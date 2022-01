Ana Sánchez logra que su obra “Ser profesional no es suficiente” sea número 1 en Amazon

Ana Sánchez del Manzano, una de las referentes nacionales en capacitación de negocios de belleza y peluquería, ha conseguido que su primera obra “Ser profesional no es suficiente: Convierte tu salón de peluquería y belleza en un negocio rentable” se haya convertido en best seller en la plataforma Amazon, la más importante de venta de libros a nivel mundial.

La reacción de Ana Sánchez cuando se enteró de que su obra había sido número 1 en ventas en Amazon fue de tremenda sorpresa: “Jamás pensé que mi libro llegara a top ventas y mucho menos en tan pocas horas de puesto a la venta. Me hayo sorprendida y feliz claro”.

Nunca esperó que fuera a convertirse en best seller ya que, tal y como nos cuenta, su libro está escrito pensando en sus alumnas o posibles alumnas más que en el público en general: “Aunque pueda servir de ayuda a pequeños autónomos no me esperaba esta acogida tan inmensa, me hace muy feliz porque eso significa que las personas no se conforman y están buscando soluciones”.

El recorrido de Ana Sánchez comenzó bastante pronto, teniendo siempre una cosa clara: “Desde pequeña sabía que no quería tener jefes”. La autora empezó a trabajar en una pequeña peluquería en el almacén de casa de sus padres, pero se dio cuenta de que le faltaba algo: “Me di cuenta muy pronto de que para crecer en el negocio necesitaba otro tipo de formación que no tenía y empecé a formarme sin parar en gestión de empresa, ventas, equipos, etc.

Nos enseñan a ser profesionales, pero como digo en el libro no es suficiente, debemos tener esos conocimientos empresariales que son los que nos ayudan a crecer en los negocios”.

La autora también nos confiesa que no siempre estuvo interesada en el sector de la belleza y la peluquería: “Empecé en este sector porque vi una vía rápida de empezar a trabajar. Pero es cierto que me enamoré de este negocio en el primer momento que entré en la academia con 13 años. Sacar el lado más bonito de las personas es muy gratificante, al igual que ayudarlas a crecer en sus negocios”.

Cuando conoció la noticia de la presencia del COVID, Ana Sánchez reaccionó con pánico: “Es cierto que me quedé 2 días en estado de pánico, el tercer dia reaccionamos, tanto mi equipo como yo y empezamos a reinventar nuestra metodología, ya trabajábamos online hacía tiempo, ya que nuestras alumnas están en todas partes, incluso fuera de España. La pandemia solo hizo acelerar ese proceso digital, no solo para mí, sino también para mis alumnas. Es cierto que hubo salones que estuvieron al borde del cierre, sin embargo mis alumnas seguían facturando, creando… No digo que sea fácil, pero consiste en trabajar con constancia y compromiso, y eso a mis alumnas, a mi equipo y a mí es algo que no nos falta”.

Durante la última ola de contagios del covid-19 y sus variantes, para Ana Sánchez no ha sido realmente complicado seguir realizando su trabajo: “En nuestro sector ya tomaron muchas medidas higiénicas desde siempre, antes de la existencia de la pandemia. Por ello, no ha costado adaptarse, esta última ola ya nos ha pillado preparadas y con las estrategias para que los salones que tengo el placer de mentorizar sigan su rumbo. Además, nuestro sector, como todos los autónomos, suele trabajar con picos y mis alumnas ya saben cómo gestionarlos”.

En cuanto a su obra, la autora escribió “Ser profesional no es suficiente” pensando en la pequeña peluquería o estética: “Mi objetivo era ayudarlas en su día a día, con pequeños tips que pueden empezar a ejecutar y que realmente les van a funcionar. Mi sorpresa es que muchos pequeños autónomos lo están poniendo en práctica y les sirve de ayuda, y aunque mi foco es de belleza y peluquería, está claro que cuantas más personas puedan llevar a la práctica estos tips y les pueda ayudar mejor, más feliz me encuentro”.

Para finalizar, Ana Sánchez nos ofrece su visión de qué es lo que realmente quiere hacer llegar con su libro: “Lo que quiero es ofrecer un mensaje de esperanza, todos podemos, solo debemos tener las ganas suficientes, y desde ahí se puede lograr todo lo que deseas, incluso lo que ni imaginas, estudiar y practicar es la base de todo. Mira mi situación, con un best seller que ni en mis mejores sueños. Que la búsqueda de aquello que quieres no la dejes nunca porque se puede, sí que se puede”.