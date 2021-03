Amat y Fernández-Pacheco exigen a Ábalos la reapertura del Cañarete ante el verano

miércoles 17 de marzo de 2021 , 11:22h

Los dos alcaldes del PP se muestran “preocupados” por la falta de información del Gobierno y esperan una explicación del ministro en su visita a la provincia

Solicitan también una aclaración sobre los retrasos que se están produciendo en cuanto al tercer carril de la A-7





Los alcaldes de Roquetas de Mar y de Almería, Gabriel Amat y Ramón Fernández-Pacheco, se han mostrado “preocupados” ante la negativa del Gobierno de España a dar una fecha para la reapertura de la carretera del Cañarete cerrada desde hace varios meses al tráfico por el desprendimiento de rocas, una situación “insostenible” que diariamente provoca “atascos” en la A-7 que lleva desde el pasado 7 de septiembre soportando mucho más tráfico del habitual.



Para los alcaldes del PP, la negativa del Gobierno a dar información sobre la reapertura de esta carretera es una “mala noticia” para los almerienses que esperan que en su visita de mañana el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, aclare “cuándo se abrirá al tráfico esta vía”.



Tanto Amat como Fernández-Pacheco creen absolutamente necesario que el Gobierno dé una solución definitiva al Cañarete y que se abra con total seguridad para los vehículos que transitan por esta carretera que une la localidad de Roquetas de Mar con la capital.



“Los almerienses y roqueteros se merecen una explicación después de seis meses de silencio por parte del ministro de Fomento. Tenemos derecho a saber si este verano vamos a poder utilizar esta vía para desplazarnos entre Roquetas y Almería o si por el contrario vamos a tener que seguir sufriendo los atascos que se producen en la A-7 cada día”, afirman.



En este sentido, los alcaldes del PP recuerdan que su partido dejó elaborada la redacción del proyecto del tercer carril de la A-7 y que a pesar de que han transcurrido tres años, el Gobierno sigue sin ejecutar esta infraestructura que supondría un alivio para el tráfico entre el Poniente y la capital.



“Se trata de una de las obras más importantes y necesarias en la provincia de Almería. Queremos que comience cuanto antes después de que el Gobierno del PP llevara a cabo la licitación del proyecto en 2017, y a día de hoy, con el Gobierno de Pedro Sánchez no se haya avanzado nada”, afirman.



Tanto Amat como Fernández-Pacheco piden al ministro de Fomento la misma “celeridad” con la que actuaba el ministro del PP, Ínigo de la Serna, quien durante el primer cierre del Cañarete, y en apenas 15 días, construyó una salida a la A-7 por Aguadulce norte y en un mes la carretera del Cañarete se pudo abrir de forma intermitente.



Por último, los dos alcaldes populares recuerdan que el PP, durante su gobierno en España, ya estaba trabajando en una actuación completa y definitiva para el Cañarete, y le piden al Gobierno de Sánchez que haga lo mismo porque no podemos estar con la incertidumbre de abrir la vía y que en unos meses se vuelva a cerrar.



“Queremos que El Cañarete se abra con la seguridad al 100% de que no se van a producir nuevos desprendimientos que puedan poner en peligro la vida de las personas que transitan por esta carretera. Pedimos actuaciones, frente a las recomendaciones en las que el PSOE es experto, y que de igual forma se actúe también cuanto antes en el tercer carril de la A-7”, concluyen.