas de las mejores playas y calas de Almería, que son un auténtico paraíso natural. Podemos aprovechar que la mayoría de la gente estará en la feria para encontrar rincones tranquilos y relajantes donde bañarnos, tomar el sol o practicar deportes acuáticos. Algunas de las playas y calas que os recomiendo son: la playa de Los Muertos, la cala de Enmedio, la playa de Los Genoveses, la playa del Playazo o la playa de Agua Amarga.

Otra alternativa es conocer algunos de los monumentos más emblemáticos e interesantes de Almería, que nos permitirán descubrir su historia, su cultura y su arte. Podemos empezar por la Alcazaba6, una impresionante fortificación árabe que domina la ciudad desde lo alto y que nos ofrece unas vistas espectaculares. También podemos visitar la Catedral, un edificio singular que combina elementos defensivos con otros religiosos, y que alberga un rico patrimonio artístico. Otros monumentos que merecen la pena son el Cable Inglés, una obra maestra de la ingeniería del siglo XIX que servía para cargar el mineral en los barcos y que como hay que pedir cita para visitarlo pues es un buen momento para ello; el Cerro de San Cristóbal, donde se conservan restos de la muralla medieval y una escultura del Sagrado Corazón; o el Museo de Almería, donde podemos admirar piezas arqueológicas y etnográficas de diferentes épocas. Añadan el Mesón Gitano y al Barrio Andalusí... y sí, también los Refugios de la Guerra.

Por último, si queremos salir un poco de la ciudad, podemos optar por hacer alguna excursión por el Parque Natural del Cabo de Gata, uno de los espacios protegidos más bellos y singulares de España. Allí podremos disfrutar de paisajes volcánicos, acantilados, salinas, dunas, faros y pueblos con encanto. Además, podremos realizar actividades como senderismo, ciclismo, kayak o snorkel.

Como veis, hay muchas alternativas a la Feria de Almería para pasar unos días diferentes y divertidos. No se trata de renegar de la fiesta ni de criticar a los que les gusta, sino de respetar los gustos y preferencias de cada uno. Al fin y al cabo, lo importante es disfrutar del tiempo libre como más nos apetezca. ¿Y vosotros? ¿Qué planes tenéis para estos días?