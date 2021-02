Economía Andalucía Open Future lanza nueva convocatoria en El Cable de Almería viernes 19 de febrero de 2021 , 17:16h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia







Andalucía Open Future ha abierto el plazo de una nueva convocatoria de su programa de fomento del emprendimiento tecnológico impulsado por la Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades de la Junta de Andalucía, Telefónica, y el Ayuntamiento de Almería, adherido a la iniciativa para la gestión y dinamización del centro acelerador de startups tecnológicas en la ciudad, El Cable. El #RetoAOF 2021 es una convocatoria dirigida a seleccionar hasta 24 startups que desarrollen su actividad desde Andalucía, 6 de ellas en El Cable.



La convocatoria estará abierta hasta el 25 de marzo. Para acceder a las 24 plazas ofertadas las startups deberán presentar, a través de la web https://andalucia.openfuture.org/reto sus proyectos a uno de los cuatro espacios de los que dispone Andalucía Open Future: El Cubo (en Sevilla), La Farola (en Málaga), El Cable (en Almería) y El Patio (en Córdoba).



Para las startups que sean seleccionadas, el programa contempla un período de aceleración de cuatro meses prorrogables a otros cuatro a través de una metodología que combinará la asistencia personalizada online y la actividad presencial en las aceleradoras. Los emprendedores dispondrán de todo tipo de recursos orientados a la maduración de sus modelos de negocio, entre los que destaca un equipo de mentores compuesto por más de 80 expertos en áreas estratégicas de la empresa y el emprendimiento. Durante todo el programa, estos mentores imparten sesiones de asesoramiento individualizado a las startups en ámbitos como validación de negocio, analítica, marketing digital, legal, internacionalización, ciberseguridad o finanzas, entre otros.



Andalucía Open Future también ofrece a las startups la posibilidad de formar parte de un ecosistema global de innovación con interesantes oportunidades de networking para el desarrollo de su negocio. La red global Open Future pone en contacto a emprendedores, investigadores, empresas y organismos que participan en la red de centros nacionales e internacionales de la iniciativa. Asimismo, el programa facilita a las startups una mayor visibilidad y apoyo a la difusión de sus actividades y el acceso a recursos, información e instrumentos de financiación pública y privada.

Requisitos de la convocatoria Reto AOF 2021

Andalucía Open Future seleccionará los proyectos teniendo en cuenta estos requisitos: nivel de innovación, grado de definición del modelo de negocio y producto mínimo viable ya lanzado o en perspectiva de serlo en un período de cuatro meses. Las empresas solicitantes deben estar conformadas por equipos de, al menos, tres integrantes, dos de ellos con dedicación a tiempo completo.



El proceso de selección del Reto AOF consta de varias fases. Una vez completado el 25 de marzo el período de presentación de solicitudes, se procederá a una preselección de proyectos, que serán convocados para su exposición la semana del 12 de abril ante un comité de selección en un ‘elevator pitch’. De aquí saldrán las startups que finalmente accederán al programa de aceleración de Andalucía Open Future, cuyo arranque está previsto para el 27 de abril.



Andalucía Open Future es un programa de aceleración que impulsa startups líderes en sectores estratégicos como Industria 4.0, Smart Turism, E-Health, Fintech, Smart cities, Movilidad, Educación, Biotecnología, Energía y Agricultura inteligente. Los números avalan el programa. Desde su puesta en marcha hace siete años ya son 202 las startups aceleradas, 108 facturando, 68 invertidas. La iniciativa cuenta con una tasa de supervivencia muy destacada en el ámbito de la aceleración de startups: casi el 80% de las startups de Andalucía Open Future permanecen activas un año después de ser aceleradas.



En Almería, Andalucía Open Future abrió su centro El Cable en el año 2016. Desde entonces más de cuarenta empresas han sido aceleradas en el centro y lanzado al mercado soluciones innovadoras que tienen como base Internet of Things (IoT), fiware, big data, blockchain, contenidos digitales o inteligencia artificial, entre muchas tecnologías. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

