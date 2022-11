Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Almería Ampliar Amigos de la Alcazaba y el Conjunto Monumental organizan el programa “La Alcazaba que queremos” martes 08 de noviembre de 2022 , 13:13h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Las dos entidades inician con una conferencia sobre la Muralla Norte y el Muro de la Vela La asociación Amigos de la Alcazaba y el Conjunto Monumental de la Alcazaba han aunado esfuerzos y voluntades para poner en marcha un atractivo programa de actividades que, una vez al mes, desarrollará distintas iniciativas para acercar a la ciudadanía distintos aspectos relacionados con el monumento, tanto de su historia o su evolución como, sobre todo, las actuaciones más recientes de conservación y puesta en valor, tanto en su interior como en el entorno. La restauración de las murallas de la Alcazaba, el proyecto “Jardines Mediterráneos” de la Hoya, el barrio andalusí del Mesón Gitano, las murallas del Cerro de San Cristóbal, el palacio de Al Mutásim, el castillo de los Reyes Católicos y su Torre del Homenaje, o las recientes intervenciones arqueológicas serán algunos de los elementos a analizar a través de actividades en distintos formatos, como conferencias, presentaciones de libros, itinerarios urbanos o por el interior del Conjunto Monumental, entre otras. La primera de ellas tendrá lugar este mismo jueves, 10 de noviembre, con la conferencia del arquitecto restaurador Pedro Gurriarán Daza, que hablará sobre “Una nueva visión de la Alcazaba de Almería a través de sus últimas restauraciones: la Muralla Norte y el Muro de la Vela”, que los asistentes al acto visitarán a continuación. Será a las 19.00 y la entrada es libre hasta completar aforo, abriéndose las puertas de 18.30 hasta el inicio del acto. La presidenta de Amigos de la Alcazaba, María Teresa Pérez, apunta que “se trata de dos actuaciones muy importantes para el monumento en las que se han recuperado unos de los lienzos de murallas más deteriorados”. Según el arquitecto restaurador, también “se han recuperado elementos originales, entre ellos el color blanquecino que tuvo originalmente nuestras murallas”. Unas actuaciones que reflejan a la perfección la necesidad y oportunidad del programa “La Alcazaba que queremos”, puesto que “ayudarán a establecer un mejor conocimiento, valoración y difusión de nuestra Alcazaba, su entorno y la ciudad con la que ha compartido más de mil años de historia. Con algunos temas de inmediata actualidad, que la ciudadanía almeriense desea conocer de primera mano por parte de los especialistas que lo tratan”, concluye Pérez. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

