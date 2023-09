Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Opinión Ampliar (Foto: malasombra) Alzheimer: Never too late. Never too early Vicente García Egea Más artículos de este autor Por jueves 28 de septiembre de 2023 , 20:12h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El día mundial del Alzheimer se celebró el día 21 de septiembre, este año el Alzheimer’s Disease International (ADI) ha lanzado el lema «Never too late. Never too early», que hace referencia a la importancia de identificar los factores de riesgo y adoptar medidas para retrasar o prevenir la aparición de la demencia. La enfermedad de Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa, se manifiesta como deterioro cognitivo y trastornos conductuales. Se caracteriza por una pérdida de la memoria inmediata, a medida que mueren las células nerviosas. La enfermedad de Alzheimer es la forma más común de demencia, y aparece con mayor frecuencia en personas mayores de 65 años de edad, La prevalencia de la enfermedad en Europa es del 0,5% en personas de 65 a 75 años, sube al 7% en el tramo de edad de 75 a 85 y por encima del 20% en mayores de 85 años. En 2015 la Primera Conferencia Ministerial de la OMS sobre la Acción Mundial contra la Demencia, se estimó en 47,5 millones el número de casos en el mundo. En España se estima que en 2040, estarán afectadas 2,4 Millones de personas. Según datos de la Fundación Pascual Maragall, en 2023 hay unos 900,000 afectados. Y sí tenemos aprobado un plan integral para el Alzheimer en España, pero la dotación presupuestaria es de 1M de euros, insuficiente a todas luces, dada la dimensión de esta patología. Las tres principales reivindicaciones de la Fundación Alzheimer España son un diagnóstico precoz, visibilidad de los pacientes más jóvenes, y atención a los cuidadores. Desde Ceafa, reclama también acelerar el diagnóstico, ya que transcurren dos años de media desde que uno va a su médico de atención primaria hasta que se diagnostica la enfermedad. Pero hablemos en positivo, coincidiendo con el día mundial, Madrid ha sido el epicentro de algunos de los avances más emocionantes. La empresa multinacional GMV ha estado trabajando desde 2016 en proyectos innovadores como TARTAGLIA y MOPEAD, enfocándose en tratamientos para demencias, como el Alzheimer. El proyecto TARTAGLIA, en particular, ha destacado por su aplicación de IA para analizar propiedades acústicas del habla, con el potencial de detectar el Alzheimer en sus fases más tempranas. Respecto a los tratamientos, llevamos 20 años sin novedades terapéuticas, pero 2023 trae noticias esperanzadoras para los pacientes diagnosticados en fases tempranas con la llegada de tres nuevos fármacos que aseguran ralentizar la progresión de la enfermedad. Primero fue el aducanumab, que recibió la aprobación provisional por parte de la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE UU (FDA). El pasado 7 de julio la FDA dio luz verde a lecanemab, que asegura ofrecer una efectividad del 28% y diez días después se presentaron los resultados de donanemab, cuya efectividad se sitúa en torno al 37%, informan desde la Confederación Española de Alzheimer y otras Demencias (Ceafa) . Espero que La Agencia Europea del Medicamento (EMA) comience los estudios para la aprobación de estos tratamientos, se espera que en España puedan estar a disposición de los pacientes en 2025. Y para el diagnóstico, importante avance está a punto de aterrizar. son los marcadores en sangre, que vendrían a sustituir las punciones lumbares y a las PET, una prueba cara para detectar la enfermedad y que no en todas las autonomías se hace. Una línea en la que si se debería actuar sin demora es en el fomento de los talleres de memoria, hay evidencia de que la intervención cognitiva, sobre todo en casos de demencia leve, dos horas a la semana mínimo, tiene un efecto beneficioso en la evolución de la enfermedad. También se sabe que la actividad física moderada mejora la calidad de vida de los pacientes y ayuda a frenar la irritabilidad, la apatía, la falta de iniciativa. En Almería, con motivo del Día Mundial del Alzheimer, la Federación Almeriense de Asociaciones de Personas con Discapacidad, FAAM, ha inaugurado el nuevo centro especializado en esta patología y otras alteraciones neurológicas. Se trata de un recurso que abrió sus puertas el pasado mes de mayo que cuenta con un total de 45 plazas, 20 de ellas concertadas por la Consejería de Inclusión Social de la Junta de Andalucía. Ya son tres los centros especializados en esta patología que gestiona esta asociación. En nuestra provincia se deben hacer muchos más esfuerzos por parte de todas las administraciones en dotación de recursos, hay varias asociaciones en nuestra provincia que necesitan locales para centros de día, con presupuesto suficiente, se debe acelerar la disponibilidad de nuevos tratamientos, implantar con rapidez las novedades diagnósticas y trabajar en la formación de los profesionales al cuidado de nuestros mayores. Si no le hacemos frente al Alzheimer, nos va a pasar por encima. El Alzheimer es la verdadera pandemia sanitaria del siglo XXI. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Vicente García Egea 18 artículos Todos los firmantes