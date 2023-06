Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Sucesos Amenaza a dos magistrados para rectificar su "herror" y "salbar el pellejo" Ana Rodríguez x arodrigueznoticiasdealmeriacom/10/10/28 https://www.noticiasdealmeria.com Por jueves 08 de junio de 2023 , 09:03h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Mujer condenada por calumnias y amenazas a magistrados de Almería Una mujer ha sido condenada por dos delitos de calumnias a pagar una multa y una indemnización a dos magistrados de Almería a los que envió cartas amenazantes e insultantes. La acusada reconoció los hechos y aceptó la sentencia en firme. La mujer dejó cuatro sobres con las cartas en la puerta de uno de los despachos y en la entrada de la Ciudad de la Justicia de Almería el 15 de enero de 2018. En ellas, acusaba a los jueces de “menoscabar su dignidad profesional” y de “convertir los juzgados en una fábrica de delincuentes”. Las cartas estaban plagadas de faltas de ortografía y de mensajes malsonantes contra los magistrados, a los que reprochaba su actuación en un procedimiento anterior. La mujer les daba un plazo de 24 horas para rectificar su “herror (sic)” y "salbar (sic)" su "pellejo" porque les advertía de que había “búlgaros que matan por 2.500 euros”. La juez que ha dictado la sentencia ha considerado que las cartas constituyen un ataque grave e injustificado al honor y a la reputación de los jueces, que ejercen una función pública esencial para el Estado de Derecho. Por ello, ha impuesto a la mujer una multa de seis meses, a razón de dos euros diarios, y una indemnización por daños morales de mil euros a cada uno de los perjudicados. Esta no es la primera vez que la mujer es condenada por amenazas, ya que le consta una sentencia anterior por este tipo de delito. La acusada ha mostrado su conformidad con la resolución judicial y ha renunciado a recurrirla. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

