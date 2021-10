Almería Andalucía Por Sí presenta su proyecto en Bruselas en la Asamblea de Alianza Libre Europea viernes 15 de octubre de 2021 , 12:44h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El Coordinador Nacional de Andalucía Por Sí, Modesto González, ha presentado en la Asamblea del Partido Alianza Libre Europea el Proyecto Político de Andalucía Por Sí como único referente andalucista y con la confianza puesta en llevar al andalucismo de nuevo al Parlamento Andaluz y Europeo





Para Modesto González, Coordinador Nacional de esta formación, “Desde la ALE vamos a trabajar para que los fondos europeos se gestionen en beneficio de nuestros territorios y pongo el ejemplo del corredor mediterráneo, tan importante para Andalucía y en el que Gobierno central ha derivado fondos para Madrid”.



Junto a los eurodiputados del Grupo Verdes-Ale del Parlamento Europeo han acudido 67 representantes de Partidos Políticos Europeos, como Ana Miranda, Ex – diputada Europea por el Bloque Nacionalista Gallego, Jordi Sole, Eurodiputado de ERC, Águeda Mico, Coordinadora Nacional de Més Compromis, Eba Blanco, máxima dirigente de Eusko Alkartasuna o representantes del Partido Nacionalista Escoces.



La Alianza Libre Europea (ALE, o EFA en inglés) es un partido político europeo progresista y proeuropeo que incluye a un total de 46 formaciones políticas autonomistas, regionalistas y/o nacionalistas que defienden el derecho a la autodeterminación de los pueblos, los derechos humanos, civiles y políticos, así como la diversidad cultural y lingüística.



La ALE celebra su asamblea anual en Bruselas durante los días 14 al 16 de Octubre. Durante esta asamblea se celebran los 40 años de su creación como partido y los 20 años desde la creación de las Juventudes de la ALE, en los que también están representadas Juventudes Andalucistas, la organización juvenil nacionalista de referencia de Andalucía Por Sí.



“Andalucía No Existe en Europa si no hay una voz Andalucista que la defienda. Hemos apostado por la integración de nuestro partido en ALE porque creemos que es vital estar representados en Europa, adoptar políticas que nacen de Bruselas y que rigen las distintas zonas europeas y porque la unidad siempre da fortalezas. Eso sí, siempre respetando la identidad y las peculiaridades de cada pueblo”, aseguraba Modesto González, Coordinador Nacional de AxSí, que añadía; “Con este paso AxSí afianza su compromiso con el futuro de Andalucía, defendiendo la unidad, la solidaridad de los pueblos, las políticas verdes y sostenibles y especialmente la identidad de los pueblos, una de las máximas que defiende este grupo europeo”.



“Europa tiene que mirar hacia los pueblos, y La ALE le da la oportunidad a Andalucía Por Sí de presentar propuestas en la defensa de los intereses de Andalucía: Comercio, Desempleo Juvenil, Medio Ambiente… Andalucía Por Sí presenta en esta asamblea una moción solicitando a la UE la moratoria y revisión de los grandes proyectos fotovoltaicos que se están desarrollando en Andalucía y que hacen peligrar ecosistemas protegidos.





MÁS INFORMACIÓN SOBRE LA ALE

La ALE se constituyó en 1981 como una asociación de partidos políticos. En la Declaración de Bruselas de dicho año, la ALE declaraba que, en su opinión, la mejor manera de acceder a la dimensión europea es construyendo una Europa basada en los pueblos.



En 1994 la ALE se constituyó oficialmente en federación de partidos, de acuerdo con las disposiciones del artículo 138A del Tratado de la Unión Europea.



El 26 de marzo de 2004, el partido se refundó en Barcelona como partido político europeo, según la nueva reglamentación europea (EC 2004/2003; decisión del Consejo Europeo y del Parlamento Europeo del 4/11/2003). El 13 de octubre de 2004, la Alianza Libre Europea fue reconocida oficialmente como una formación política europea.



En 1999 se crea la organización juvenil denominada EFA-Youth (ALE Joven) de la que forma parte Juventudes Andalucistas, Organización Juvenil de Referencia de Andalucía Por Sí.



En el Parlamento Europeo, la ALE y el Partido Verde Europeo forman un grupo parlamentario conjunto desde 1999: Los Verdes/Alianza Libre Europea.



