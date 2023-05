Síganos en Telegram: Gratis e inmediato

Amelia María Ferre pide a sus vecinos el voto para el PP en Padules

lunes 15 de mayo de 2023 , 15:06h

La candidata presenta un programa electoral “realista, con los pies en la tierra, para que Padules vuelva a ocupar el lugar que se merece por su potencial”. Ángel Escobar y Matilde Díaz arropan a la candidatura de Padules a la que describen como “el mejor equipo y el mejor proyecto para garantizar el futuro del municipio”

Ilusión, esperanza y optimismo se han respirado este fin de semana en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Padules con la presentación de la candidatura y del programa electoral del PP del municipio con Amelia María Ferre como candidata a la alcaldía que se presenta bajo el lema: “el cambio que merecemos”. Un sólido proyecto que se presenta como la única alternativa para reimpulsar el municipio y colocarlo de nuevo donde se merece, como ha afirmado la candidata popular de Padules.

Amelia María Ferre ha destacado la capacidad de su equipo y la garantía que supone para el municipio el programa electoral que defienden que contempla medidas en infraestructuras, economía, servicios municipales, agricultura, empleo, cultura, deportes, turismo, servicios sociales y educación que “optimicen nuestro potencial y nos devuelva al lugar que se merecen todos los vecinos”.

“Somos un equipo de mujeres y hombres con ganas y voluntad que creemos que Padules necesita un cambio. Por eso nos presentamos con un programa de realidades, con los pies en el suelo, para que Padules por fin ocupe el lugar que se merece. Para que a partir del próximo 28 mayo nos pongamos manos a la obra con esta propuesta. Nos gustan los retos y estamos preparados”, ha manifestado Ferra.

En este sentido, la candidata ha añadido que “nada es imposible, y me veo capacitada, arropada y con un gran proyecto de futuro para poder ser vuestra alcaldesa, la alcaldesa de todos y cada uno de vosotros ya que Padules es parte de mí y quiero lo mejor para mi pueblo. Nuestra prioridad es escuchar y dar soluciones a los vecinos, para escuchar a todos”.

El número 2 de la lista del PP de Padules, Francisco José García, ha tomado la palabra para presentar a sus compañeros de candidatura y ha esbozado unas líneas generales sobre las que han cimentado el programa electoral con el que se presentan: “Queridos vecinos, queremos que el Ayuntamiento sea vuestra casa de verdad. Nuestro programa recoge ideas y propuestas que hemos recogido de vuestras sugerencias e inquietudes a pie de calle. Es un programa que se basa en realidades más que en promesas y al que le pondremos mucho trabajo”.

El presidente del Comité Electoral del PP y vicepresidente de Diputación, Ángel Escobar, ha recalcado la necesidad de que “Padules vuelva a llenarse de vida y a ser un referente y para eso la mejor opción es la que representa Amelia como alcaldesa con todo su equipo. Ella es una persona preparada con un enorme corazón que ama a su pueblo”.

En este sentido, Escobar ha pedido el apoyo para Amelia María Ferre: “os pido que le deis la misma oportunidad que se le dio al PP en Andalucía. Antes de Juanma Moreno teníamos una Junta y una comunidad que estaba a la cola en todos los parámetros como sanidad, inversión, educación o empleo y con unas nuevas políticas sensatas ahora somos el motor de la economía de España y el referente en el que se miran otras regiones. Amelia se debe a los vecinos y siempre antepondrá el interés del municipio y el vuestro que al de las siglas y se va a dejar la piel por todos vosotros”.

Por su parte, la coordinadora del PP en La Alpujara y diputada provincial, Matilde Díaz, ha expuesto la necesidad de que “Padules se suba a ese carro de la marca Alpujarra almeriense. Se merece un cambio y Amelia es la mejor alcaldesa para el municipio. Recorremos pueblos cercanos como Laujar, Alhama o Rágol y vemos que sus calles están llenas de genta, llenas de vida y de oportunidades…, eso no lo vemos en Padules y sus vecinos no se lo merecen. ¿Qué ha pasado para que no sea como los demás?, que no está gobernado por el partido que se preocupa por los vecinos y por la gente…, así lo demostramos en todos los municipios donde gobernamos”.

Candidatura PP Padules

1. Amelia María Ferre Sánchez

2. Francisco José García Salazar

3. Susana Acosta Serón

4. Carlos Sánchez Soler

5. Mariano Quirantes Andrés

6. Virtudes Andrés Sánchez

7. Magdalena Sánchez Cara