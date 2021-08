Amenazas a conductores de Surbus por el "colapso" en ciertas paradas

viernes 20 de agosto de 2021 , 14:19h

CSIF ha reclamado por escrito que, durante los días de Feria, se aumente el refuerzo de la seguridad presencial en los puntos de mayor afluencia de usuarios







La Central Sindical Independiente y de Funcionarios, CSIF Almería, denuncia las amenazas que sufren los conductores de Surbús como consecuencia del colapso de determinadas paradas. En concreto, el último altercado se produjo el pasado miércoles, cuando un vehículo de la empresa de transporte urbano de la capital se dispuso a realizar estación en una de las paradas de la zona de La Goleta. El trabajador, al no poder detener el bus porque había coches estacionados en dicha parada, pidió a los propietarios de estos vehículos que los retirasen. La respuesta que recibió fueron amenazas verbales y verse intimidado por parte de estos individuos. Con todo, este altercado fue denunciado por el chófer, tanto ante la Policía Nacional como en la Policía Local, donde se abrieron las correspondientes diligencias.



Desde CSIF recuerdan que esta situación no es un hecho aislado y que son múltiples las ocasiones en la que la plantilla recibe amenazas por parte de usuarios y otros conductores. Para el sindicato es imperativo que el Ayuntamiento de Almería tome medidas para acabar con estas desagradables circunstancias que imposibilitan la realización de su trabajo con unas mínimas garantías.



Es por ello que, recientemente, la central sindical también ha emitido una solicitud por escrito al Ayuntamiento para reforzar el servicio de seguridad y vigilancia presencial por parte de la Policía Local en las nuevas paradas habilitadas para dar servicio en Feria, teniendo en cuenta la ampliación de horarios que se activarán para dar cobertura a los usuarios que se dirijan hasta el recinto ferial de la Vega de Acá.



De igual modo, la central sindical recuerda también que son muchas las reiteradas ocasiones en las que se ha elevado denuncia debido al colapso que se produce en ciertas paradas del centro en periodo lectivo. Así, instan al consistorio capitalino a que vaya anticipando medidas que pongan freno a la situación de colapso que se comenzará a vivir en cuanto empiece el curso escolar en septiembre, coincidiendo con la entrada y salidas de los centros educativos del centro como son La Salle, Jesutinas y Compañía de María, y también en la calle Padre Méndez y Azcona.



Según explica el sindicato, de no buscarse una solución, estas paradas quedarán sin servicio con el fin de salvaguardar la integridad de los usuarios y evitar así los graves riesgos que esta circunstancia genera.