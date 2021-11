Andalucía Por Sí consulta a las bases crear una plataforma electoral para las andaluzas

facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar

Escucha la noticia

Para Modesto González, Coordinador Nacional de Andalucía Por Sí; “Estamos generando ilusión con esta plataforma electoral, y el respaldo de las bases debe servir para impulsar aún más este proyecto social, verde y andalucista”







El Coordinador Nacional de Andalucía Por Sí, Modesto González, ha anunciado que su formación se encuentra en estos momentos realizando una consulta a las bases de su militancia para aprobar la creación de la coalición electoral junto a Más País Andalucía y a Iniciativa del Pueblo Andaluz. “Aunque esta consulta no es obligatoria por nuestros estatutos- comenta Modesto González- queremos llevar a gala nuestro carácter participativo y democrático y haremos vinculante esta pregunta a las bases.”



El millar de afiliados y afiliadas de Andalucía Por Sí están llamados a votar hasta el próximo 16 de noviembre para decidir si la nueva plataforma política andalucista que vienen impulsando se convierte en una Coalición Electoral de cara a las próximas elecciones andaluzas. A este respecto Modesto ha aclarado “que, si bien queremos que esta sea una alianza a largo plazo, tenemos que presentar cuanto antes a la sociedad andaluza una alternativa social y política frente a las políticas centralistas del PP y PSOE, y por lo tanto estamos poniendo el esfuerzo en los próximos comicios electorales que marca la agenda parlamentaria que son las del Gobierno de la Junta de Andalucía”.



De momento, la plataforma política suscrita se ha presentado ya en 7 provincias andaluzas y será mañana miércoles en Córdoba donde se anunciará el resultado final de la votación que posibilitará o no dar un paso más a las formaciones y configurar una opción electoral con papeleta única.



Este ha sido un largo proceso – manifiesta Modesto- que ha unido las voluntades políticas de tres formaciones de exclusiva obediencia andaluza. Muchos afiliados y afiliadas se han preocupado por un acuerdo con una formación centralista, pero este no es el caso, ya que Más País Andalucía es un partido político andaluz propio, con dirección andaluza, CIF propio y soberanía sobre sus decisiones, totalmente autónomo de Más País, el partido de Errejón.



En palabras de Modesto: “Esperamos ilusionados con los pasos que hemos dado hasta ahora y serán nuestros militantes quienes validen este proceso y nos encomienden a alcanzar acuerdos electorales por el bien de nuestra tierra y su ciudadanía. Tenemos la oportunidad de empezar a conquistar el futuro de nuestra tierra. Tenemos un trabajo apasionante por hacer para demostrar que podemos ser la alternativa real que los andaluces se merecen”, ha finalizado el líder andalucista.