Desmantelan dos puntos de venta de droga en la Comarca del Valle del Almanzora miércoles 17 de marzo de 2021 , 11:17h También se desplazaba en su propio vehículo para suministrar la droga en los municipios de la citada comarca. En ellos, ofrecía a sus clientes el adelanto de las sustancias bajo amenazas graves si no pagaban o si la delataban





La Guardia Civil de Almería, dentro del marco de la Operación denominada “Olusnow”, ha detenido a una persona, mujer de 48 años, como presunta autora de los delitos de amenazas y contra la salud pública en Huércal Overa (Almería).



Esta nueva actuación está enmarcada dentro de las actividades que la Guardia Civil desarrolla en la provincia, en materia de seguridad ciudadana y con el objeto de erradicar el cultivo, elaboración y distribución de sustancias estupefacientes.



Agentes de la Guardia Civil, en su labor preventiva, inician una investigación en varios municipios de la comarca del Valle del Almanzora (Almería), al obtener información esencial del análisis de los datos averiguados hasta el momento. Estas indagaciones permiten a los agentes poder relacionar a la autora de los hechos con la venta de sustancias estupefacientes.



Mediante el empleo de diferentes técnicas operativas, los agentes averiguan que la autora de los hechos, que regenta dos locales de hostelería en la citada comarca, utilizaba sus negocios como reclamo para vender dosis de cocaína, marihuana y de hachís.



Durante el desarrollo de la investigación los agentes establecen diversos dispositivos y realizan discretas vigilancias, en las que comprueban que la supuesta autora está utilizando su vehículo para la venta de droga en la vía pública. Para ello, se desplaza a las localidades donde, previamente, ha quedado con sus clientes y después de aparcar en la zona convenida, sin salir del vehículo, les entrega la droga.



De igual forma, los agentes averiguan que la autora había organizado un tipo de sistema de venta ambulante, en el que suministraba la droga a los clientes y les facilitaba el pago de las sustancias ¨a plazos¨. A este tipo de clientes, siempre los amenazaba advirtiéndoles que conocía a varios sicarios y que no dudaría en enviarlos si no le abonaban los pagos o si la delataban.



En base a la línea de investigación, los agentes de La Guardia Civil realizan la inspección de los dos locales de hostelería que la autora regenta. En el transcurso del registro se interviene, oculto bajo el mostrador, varias dosis de marihuana y cocaína preparadas para su venta, además de diverso material utilizado para el corte y envasado de las sustancias estupefacientes, y trescientos euros en moneda de cambio.



Finalmente, como resultado de la operación “Olusnow” la Guardia Civil ha detenido a una mujer como presunta autora de los delitos de amenazas y contra la salud pública y se ha intervenido dieciocho gramos de marihuana (Cannabis Sativa), tres gramos de cocaína, trescientos euros en moneda de cambio y el vehículo utilizado para realizar la venta de las sustancias estupefacientes.



Las diligencias instruidas, la droga y efectos intervenidos, junto a la detenida, han sido entregadas en el Juzgado Instrucción Único de Purchena (Almería).

