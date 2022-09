PORTADA Economía Capital Almería Diputación Sucesos Deportes Entrevistas Opinión Provincia Agenda ANDALUCÍA ESPAÑA Más noticias Salud Universidad Televisión Pasatiempos Hemeroteca OTRAS NOTICIAS Amarres de Amor en Chile y Endulzamientos muy Poderosos y FIables Escucha la noticia Si estás interesado en solicitar un amarre de amor en Chile, de seguro querrás conocer a Sandra Sosa. Esta experta vidente es muy reconocida, gracias a su excepcional habilidad para interpretar y manipular los distintos tipos de energía que fluyen por el cosmos. Así, se destaca principalmente su vinculación con la energía del amor. Esta cualidad, le permite hacer uso de la misma, para crear toda clase de encantamientos de magia blanca. PARA HABLAR CON SANDRA SOSA: WHATSAPP WEB OFICIAL DE SANDRA SOSA: SANDRASOSA.NET o AGUADECALZON.COM Muchas personas recurren a sus increíbles poderes esotéricos, cuando desean recuperar el afecto de sus parejas o conquistar al amor de sus vidas. Las opiniones de sus consultantes son muy positivas. Quienes han acudido a ella comentan que sus servicios son excelentes y que han obtenido los resultados deseados en muy poco tiempo. De este modo, se convierte en una de las médiums más recomendables de Chile. ¿Necesitas hacer un amarre de amor en Chile? ¡Sandra Sosa, te ayudará a conseguirlo! Los amarres de amor son una técnica esotérica muy popular. Consisten en utilizar los poderes de la energía del romance, para fortalecer la unión entre dos personas. De este modo, la relación entre ellas, se volverá mucho más sólida y duradera. Cuando esta clase de encantamientos son realizados de forma apropiada y por una vidente experta, sus efectos, pueden durar por toda la vida. Así, son muy recomendables cuando se siente que la relación decae y que el amor de la pareja ya no es el mismo. Por medio de ellos, es posible reavivar la pasión y restaurar una relación a su estado original. Del mismo modo, las brujerías de amor de Sandra Sosa también, pueden usarse para conquistar el corazón de alguien o hacer que una ex pareja vuelva. Como puedes ver, son encantamientos extremadamente versátiles. Puedes acudir a esta clase de magia, para lograr una reconciliación amorosa, incrementar la pasión en la intimidad o iniciar un romance. Sin embargo, es importante tener en cuenta, que estas técnicas presentan algunas limitaciones. En contraste a lo que se suele creer, los amarres de amor, no pueden crear esta emoción en donde no existe. Se utilizan para reforzar y potenciar un sentimiento de afecto previamente existente. En consecuencia, para que puedan surtir efecto, el individuo que los recibe, debe sentir, al menos, un mínimo aprecio por quien lo realiza. En caso contrario, ni siquiera los más poderosos conjuros, funcionarán. Por esto mismo, antes de llevar a cabo esta clase de magia, es muy importante que te asegures de que haya sentimientos mutuos. No importa si los mismos son pequeños. Siempre que estén allí, Sandra Sosa, podrá ayudarte a potenciarlos. PARA HABLAR CON SANDRA SOSA: WHATSAPP WEB OFICIAL DE SANDRA SOSA: SANDRASOSA.NET o AGUADECALZON.COM Aprende cómo hacer un conjuro de amor chileno muy efectivo con: Sandra Sosa, utilizando la ropa interior de tu pareja Si necesitas reforzar el amor de tu pareja, para que su relación dure por siempre, este amarre de amor en Chile, te será de gran utilidad. Su principal característica es que se realiza utilizando ropa interior. Por esto mismo, debe aplicarse a una persona con quien se conviva diariamente, para tener acceso a la misma. Puede ser un cónyuge, un novio, un compañero de habitación, entre otros. Antes de comenzar con su realización, debes tener en cuenta que esta brujería de amor chilena es extremadamente poderosa. Una vez que la completes, será casi imposible deshacer sus efectos. A causa de ello, debes evaluar la situación con mucho detenimiento, antes de llevarla a cabo. Asegúrate de que en verdad quieras estar con la persona hechizada, durante el resto de tu vida. Si la respuesta es positiva, podrás proceder a reunir los materiales necesarios, para conjurarla. Afortunadamente, los mismos no son en lo absoluto difíciles de conseguir. En realidad, es muy posible que tengas la mayoría de ellos, en tu hogar. Los elementos en cuestión serán: La ropa interior de la persona a la que quieres hechizar.

Tu propia ropa íntima.

Canela.

Dos velas de color rojo.

Miel.

Cerillos.

Un recipiente de tamaño mediano.

Agua tibia.

Una cuchara de metal. Al juntar estos objetos, te será posible hacer el amarre de amor para chilenos de Sandra Sosa. Es importante tener en cuenta, que en el caso de este amarre, se puede utilizar cualquier tipo de prenda íntima sin problemas. Puede ser: un brasier, una panty o un bóxer; todas surtirán el mismo efecto. Cuando tengas todo preparado, ubícate en un lugar tranquilo, en el que no seas visto por nadie y puedas concentrarte. De este modo, podrás iniciar este hechizo de amor chileno. Si quieres hacer un ritual de amor para chilenos, con Sandra Sosa, debes comenzar de este modo Para empezar, toma el agua tibia, y viértela en el recipiente. Ten cuidado de no salpicar los alrededores. Seguidamente, toma las velas rojas, coloca una a cada lado del envase y procede a encenderlas. Una vez que ambas velas tengan una llama, vierte canela alrededor de cada una de ellas, así como del recipiente. De esta manera, estarás preparado para proceder con la brujería de amor, propiamente dicha. Para ello, sumerge la ropa íntima de la persona a hechizar en el agua, junto a una cucharada de canela. Seguidamente, introduce tu propia prenda interior, acompañada de otra cucharada de canela. Esta es la manera de continuar para completar la brujería de amor chilena, con ropa interior y ayuda de Sandra Sosa Una vez que ambas piezas de ropa se encuentren dentro del recipiente con agua, agrega un poco de miel. Debes mezclar muy bien, utilizando una cuchara de metal. Mientras revuelves, concentra todas tus energías en el resultado que deseas lograr. Asegúrate que tu mente esté en calma y de enfocarte con todas tus fuerzas. El material metálico de la cuchara, transmitirá estas energías desde tu ser, hasta el agua en donde se encuentran las prendas. Una vez que sientas que has alcanzado la máxima concentración, procede a recitar la siguiente oración: "Con los más poderosos sentimientos, conjuro a (el nombre completo de la persona deseada), para que corresponda por siempre a mis sentimientos de amor. Yo, (tu nombre completo), pido que te mantengas a mi lado por siempre, me cuides, me complazcas y cumplas mis voluntades. El día de hoy, nos volveremos uno sólo, nuestros corazones se unirán, pero seré yo, quien tenga el control." Finaliza el hechizo de amor en Chile, con Sandra Sosa, de esta forma Una vez que finalices la oración, espera hasta que las llamas de las velas se apaguen naturalmente y procede a ocultar el amarre. Para ello, deshazte del agua, lava muy bien el recipiente y coloca las prendas dentro de una bolsa. Debes tener en cuenta, que si tu pareja lo descubre, sus efectos se anularán. Por ello, necesitas esconderlo en un sitio muy seguro, que sólo tú conozcas. El hechizo de amor chileno, debe permanecer guardado durante al menos, una semana. Luego, de esto, podrás deshacerte de él. Asegúrate de tirarlo en un lugar muy lejano a tu casa. Los resultados del encantamiento, comenzarán a hacerse efectivos, pocos días después, que lo hayas descartado.

